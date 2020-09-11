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REGNUM
REGNUM

В Новосибирской области начали строить завод по производству снеков

Новосибирск, 11 сентября 2020, 10:10 — REGNUM В Новосибирской области дан старт строительству завода по производству снеков компании PepsiCo. С запуском предприятия в регионе дополнительно появится около 900 рабочих мест. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском правительстве.В источнике
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Московский Комсомолец Новосибирск

Губернатор Новосибирской области дал старт строительству завода PepsiCo по производству снеков

Московский Комсомолец Новосибирск05:18
Новосибирские новости

PepsiCo построит завод по производству снеков в Новосибирской области

Новосибирские новости04:09
Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области

Новый завод в Новосибирской области будет производить 60 тонн солёных закусок в год

Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области02:13
РБК Новосибирск

В Новосибирской области новый завод создаст почти 1 тыс. рабочих мест

РБК Новосибирск02:37
ЧС-ИНФО

Губернатор Андрей Травников дал старт строительству завода по производству снеков компании PepsiCo

ЧС-ИНФО02:29
Atas.info

В Новосибирской области приступили к строительству завода снеков PepsiCo

Atas.info03:31
АиФ Новосибирск

Губернатор Травников дал старт строительству завода снеков в НСО

АиФ Новосибирск02:04

В МИД РФ осудили продление санкций ЕС против России

Продление санкций Евросоюза против России свидетельствует о продолжении деструктивной линии со стороны европейских чиновников, взятой в отношении нашей страны еще в 2014 году, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова 11 сентября журналистам.
ИА Красная Весна05:22
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В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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Колесникова подала иск на КГБ за попытку насильственной депортации

В заявлении, опубликованном на сайте экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, руководителем предвыборной кампании которого изначально была Колесникова, утверждается, что она "подверглась похищению, угрозам убийством и попытке насильственного выдворения из страны".
Pravda.Ru22:07
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