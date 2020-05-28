Коронавирус
ТАССРежим самоизоляции в Новосибирской области продлили до конца июня
Власти Новосибирской области, где, по официальным данным, зарегистрировано 2397 случаев заражения коронавирусной инфекцией, продлили режим самоизоляции в регионе до 30 июня. Это следует из постановления губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.
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Новосибирским ТЦ, фитнес-клубам, кафе и кинотеатрам запретили работать до 1 июля
Вести Новосибирск01:04
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Пекин, 28 мая 2020, 10:19 — REGNUM Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу 2020 года, сообщает 28 мая South China morning post со ссылкой на источники.
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Обозреватель американского издания Петр Сучу обращает внимание читателей на тот факт, что второй опытный образец сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3М прошел испытания на гиперзвуковых скоростях.
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Собянин сообщил о втором этапе смягчения ограничений в Москве
С 1 июня в Москве начнёт действие второй этап смягчения ограничений, введённых в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
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Армия и оружие
Донбасс грозит передвинуть фронт: При Зеленском обстрелов стало в 2 раза больше, чем при Порошенко
Первый вопрос был стандартный для человека с «большой земли» в разговоре с жителем мятежной республики.
Комсомольская правда вчера в 16:00
Политика
Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд
Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM вчера в 01:13
Политика
Трамп подпишет указ против социальных сетей после выходки Twitter
В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп действительно подпишет указ, который касается деятельности социальных сетей.
Газета.Ru 03:32
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BFM.ru 02:21
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Начался суд над липецкой чиновницей из-за взятки
Сегодня в Советском районном суде Липецка началось рассмотрение дела о взятничестве в отношении бывшего начальника управления имущественных и земельных отношений Липецкой области Ольги Крючковой, ее подчиненного Михаила Бакланова и адвоката Владимира Писаренко.
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Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Некоторые западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Коммерсантъ вчера в 21:53
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Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье
На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье.
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На Украине символику дивизии СС «Галичина» признали нацистской
Lenta.ru вчера в 06:41
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В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
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В Челябинской области поликлиники возобновили плановый прием
Министр здравоохранения области Юрий Семенов подписал соответствующий приказ.
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Названы фавориты отмененного конкурса «Евровидение-2020»
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Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
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Почти 80% врачей не доверяют официальной статистике смертности от коронавируса в России
Только 9% врачей полностью доверяют официальной статистике и считают, что подтасовка данных там невозможна.
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