Коронавирус
ИзвестияВ Новосибирской области введен режим самоизоляции
Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса. Об этом во вторник, 31 марта, заявил глава области Андрей Травников.
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Политика
Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции
Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.
Общество
26 регионов России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Общество
В Ростовской области введен режим самоизоляции
Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Ростовской области.
Общество
В Москве возросло число вылечившихся от коронавируса россиян
В Москве возросло число вылечившихся от коронавирусной инфекции россиян: еще 10 человек выписаны из больницы.
Происшествия
В Красноярском крае возбудили дело после смерти мужчины при пожаре
Политика
Путин подписал указ о начале весеннего призыва
Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Кино
Райан Рейнольдс может сыграть в экранизации игры «Логово дракона»
Канадско-американский актер Райан Рейнольдс может исполнить главную роль в экранизации популярной игры 1983 года - Dragon's Lair ("Логово дракона"), передает портал PCGamer.
Общество
В Липецкой области объявлен режим самоизоляции
В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Общество
Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Происшествия
Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
Энергетика
Российский рынок может «залить» европейский бензин
Российский топливный рынок может оказаться под давлением импортного бензина, в основном из Европы.
Политика
Украина ослабит карантин ради спасения экономики
Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики.
Общество
Новые ограничения из-за коронавируса ввели в Забайкалье
По информации пресс-службы губернатора, ограничения введены во избежание распространения новой коронавирусной инфекции среди населения.
Общество
Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
Общество
Минобрнауки РФ решило перенести вступительные экзамены
Москва, 31 марта 2020, 09:11 — REGNUM Сроки вступительных экзаменов будут перенесены в России из-за коронавируса.
Общество
«Яндекс» ввёл индекс самоизоляции для крупных городов РФ
Москва, 30 марта 2020, 13:39 — REGNUM Индекс самоизоляции ввела российская интернет-компания «Яндекс» для крупных городов.
Авто
Список функций авто, о которых не знает большинство водителей
Эксперты назвали самые интересные и полезные «фишки» автомобилей, о которых не знают многие водители.
Общество
Российские ученые создали три препарата для лечения COVID-19
Общество
Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды
Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Шоу-бизнес
Пугачева и Галкин показали фанатам новое семейное фото
Телеведущий Максим Галкин поделился с пользователями сети новым семейным фото – чета вышла на прогулку по парку.
Политика
Путин создал в России все условия для спасения мирового капитала от кризиса
Журналисты портала отмечают, что Российская Федерация может выступить главным спасителем мирового капитала из-за дальновидного "маневра", предпринятого президентом РФ Владимиром Путиным.
Общество
Семья из 17 человек заразилась коронавирусом на похоронах родственницы
В Британии 17 членов одной семьи заразились коронавирусом на похоронах тети, сообщает Metro.
Наука
Лекарство от коронавируса существует, утверждают французские ученые после излечения 97% подопытных пациентов
В мире к вечеру 29 марта зарегистрированы более 700 тысяч подтвержденных случаев коронавируса, умерли более 33 тысяч пациентов.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Политика
Верховная рада Украины приняла закон о продаже земли
Киев, 31 марта 2020, 04:00 — REGNUM Закон о рынке земли на Украине принят Верховной радой, сообщила 31 марта пресс-служба украинского парламента.
Общество
Кадыров заявил, что знает, как убить коронавирус
Меры по борьбе с коронавирусом в Чечне были приняты своевременно, а население республики их одобряет, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Здоровье
Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением
Российские ученые обнаружили связь между коронавирусом и ожирением.
Общество
Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве
Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».
Здоровье
В Самарской области началась подготовка к форуму iВолга
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке и проведению в 2020 году на территории региона молодежного форума Приволжского федерального округа "іВолга".
Общество
Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах и аптеках
Президент Владимир Путин объявил о необходимости обеспечить особый порядок обслуживания россиян в магазинах и аптеках.