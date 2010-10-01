Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Новосибирской области введён режим самоизоляции

Власти Новосибирской области приняли решение ввести режим самоизоляции для всех жителей региона в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Как пишет ТАСС, об этом сообщил на внеочередном заседании правительства губернатор региона Андрей Травников.
Читать в источнике
Комментировать129

Подробнее о событии

С собакой гулять можно, а с ребёнком — нельзя? Разбираемся в деталях карантинных мер в Новосибирске

НГС10:00

В Новосибирской области ввели режим самоизоляции

ТАСС01:52

Стало известно, сколько будет действовать в НСО режим самоизоляции

АиФ Новосибирск06:05

Пробки образовались в Новосибирске после объявления о карантине

Тайга.инфо08:44

Полиция и Росгвардия будут наказывать нарушителей новосибирского COVID-карантина

Вести Новосибирск06:05

В Новосибирской области введен режим самоизоляции

Сибкрай.ru03:00

Что можно делать новосибирцам в режиме самоизоляции

Новосибирские новости09:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 10:08, Ашберн
Общество

Лукашенко рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Белоруссии

Пик заболеваемости коронавирусом нового типа наблюдается в Белоруссии в настоящее время, заявил президент страны Александр Лукашенко в беседе с председателем Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой.
Rambler News Service 05:53
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностирован коронавирус

BFM.ru 09:02
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
АТВмедиа 05:30
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском вчера в 12:21
Общество

Мишустин призвал регионы ввести режим самоизоляции по примеру Москвы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал глав регионов проработать введение режима самоизоляции, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:16
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Происшествия

В Саратове выписали первую переболевшую коронавирусом пациентку

В Саратове из профильного стационара в связи с выздоровлением выписывается первая пациентка, переболевшая коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал "СтопКоронавирус_Саратовская область".
Общественное мнение 09:30
Общество

Россиянам захотели запретить жениться и разводиться из-за коронавируса

Минюст захотел приостановить регистрацию браков и их расторжение в ЗАГСах в связи с распространением коронавируса в России.
Lenta.ru 05:52
Общество

Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы

Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Гарант вчера в 03:53
Политика

ВЦИОМ обновил рейтинг популярности поправок к Конституции РФ

Москва, 31 марта 2020, 13:05 — REGNUM Более половины российских граждан — 65% — указали на важность поправки к Конституции о снятии ограничений для занимавшего или занимающего должность президента РФ на участие в следующих выборах.
REGNUM 06:05
Политика

Российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая.
RT на русском 09:27
Экономика

Налог на банковские вклады смягчили

Ранее, как следовало из заявлений президента страны Владимира Путина и представителей правительства, предполагалось собирать 13 процентов с полученного гражданином дохода, если сумма всех его вкладов превышает миллион рублей.
Lenta.ru 05:38
Происшествия

Глава чрезвычайного ведомства России прибыл в Ростов-на-Дону

Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл с визитом в Ростов-на-Дону.
1rnd.ru 08:46
Общество

В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции

Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
REGNUM 09:11
Общество

Власти разработают меры по ограничению передвижения кузбассовцев

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв распорядился обеспечить разработку мер по ограничению передвижения жителей региона.
Газета Кемерова 06:59
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК вчера в 13:43
Шоу-бизнес

Себя без макияжа показала Наталья Бочкарева

На своей странице в Instagram Наталья Бочкарева разместила снимок, на котором запечатлена без макияжа.
Privet-Rostov.ru 05:49
Энергетика

Спотовая цена газа в Европе упала ниже российского уровня

Спотовые цены на газ в Европе под давлением рекордных остатков газа в подземных хранилищах после очень мягкой зимы и растущих поставок сжиженного природного газа (СПГ) упали до уровня внутрироссийских цен.
Интерфакс 06:36
Политика

Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 18:53
Политика

Украина отказалась от переговоров с ДНР и ЛНР

Вместо представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) украинские власти готовы к переговорам со своими гражданами, которые проживают на неподконтрольных территориях.
Lenta.ru 09:14
Культура

Мария Миронова и Анна Ковальчук получили звания народных артисток

Актрисы Анна Ковальчук и Мария Миронова были удостоены звания народного артиста Российской Федерации.
Народные новости 02:43
Спорт

The Outer Worlds доберётся до Nintendo Switch уже 6 июня

Obsidian и Private Division объявили, что The Outer Worlds для Nintendo Switch в итоге задержится на три месяца — вместо 6 марта выход состоится 5 июня.
Игромания.ру 09:24
Общество

Мишустин поручил выделить средства оставшимся за границей россиянам

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству иностранных дел оказать материальную поддержку гражданам России, которые не имеют возможности вернуться на родину, нуждаются в деньгах и жилье в стране пребывания.
Российская газета 07:47
Общество

Евгений Куйвашев рассказал, как гулять с детьми во время карантина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на несколько вопросов жителей региона о карантинном режиме.
Коммерсантъ Екатеринбург 08:15
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости 29 марта в 16:48
Общество

В Ростовской области введен режим самоизоляции

С 31 марта жителям Ростовской области запрещается покидать места своего проживания.
Город N (Ростов) вчера в 18:12
Спорт

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Cyber.sports.ru вчера в 10:40
Здоровье

Губернатор Виктор Томенко обратился к жителям Алтайского края

Глава региона призвал земляков проявить терпение и оставаться дома во время режима самоизоляции Губернатор Алтайского края Виктор Томенко записал видеообращение к жителям региона в связи с введением режима всеобщей самоизоляции.
АМИТЕЛ 07:59
Футбол

Бартомеу: «„Барселона“ не станет банкротом в июне»

Ранее стало известно, что один из топ-менеджеров клуба Бундеслиги на последнем заседании Ассоциации европейских клубов заявил, что «Барселона» может стать первым топ-клубом, которому грозит банкротство.
Евро-футбол.ру 09:55
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Александрович Травников
Российский политик
Российский политик. Губернатор Новосибирской области с 14 сентября 2018. Член президиума Госсовета РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное