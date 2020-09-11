Экономика
REGNUMВ Новосибирской области начали строить завод по производству снеков
Новосибирск, 11 сентября 2020, 10:10 — REGNUM В Новосибирской области дан старт строительству завода по производству снеков компании PepsiCo. С запуском предприятия в регионе дополнительно появится около 900 рабочих мест. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском правительстве.
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Новый завод в Новосибирской области будет производить 60 тонн солёных закусок в год
Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области02:13
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Политика
Госдума и бундестаг выпустили заявление по ситуации с Навальным
Парламентские группы по связям России и ФРГ в бундестаге и Госдуме потребовали независимой диагностики блогера Алексея Навального с участием немецких, российских и независимых экспертов, следует из заявления, подписанного председателями обеих групп – Робби Шлундом с немецкой стороны и Павлом Завальным – с российской.
Взгляд.ру 04:11
Политика
ФРГ предложит приостановить проект «Северный поток-2»
Германия предложит приостановить строительство газопровода "Северный поток-2", если не получит от России ожидаемой реакции на инцидент с Алексеем Навальным.
Вести.Ru 03:46
Армия и оружие
Украинские силовики обвинили ДНР в обстреле своих позиций вблизи Шумов
В пресс-центре Операции объединенных сил (ООС) 10 сентября обвинили ополченцев ДНР в обстреле позиций ВСУ под Шумами, где должна была пройти совместная инспекция.
Украина.ру вчера в 09:39
Политика
В регионах России начинается досрочное голосование на выборах
Досрочное голосование перед единым днем голосования 13 сентября начинается в пятницу в большинстве регионов России.
ТАСС вчера в 17:10
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Новым образом удивила поклонников певица Вера Брежнева
На размещенном в соцсети видеоролике Брежнева появляется в необычном для себя образе - у нее прическа каре, при этом челка густая и прямая.
ИнфоСМИ 09 сентября в 13:06
Политика
Путин и Вучич обсудили урегулирование ситуации в Косове
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Сербии Александром Вучичем проблематику косовского урегулирования, сообщает пресс-служба Кремля.
Ведомости вчера в 05:29
Армия и оружие
На военно-морской базе в Балтийске закончен первый этап модернизации
Военное обозрение 04:00
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото поцелуя Анны Семенович и Дмитрия Губерниева
Певица рассказывала, что ее возлюбленный младше Анны на семь лет, но, несмотря на это, оно готова родить ему ребенка.
CT news 03:48
Происшествия
МВД заявило о поиске одной из спутниц Навального в Томске
В пятницу, 11 сентября, стало известно, что российские правоохранители пытаются установить местонахождение одной из спутниц Алексея Навального в его сибирской командировке.
Форпост Северо-Запад 03:56
Политика
Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции
Киев прекратил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) с Западной фильтровальной станции (ЗФС), передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС ЛНР.
Газета.Ru 01:40
Шоу-бизнес
Дом Наташи Королевой и Сергея Глушко ограбили на 5 миллионов рублей
Сегодня стало известно, что Наташа Королева обратилась с заявлением в полицию. По ее словам, их с Тарзаном дом ограбили.
Вокруг ТВ вчера в 10:09
Политика
Сейм Литвы признал Тихановскую избранным президентом Белоруссии
Сейм Литвы принял резолюцию, в которой признал Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии, а ее и созданный Координационный совет — единственными законными представителями Белоруссии.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Здоровье
Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов перечислил заболевания, при которых вакцинация от коронавируса абсолютно противопоказана, пишет "Вечерняя Москва".
РИА Новости 00:08
Общество
Роспотребнадзор назвал рекомендованную норму потребления шоколада
Эксперты рекомендуют взрослым употреблять не более 50 граммов шоколада не более двух раз в неделю.
RuNews24.ru 03:47
Общество
Роспотребнадзор рассказал о состоянии испытателей вакцины от «Вектора»
Побочных эффектов у добровольцев, принимавших участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной новосибирским центром «Вектор», не выявлено.
RT на русском 03:44
Общество
В Германии зафиксирован первый случай африканской чумы свиней
В Германии недалеко от границы с Польшей был зафиксирован первый случай заражения дикого кабана африканской чумой свиней (АЧС).
Южный Федеральный 04:30
Общество
Тимошенко вылечилась от коронавируса
Российская газета 04:15
Фигурное катание
Фигуристка Загитова снялась с контрольных прокатов сборной России
Напомним, в конце прошлого года Загитова заявила, что намерена приостановить профессиональную карьеру.
Evo-rus.com 01:23
Религия
Сергий в ответ на отлучение от церкви занялся защитой монастыря
Скандальный схимонах Сергий прокомментировал решение церковного суда об отлучении его от церкви и принял меры по защите Среднеуральского женского монастыря.
Уралинформбюро 00:56
Происшествия
В Приморье бывшего вице-губернатора суд отправил под домашний арест
Владивосток, 11 сентября 2020, 09:07 — REGNUM Задержанному 9 сентября бывшему первому вице-губернатору Приморья Василию Усольцеву суд в закрытом формате определил меру пресечения в ходе заседания 11 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.
REGNUM 02:07
Общество
В российских магазинах планируют ввести двойные ценники
Союз потребителей России направил в Минпромторг предложение об обязательных двойных ценниках — с ценой за упаковку товара и единицей веса или объема, например, 1 килограмм или 1 литр.
Вести.Ru 02:34
Происшествия
Три человека пострадали от взрыва возле гостиницы в китайском Чжухае
Российская газета вчера в 23:20
Происшествия
СК Белоруссии отказался заводить дела о насилии против протестующих
Следственный комитет Белоруссии (СК) отказал члену координационного совета оппозиции республики и экс-министру культуры страны Павлу Латушко в возбуждении уголовных дел из-за насилия белорусских силовиков в отношении протестующих.
РБК 04:06
Гаджеты
Lada Vesta и Xray оснастили цифровой приборной панелью
Компания CMGAISD из России сообщила о начале мелкосерийного производства цифровых приборных панелей, которыми оснастят Lada XRay и Lada Vesta.
Новые автомобили вчера в 03:54
Здоровье
Возможность второй волны коронавируса в России оценил доктор Мясников
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников высказался о второй волне коронавируса, которую некоторые люди ждут в России.
Live24 00:56
Авто
Nissan отложил выпуск кроссовера Qashqai нового поколения
Как сообщают зарубежные СМИ, запуск в производство нового кросса Qashqai состоится не ранее апреля 2021 года на заводе марки в британском Сандерленде, где новинку будут собирать для рынка Европы.
Picsnews.net 08 сентября в 07:14
Теннис
Белоруска Азаренко победила Серену Уильямс в полуфинале US Open
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла американку Серену Уильямс в полуфинале US Open.
Lenta.ru 02:26
Политика
ЦИК предупредила о возможной ликвидации партии племянника Путина
Центральная избирательная комиссия предупредила о возможной ликвидации до конца 2020 года четырех политических партий, в том числе и партии «Народ против коррупции», лидером которой является двоюродный племянник президента России Роман Путин.
Lenta.ru 01:51
Общество
Пашаев заявил, что работал по делу Ефремова бесплатно
Discover24 04:23