Коронавирус
ТАССВ Новосибирской области продлили режим самоизоляции
Дата продления режима не обозначена, власти будут действовать исходя из складывающейся ситуации, сообщил журналистам в понедельник губернатор Новосибирской области Андрей Травников. 29 апреля Травников объявил, что режим самоизоляции продлили до 11 мая включительно.
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Происшествия
Подозреваемый во взрыве гранаты в Ставропольском крае задержан
RT на русском вчера в 17:45
Общество
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости 09 мая в 12:57
Политика
Путин поручил развернуть полевой госпиталь в Белокаменке
Президент Владимир Путин поручил правительству и МЧС обеспечить развертывание полевого госпиталя в селе Белокаменка Мурманской области для лечения пациентов с коронавирусом.
РБК 05:18
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
Здоровье
Ученые разработали калькулятор вероятности смерти от коронавируса
При тестировании калькулятора видно, что риск умереть в случае заражения коронавирусом для мужчины 30 лет без хронических заболеваний составляет 0,03%, а для женщины – 0,02%.
РИА Новости 05:31
Игры
Аккаунт игры Mafia в Twitter впервые заработал с 2018 года
Twitter-аккаунт игры Mafia вернулся к работе впервые с 2018 года.
Дни24 вчера в 15:30
Здоровье
В России не продлевают карантин на лето, чтобы избежать паники
Российские власти все больше обсуждают планы выхода из карантина и не настаивают на его радикальном продлении — до конца или середины лета.
URA.Ru вчера в 13:20
Общество
В Татарстане с 12 мая отменят пропуска для выхода из дома
В Татарстане с 12 мая перестанет быть обязательным условием получение пропусков для выхода из дома в режиме самоизоляции, это следует их постановления правительства республики от 10 мая, которое отменяет действие всех принятых с 19 марта в связи с пандемией коронавируса ограничений.
РИА Новости вчера в 19:32
Происшествия
Чуть больше 13% пациентов больницы в Коммунарке выжили после ИВЛ
Чуть больше 13% пациентов из 125-ти, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больнице в Коммунарке в Новой Москве, выжили.
ТАСС вчера в 07:45
Общество
В МВД рассказали о случаях нарушения режима самоизоляции
Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев рассказал о случаях нарушения самоизоляции в стране.
Газета.Ru 03:43
Политика
Путин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву совместно с Роспотребнадзором после мониторинга эпидемиологической ситуации в стране скорректировать меры по борьбе с коронавирусом.
Известия 04:45
Общество
Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19
По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших во всем мире превысило 4,1 млн человек, от заболевания скончались 282,8 тыс. Лидируют по числу жертв США (79,5 тыс.), на втором месте — Великобритания (31,9 тыс.), на третьем — Италия (30,5 тыс).
РБК 04:18
Здоровье
Названы округа-лидеры Подмосковья по количеству зараженных
За сутки в области выявили 1079 новых пациентов. Наибольшее число инфицированных за минувший день зафиксировано в Красногорске - 86 человек.
Live24 06:22
Технологии
Windows 10 May 2020 Update вышла для производителей ПК
По сообщению зарубежных источников, Microsoft выпустила для производителей ПК новую версию Windows 10 May 2020 Update.
The GEEK 03:14
Общество
Великобритания опубликовала последние послания, отправленные нацистами
Центр правительственной связи Великобритании опубликовал к 75-летию окончания войны сообщения нацистов, которые были перехвачены перед окончанием Второй мировой войны в Европе.
РЕН ТВ 09 мая в 21:05
Общество
В Санкт-Петербурге до 31 мая продлены ограничительные меры
В Санкт-Петербурге до 31 мая продлеваются ограничения в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Мой Брянск вчера в 02:14
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне
Длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, ожидают россиян в июне.
ТАСС вчера в 05:29
Здоровье
Хизри Абакаров ответил тем, кто обвиняет руководство Дагестана
Мэр Дербента Хизри Абакаров обратился к тем дагестанцам, которые открытым текстом обвиняют руководство Республики, Главу Дагестана Владимира Васильева, а также министра здравоохранения.
Лезги газет 01:39
Происшествия
В Кузбассе седьмой пациент с COVID-19 скончался от пневмонии
Седьмой пациент с выявленным коронавирусом скончался в Кузбассе от тяжелой пневмонии, еще у девяти жителей Кузбасса за последние сутки выявилось заражение COVID-19, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:48
Общество
В России за сутки выявили 11 656 случаев заболевания коронавирусом
В России за сутки выявили 11 656 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах.
RT на русском 03:44
Происшествия
СК возбудил дело после гибели девяти человек при пожаре в Красногорске
Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в подмосковном Красногорске, где, по последним данным, погибли девять человек.
RT на русском 02:25
Политика
В Казахстане истёк срок действия режима ЧП из-за коронавируса
В Казахстане официально истёк срок действия режима чрезвычайного положения, введённого в стране из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 14:32
Экономика
Казахстан намерен выстроить новую структуру экономики
Казахстану необходимо срочно выстраивать новую структуру экономики, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 мая, на заключительном заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению.
ИА Красная Весна 04:22
Общество
Сроки начала спада пандемии назвали в Подмосковье
Июнь станет тем месяцем, когда в Московской области начнётся спад заболеваемости коронавирусом.
News.ru вчера в 22:09
Здоровье
Названы причины ошибочно отрицательных результатов на коронавирус
Доктор биологических наук Анча Баранова назвала причины, по которым тест на коронавирус может показать ошибочно отрицательный результат.
Lenta.ru 00:26
Политика
Путин выступит с обращением по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин сегодня, 11 мая, выступит с очередным обращением к россиянам.
Коммерсантъ 05:47
Политика
Путин: У желающих развалить страну 20 лет назад были шансы
Президент России Владимир Путин заявил, что у желающих развалить страну 20 лет назад были шансы.
РЕН ТВ вчера в 08:50
Общество
Режим самоизоляции продлили в Иркутской области до 31 мая
Как сообщил сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией на территории Иркутской области, режим общей самоизоляции продлён до 31 мая.
Наш Север 04:21
Общество
ВОЗ заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Россия вышла на плато по коронавирусу нового штамма, заявили во Всемирной организации здравоохранения.
Sputnik Таджикистан 03:01
Общество
В Тульской области ограничительные меры продлили до 31 мая
Тула, 11 мая 2020, 12:35 — REGNUM Действие ряда ограничительных мер, введённых на территории Тульской области в связи с угрозой распространения коронавируса, продлено до 31 мая, изменения в указ внёс 10 мая губернатор Алексей Дюмин, сообщили в управлении пресс-службы облправительства.
REGNUM 05:35