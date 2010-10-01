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Общество В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.

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Футбол Бартомеу: «„Барселона“ не станет банкротом в июне» Ранее стало известно, что один из топ-менеджеров клуба Бундеслиги на последнем заседании Ассоциации европейских клубов заявил, что «Барселона» может стать первым топ-клубом, которому грозит банкротство.