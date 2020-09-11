Московский Комсомолец Новосибирск 8

Новосибирск, 11 сентября 2020, 10:10 — REGNUM В Новосибирской области дан старт строительству завода по производству снеков компании PepsiCo. С запуском предприятия в регионе дополнительно появится около 900 рабочих мест. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском правительстве.