Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Новосибирской области смягчат режим самоизоляции

Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.
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Ослабление режима самоизоляции в НСО после 12 мая – подробности

VN.RU07:17

Новосибирцам разрешили посещать кладбища во время коронавируса

Вести Новосибирск05:28

Кладбища в Новосибирской области возобновляют работу с 12 мая

АиФ Новосибирск05:02

Продление режима самоизоляции в Новосибирске с 12 мая 2020 года: что изменится и до какого числа будет действовать

КП - Новосибирск05:08

Новосибирские власти разрешили ходить на кладбища в масках

Сибкрай.ru05:17

Новосибирцам бессрочно продлили режим «общей самоизоляции»

Тайга.инфо04:09

Губернатор подписал сразу три новых постановления о нашем ближайшем будущем — публикуем их целиком

НГС07:20
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Политика

Мишустин не примет участие в совещании Путина по коронавирусу

Господин Мишустин сообщил о заболевании коронавирусом в конце апреля в ходе видеосвязи с президентом.
Коммерсантъ 07:18
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Происшествия

Арестованный основатель паблика «Омбудсмен полиции» попал в больницу

Основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, которого в пятницу арестовали по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей, был госпитализирован из изолятора временного содержания в больницу, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 07:25
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Общество

Правительство утвердило выделение регионам средств на доплаты медикам

Правительство России утвердило распределение межбюджетных трансфертов на общую сумму более 12 млрд рублей, предоставляемых регионам на доплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Известия вчера в 05:25
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Авто

Продажи «АвтоВАЗа» в апреле упали в три раза

Автоновости дня 01:59
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Кино

Исполнитель роли Джоэла прокомментировал слив спойлеров к The Last of Us Part II

Трой Бейкер — исполнитель роли Джоэла — заявил, что «пара скриншотов» не сможет навредить The Last of Us Part II.
CyberSport.ru 01:14
1
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
277
Общество

В МВД заявили о «бравирующих» нарушителях самоизоляции

По словам Валяева, ряд граждан «демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим».
РБК 03:24
1,9K
Общество

В Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд

В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35
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Происшествия

Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян

Газета.Ru вчера в 17:32
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Авто

Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей

Как пишет издание Daily Mail, бывшую базу Королевских ВВС Верхний Хейдфорд в британском Оксфордшире превратили в громадную парковку для непроданных автомобилей.
Тарантас Ньюс вчера в 12:02
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Происшествия

СК задержал организатора хосписа в Красногорске после пожара

В Красногорске следователи задержали организатора частного хосписа, в котором 11 мая при пожаре погибли пенсионеры.
РБК 04:21
7
Общество

В России выросло общее число заразившихся коронавирусом

Россия поднялась на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом.
Lenta.ru 03:59
2,1K
Общество

Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала ЛенТВ24 рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:56
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Происшествия

Один иранский военный корабль подбил ракетой другой

Вести.Ru 07:35
152
Общество

Путин рекомендовал регионам сохранить закупки социальных услуг у НКО

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал губернаторам не сокращать объемы закупок социальных услуг у некоммерческих организаций на фоне пандемии коронавируса, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 05:11
Экономика

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ вчера в 08:20
404
Общество

Сергей Цивилев снова обратится к кузбассовцам

Сергей Цивилев в очередной раз обратится к жителям Кемеровской области. Это произойдет сегодня в 18:00.
Сибдепо 02:39
29
Политика

Климкин заявил об отсутствии у России права отмечать День Победы

9 мая российский посол в США Анатолий Антонов назвал неприемлемой информационную кампанию, развязанную против России с целью принизить роль СССР в победе над фашизмом.
Известия 01:47
4,4K
Экономика

На рынках Дагестана наблюдается снижение цен

В Дагестане за последнюю неделю наблюдается сезонное снижение цен на потребительском рынке по сравнению с первой декадой мая.
Нур 03:06
5
Общество

Доктор Мясников рассказал о «странностях» коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал о "странностях" в поведении нового коронавируса.
РИА Новости 06:13
11
Авто

АвтоВАЗ вновь поднимет цены на автомобили Lada

По данным издания, новые прайс-листы и письмо, в котором говорится об изменениях розничных цен автомобилей LADA, уже разосланы всем дилерским центрам.
Автоновости дня 09 мая в 03:35
311
Шоу-бизнес

Больная коронавирусом Мария Ивакова рассказала о своём состоянии

OvideO.ru 03:38
1
Здоровье

Названы критерии для госпитализации в стационар с COVID-19

При госпитализации ориентируются на два критерия: уровень кислорода в крови (когда он ниже 95%) и поражение легких (когда оно более 25%) Для остальных заболевших COVD-19 предусмотрена госпитализация на дому.
ННТВ 03:28
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Футбол

Киевское «Динамо» поздравило Сёмина с 73-летием

В конце обращения Суркис тепло поздравил тренера с 73-летием.
ГЛАС.RU 07:09
Здоровье

В Петербурге подтвердили смерть еще одной медсестры с коронавирусом

Власти города 9 мая подтвердили смерть от коронавирусной инфекции трех медицинских работников – двух врачей из Александровской больницы и медсестры Госпиталя для ветеранов войн.
РИА Новости 07:51
Происшествия

Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова

Защита подала апелляцию на арест предпринимателя, бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации двойного убийства в 1994 году.
RT на русском 04:48
40
Общество

Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году

В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
53
Общество

В ЕК призвали Евросоюз готовиться ко второй волне коронавируса

Странам Евросоюза следует предпринять необходимые меры, чтобы быть готовыми ко второй волне распространения коронавирусной инфекции, предупредили в Европейской комиссии (ЕК).
RT на русском 07:13
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Фигурное катание

Плющенко опроверг переход в его группу ученика Тутберидзе Рухина

Российский фигурист Евгений Плющенко опроверг переход в его группу ученика Этери Тутберидзе Егора Рухина.
РЕН ТВ 06:18
1
Происшествия

Квартиру дочери Валентина Юмашева обокрали в центре Москвы

Lenta.ru вчера в 08:55
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Андрей Александрович Травников
Российский политик
Российский политик. Губернатор Новосибирской области с 14 сентября 2018. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января по 2 августа 2019.
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