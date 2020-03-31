Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса. Об этом во вторник, 31 марта, заявил глава области Андрей Травников.

Политика Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.

Политика Путин подписал указ о начале весеннего призыва Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Общество Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.

Общество Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.

Общество Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

Общество Кадыров заявил, что знает, как убить коронавирус Меры по борьбе с коронавирусом в Чечне были приняты своевременно, а население республики их одобряет, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Общество Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».