Экономика
REGNUMВ Новосибирской области начали строить завод по производству снеков
Новосибирск, 11 сентября 2020, 10:10 — REGNUM В Новосибирской области дан старт строительству завода по производству снеков компании PepsiCo. С запуском предприятия в регионе дополнительно появится около 900 рабочих мест. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском правительстве.
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Губернатор Новосибирской области дал старт строительству завода PepsiCo по производству снеков
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