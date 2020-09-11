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REGNUM
REGNUM

В Новосибирской области начали строить завод по производству снеков

Новосибирск, 11 сентября 2020, 10:10 — REGNUM В Новосибирской области дан старт строительству завода по производству снеков компании PepsiCo. С запуском предприятия в регионе дополнительно появится около 900 рабочих мест. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском правительстве.В источнике
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Atas.info

PepsiCo построит в Новосибирской области завод по производству снеков

Atas.info03:31
Эпиграф

В Новосибирской области построят новый завод снеков

Эпиграф03:10
АиФ Новосибирск

Губернатор Травников дал старт строительству завода снеков в НСО

АиФ Новосибирск02:04
РБК Новосибирск

В Новосибирской области новый завод создаст почти 1 тыс. рабочих мест

РБК Новосибирск02:37
ЧС-ИНФО

Губернатор Андрей Травников дал старт строительству завода по производству снеков компании PepsiCo

ЧС-ИНФО02:29
Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области

Новый завод в Новосибирской области будет производить 60 тонн солёных закусок в год

Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области02:13
Infopro54

Компания PepsiCo начала строительство завода за 12 млрд рублей

Infopro5403:08

В Госдуме предложили дать скидку на интернет учащимся дистанционно

Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев обратился к главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву с предложением предоставить скидку до 50% за услуги интернета для семей, в которых дети вынуждены учиться дистанционно.
РБК02:53
1

Новый универсал Volkswagen Golf стал еще практичнее

Новый универсал Volkswagen Golf получил багажник объемом 1642 литра, что значит, что он не только больше, чем в предыдущем поколении (на 22 литра), но и в целом автомобиль практичнее, чем, например, Volvo V60 или универсал BMW 3 серии.
Top Gear Russia9 сентября в 05:12
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В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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Французский военный корабль атаковал С-400 в Крыму

Ряд российских СМИ со ссылкой на собственные источники информации сообщили, что военный корабль Франции «Dupuy de Lome» посредством создания помех на определенных частотах атаковал российские комплексы радиолокационных станций С-400, которые расположены на территории Крыма.
Военное дело8 сентября в 06:54
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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Колесникова подала иск на КГБ за попытку насильственной депортации

В заявлении, опубликованном на сайте экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, руководителем предвыборной кампании которого изначально была Колесникова, утверждается, что она "подверглась похищению, угрозам убийством и попытке насильственного выдворения из страны".
Pravda.Ru22:07
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Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфаксвчера в 07:10
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В бундестаге и Госдуме выпустили заявление по ситуации с Навальным

Парламентские группы по связям РФ и ФРГ в бундестаге и Госдуме потребовали независимой диагностики блогера Алексея Навального с участием немецких, российских и независимых экспертов, говорится в заявлении, подписанном председателями обеих групп - Робби Шлундом с немецкой стороны и Павлом Завальным - с российской.
РИА Новости03:52
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