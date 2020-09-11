Новосибирск, 11 сентября 2020, 10:10 — REGNUM В Новосибирской области дан старт строительству завода по производству снеков компании PepsiCo. С запуском предприятия в регионе дополнительно появится около 900 рабочих мест. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском правительстве.

В Новосибирской области начали строить завод по производству снеков

Политика Apple убрала приложения ВГТРК из украинского каталога App Store 14 мая президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года санкции против российских соцсетей, а также ввел ограничения в отношении вузов и музеев России. 6

Политика США заявили об отсутствии у Лукашенко легитимности Соединенные Штаты считают, что у президента Белоруссии Александра Лукашенко «нет легитимности», поскольку народ его отверг, заявил первым замгоссекретаря США Стивен Бигэн. 18

Транспорт МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права 24 декабря 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил сдачи экзамена на водительские права, по которому из практического экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством исключаются упражнения на экзаменационной площадке. 195

Футбол Гендиректор «Зенита» отреагировал на информацию об интересе к Фекиру Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию об интересе к действующему чемпиону мира в составе сборной Франции Набилю Фекиру.

Политика Минобороны предложило исключить боевые ОВ из перечня запрещенных "В настоящее время все запасы химического оружия, хранившиеся на территории Российской Федерации, уничтожены, а реализация химического оружия (в том числе, токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров) запрещена указанной Конвенцией, в связи с чем боевые отравляющие вещества целесообразно исключить из Перечня", - говорится в пояснительной записке к проекту указа. 247

Происшествия СК считает замминистра энергетики организатором хищения 600 млн рублей Следствие считает заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова организатором хищения в ходе разработки информационной системы ТЭК за 600 млн рублей, сообщает пресс-служба СК. 349

Политика Сборная Вильнюса проиграла команде Варшавы Кубок «Святлана Цiханоуска» Варшава – прекрасный город, а подаренная "президенту свободной Белоруссии" вилла 1930 года постройки в респектабельном районе на берегу Вислы – не унылая хатка на окраине литовской столицы. 1,6K

Политика МИД ФРГ допустил санкции против «Северного потока-2» из-за Навального Власти Германии рассматривают приостановку строительства газопровода «Северный поток-2» в качестве реакции на ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, итоговое решение зависит от действий России. 710

Происшествия Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга Замоскворецкий суд Москвы санкционировал арест заместителя руководителя департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева по делу о крупном мошенничестве. 135

Киберспорт Варварский футбол — две игры в Steam стали временно бесплатными В Steam начались бесплатные выходные в играх Madden NFL 21 и Conan Exiles.

Общество Обязательный масочный режим вновь ввели в Удмуртии В Удмуртии с 11 сентября вновь действует обязательный масочный режим. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов. 51

Политика Группа стран ЕС захотела ввести безвизовый режим для белорусов Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил союзникам страны по Вышеградской четверке — Венгрии, Словаки и Чехии — ввести безвизовый режим для белорусов, и они поддерживают это предложение. 82

Футбол «Уфа» застряла в саранском аэропорту Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал о том, что башкирская команда застряла в саранском аэропорту и не может заселиться в гостиницу перед матчем седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Тамбова".