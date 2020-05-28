Коронавирус

ТАССТАССРежим самоизоляции в Новосибирской области продлили до конца июня

Власти Новосибирской области, где, по официальным данным, зарегистрировано 2397 случаев заражения коронавирусной инфекцией, продлили режим самоизоляции в регионе до 30 июня. Это следует из постановления губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.
Читать в источнике
Комментировать121

Подробнее о событии

Меры против коронавируса продлили в Новосибирской области до 30 июня

Сибкрай.ru02:56

Догулялись: режим самоизоляции в Новосибирске продлили до 30 июня

НГС00:41

Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до конца июня

ТАСС02:01

Когда откроют торговые центры в Новосибирске в 2020 году: изучаем новое постановление губернатора

КП - Новосибирск01:11

Новосибирским ТЦ, фитнес-клубам, кафе и кинотеатрам запретили работать до 1 июля

Вести Новосибирск01:04

Режим самоизоляции продлили на месяц в Новосибирске

Sibnet Новости03:08

Запрет на работу ресторанов и ТЦ продлили в Новосибирске до июля

Тайга.инфо01:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 04:58, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Общество

Минтруд России предложил новые меры поддержки

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
2,8K
Политика

Россия направит повторные приглашения на парад Победы всем гостям

Директор Первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов в интервью РИА Новости заявил, что российская сторона направит повторные приглашения на парад Победы всем гостям, в том числе президенту Франции Эммануэлю Макрону.
RT на русском 04:50
Политика

Назван срок вступления в силу закона о нацбезопасности Гонконга

Пекин, 28 мая 2020, 10:19 — REGNUM Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу 2020 года, сообщает 28 мая South China morning post со ссылкой на источники.
REGNUM 03:19
Общество

Роскачество рассказало о результатах повторной проверки сметаны

Специалисты Роскачества повторно проверили сметану семи брендов. В продукции нашли следы антибиотиков, дрожжей и растительных жиров.
RT на русском 04:44
46
Армия и оружие

«Ясени» и «Бореи» будут уничтожены у берегов России

Обозреватели «Военно-промышленного» курьера заявили об отсутствии у подлодок проектов 885 «Ясень» и 955 «Борей» шансов нанести какой-либо урон противнику, поскольку они будут уничтожены еще на собственных прибережных базах.
ГЛАС.RU вчера в 02:44
25
Религия

Православные празднуют Вознесение Господне

Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне.
Известия вчера в 18:34
286
Шоу-бизнес

Клоун Куклачев осадил Пригожина за слова о «бедствующих» артистах

Советский и российский циркач, коверный клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг фигуры музыкального продюсера Иосифа Пригожина.
Московский Комсомолец 03:31
7
Армия и оружие

The National Interest оценило гиперзвуковые испытания Ту-22М3М

Обозреватель американского издания Петр Сучу обращает внимание читателей на тот факт, что второй опытный образец сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3М прошел испытания на гиперзвуковых скоростях.
ПолитРоссия 03:14
Политика

Шредер назвал посла Украины «карликом»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил послу Украины в Берлине Андрею Мельнику, раскритиковавшему его слова об антироссийских санкциях.
РИА Новости вчера в 10:50
Общество

Собянин сообщил о втором этапе смягчения ограничений в Москве

С 1 июня в Москве начнёт действие второй этап смягчения ограничений, введённых в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 14:43
Армия и оружие

Донбасс грозит передвинуть фронт: При Зеленском обстрелов стало в 2 раза больше, чем при Порошенко

Первый вопрос был стандартный для человека с «большой земли» в разговоре с жителем мятежной республики.
Комсомольская правда вчера в 16:00
Политика

Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд

Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM вчера в 01:13
4,1K
Политика

Трамп подпишет указ против социальных сетей после выходки Twitter

В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп действительно подпишет указ, который касается деятельности социальных сетей.
Газета.Ru 03:32
Общество

Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой

Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
3,4K
Происшествия

Начался суд над липецкой чиновницей из-за взятки

Сегодня в Советском районном суде Липецка началось рассмотрение дела о взятничестве в отношении бывшего начальника управления имущественных и земельных отношений Липецкой области Ольги Крючковой, ее подчиненного Михаила Бакланова и адвоката Владимира Писаренко.
ГТРК Липецк 04:34
Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

Некоторые западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Коммерсантъ вчера в 21:53
1,4K
Шоу-бизнес

Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье

На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье.
Версия.Инфо вчера в 10:37
Происшествия

В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку

"В ходе проведенных следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут проживающий по соседству с девятилетней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство, сокрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское", — говорится в сообщении.
РИА Новости 03:15
26
Политика

Архангельская область и НАО отложили референдум об объединении

Референдум по объединению Архангельской области и Ненецкого автономного округа в этом году не состоится, сообщил РИА Новости председатель рабочей группы от НАО Матвей Чупров.
РИА Новости 03:39
Политика

На Украине символику дивизии СС «Галичина» признали нацистской

Lenta.ru вчера в 06:41
257
Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

Российская газета 04:12
Здоровье

В Челябинской области поликлиники возобновили плановый прием

Министр здравоохранения области Юрий Семенов подписал соответствующий приказ.
Губерния (г. Челябинск) 01:54
7
Музыка

Названы фавориты отмененного конкурса «Евровидение-2020»

NewInform 03:48
6
Игры

В GOG стартовала летняя распродажа со скидками до 95%

В онлайн-магазине GOG стартовала одна из главных распродаж в году.
Российская газета вчера в 10:46
Космос

США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Здоровье

Почти 80% врачей не доверяют официальной статистике смертности от коронавируса в России

Только 9% врачей полностью доверяют официальной статистике и считают, что подтасовка данных там невозможна.
НИА-Красноярск вчера в 21:49
61
Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 26 мая в 01:57
Общество

В Москве к работе с неинфекционными больными вернут пять стационаров

Пять столичных больниц, ранее перепрофилированных для приема пациентов с коронавирусом, на следующей неделе вернутся к стандартному режиму работы для приема неинфекционных больных.
РБК 02:23
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская подарила Александру Овечкину второго сына

В семье известного хоккеиста Александра Овечкина и модели Анастасии Шубской произошло радостное событие – на свет появился их второй сын.
Bimru.ru 01:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное