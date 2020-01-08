Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Новосибирской области горит крупный торговый комплекс

В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
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Горевший ТЦ в Искитиме тушили пять часов

Тайга.инфо07:50

С пожаром в торговом центре Искитима справились к вечеру — огонь тушили 113 человек

НГС05:50

Появилось видео пожара в ТК в Новосибирской области

РИА Новости02:21

В Новосибирской области ликвидировали пожар в торговом центре

ТАСС05:20

На крупном пожаре на рынке в Искитиме никто не погиб и не пострадал

Бердск онлайн05:33

В горящем здании на искитимском рынке рухнула крыша

Вести Новосибирск03:17

«По повышенному рангу сложности»: в МЧС рассказали о тушении рынка в Искитиме

Сиб.фм05:05
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Армия и оружие

Опубликовано новое видео удара иранских ракет по военным базам США

Иранский телеканал Press TV опубликовал видео ракетного удара по военной базе США Айн-аль-Асад на западе Ирака.
РИА Новости 06:01
Футбол

Новым скаутом «Спартака» стал немец Артур Вольф

Немецкий специалист Артур Вольф стал новым скаутом московского «Спартака».
Sportbox.RU вчера в 19:40
Общество

Первый канал перенес показ шоу с участием Загитовой на 12 января

РИА Новости 08:07
Происшествия

В Петербурге иномарка насмерть сбила двух подростков

В Петербурге на проспекте Мориса Тереза автомобиль Kia Rio сбил юношу и девушку, которые переходили дорогу по "зебре".
Российская газета 03:44
Политика

Путин выразил соболезнования Зеленскому после катастрофы в Иране

ТВ Центр 05:06
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 06:29
Политика

Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»

Трубопровод доставит газ в Турцию, а также в страны Южной, Юго-восточной и Центральной Европы.
Российская газета 08:32
Армия и оружие

Спикер парламента Ирака осудил нарушение своего суверенитета Ираном

Спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси осудил авиаудары Ирана по военным базам США, находящимся на иракской территории, поскольку это нарушает суверенитет страны.
Известия 08:21
Политика

Власти Ирана назвали причиной крушения Boeing возгорание двигателя

Дождь 01:18
Шоу-бизнес

Младшая дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Поклонники в очередной раз отметили шикарную фигуру Климовой и ее моложавую внешность: 41-летняя звезда даже без макияжа даст фору любой молодой девушке.
StarHit.ru вчера в 22:00
Армия и оружие

Иран угрожает ударами по ОАЭ и Израилю в случае атаки по стране

В случае удара по иранской земле целью атак Корпуса стражей исламской революции станут Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) и Хайфа (Израиль).
URA.Ru вчера в 21:26
Происшествия

Очевидец о крушении Boeing в Иране: Самолет горел еще до падения

Очевидец рассказал о крушении украинского Boeing 737 в районе аэропорта Тегерана. По словам мужчины, лайнер загорелся еще в воздухе.
РЕН ТВ 06:39
Наука

Олдувайские ашельцы учитывали механические свойства камней при создании орудий

Ученые из Кентского университета, Университетского колледжа Лондона и Центра гуманитарных и социальных наук Высшего совета по научным исследованиям Испании, изучающие слои, относящиеся к переходному периоду между H. habilis и H. erectus (1, 15 – 1,79 млн лет назад), с помощью механических испытаний на резку выявили силу, энергию и износ для каждого из типов камней орудий.
Индикатор 06:04
Общество

В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»

РИА Новости 06 января в 16:45
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском 06:51
Происшествия

В Новосибирской области загорелась школа

Ранее три человека погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области.
RT на русском 08:42
Политика

«Победа» просчитала альтернативные маршруты по рекомендации Росавиации

Авиакомпания «Победа» просчитала альтернативные маршруты после рекомендаций Росавиации не летать над частью Ближнего Востока.
Известия 07:05
Шоу-бизнес

Андрей Губин отказался возвращаться на сцену

Газета.Ru 06:02
Шоу-бизнес

Самбурская назвала российских туристов быдлом

Газета.Ru 08:43
Происшествия

На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой

Московский Комсомолец 04:43
Общество

«Россия 1» в четвертый раз подряд стала самым популярным вещателем

Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
РБК вчера в 08:15
Футбол

«Ростов» расстался с исландцем Рагнаром Сигурдссоном

Пришедший в январе 2018 года из "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон сыграл за "Ростов" 53 матча.
Вести.Ru 07:24
Происшествия

СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе украинцев

Telegram-канал Baza опубликовал предварительный список погибших украинцев.
Телеканал 360° 03:10
Космос

В Млечном Пути обнаружена колоссальная «волна» газа и молодых звезд

Naked Science 03:14
Политика

В Совфеде оценили заявление экс-главы МИД Латвии об отношении к России

Ранее бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия объяснил недружественное отношение его страны и всей Прибалтики к России.
РИА Новости 05:37
Происшествия

Житель Петербурга два года хранил труп на балконе, пишут СМИ

Владелец помещения более двух лет хранил тело на балконе. Кем ему приходится умерший, не сообщается. Следственный комитет начал проверку.
РИА Новости 05:28
Политика

Путин прибыл с визитом в столицу Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск.
Комсомольская правда вчера в 09:14
Общество

В Японии выдали ордер на арест супруги экс-главы Nissan

Во вторник Прокуратура города Токио получила ордер на арест Кароль Гон — супруги экс-главы франко-японского автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона.
Life.ru вчера в 06:22
Игры

Компания Sony показала логотип Sony PlayStation 5

Что касается логотипа PlayStation 5, то в нем ничего нового нет, да и к тому же он выполнен в стиле предыдущих логотипов серии.
Astera вчера в 03:04
Шоу-бизнес

Ксения Бородина расшевелила своих хейтеров провокационным фото

Недавно Бородина выложила провокационный пост в своем Инстаграм. К своему селфи телеведущая применила старящий фильтр.
Вести Подмосковья вчера в 10:44
Как работают Яндекс.Новости?
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