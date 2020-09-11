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REGNUM
REGNUM

В Новосибирской области начали строить завод по производству снеков

Новосибирск, 11 сентября 2020, 10:10 — REGNUM В Новосибирской области дан старт строительству завода по производству снеков компании PepsiCo. С запуском предприятия в регионе дополнительно появится около 900 рабочих мест. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском правительстве.В источнике
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Московский Комсомолец Новосибирск

Губернатор Новосибирской области дал старт строительству завода PepsiCo по производству снеков

Московский Комсомолец Новосибирск05:18
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PepsiCo построит завод по производству снеков в Новосибирской области

Новосибирские новости04:09
РБК Новосибирск

В Новосибирской области новый завод создаст почти 1 тыс. рабочих мест

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В Новосибирской области приступили к строительству завода снеков PepsiCo

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Губернатор Андрей Травников дал старт строительству завода по производству снеков компании PepsiCo

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Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области

Новый завод в Новосибирской области будет производить 60 тонн солёных закусок в год

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Губернатор Травников дал старт строительству завода снеков в НСО

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