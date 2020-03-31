Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Новосибирской области введен режим самоизоляции

Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса. Об этом во вторник, 31 марта, заявил глава области Андрей Травников.
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Публикуем губернаторский указ, который запрещает жителям Новосибирска выходить из дома. Изучайте

НГС06:03

В Новосибирской области ввели режим самоизоляции

ТАСС01:52

Стало известно, сколько будет действовать в НСО режим самоизоляции

АиФ Новосибирск06:05

Полиция и Росгвардия будут наказывать нарушителей новосибирского COVID-карантина

Вести Новосибирск06:05

Режим полной самоизоляции в Новосибирске 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

КП - Новосибирск01:44

Что запрещено на карантине в Новосибирской области

Тайга.инфо05:22

В Новосибирской области введен режим самоизоляции

Сибкрай.ru03:00
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Политика

Песков сообщил об обсуждении Путиным и Трампом темы помощи США

Накануне Трамп сообщил, что Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
РБК 08:00
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском вчера в 18:15
Киберспорт

Team Spirit заменила двух игроков

В составе Team Spirit по Dota 2 произошли две замены.
CyberSport.ru 06:15
Общество

В Кировской области ввели режим самоизоляции

В указанный период кировчанам запрещается покидать места проживания за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и следования к месту работы, а также для посещения ближайшего магазина.
Свойкировский.рф 07:38
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Граждане России, которые находятся на карантине из-за коронавируса, в случае нарушения ими режима самоизоляции с 3 апреля будут получать СМС-уведомления.
Известия 07:29
Общество

Госдума приняла законопроект о праве правительства вводить режим ЧС

Госдума в трех чтения приняла законопроект о праве правительства вводить режимы чрезвычайной ситуации и повышенной готовности.
Телеканал RTVI 03:30
Общество

В Псковской области ограничены поездки между районами

Для жителей Псковской области ограничены поездки по области, перемещаться можно только внутри границ муниципальных образований.
Псковское агентство информации 07:27
Энергетика

Экспорт из Казахстана в Италию снизился больше чем на четверть

Экспорт в Италию из Казахстана в январе 2020 года упал на 26%, 29 марта сообщает LSM.kz Италия, наиболее пострадавшая от распространения пандемии коронавируса страна в Европе, является главным потребителем казахстанской нефти, несмотря на то, что доля в общем объеме экспорта нефти в Италию резко снизилась.
ИА Красная Весна вчера в 14:58
Футбол

Форвард «Сампдории» Габбьядини вылечился от коронавируса

Нападающий «Сампдории» Маноло Габбьядини рассказал, что вылечился о коронавируса.
Sport24.ru 07:54
Футбол

Экс-вратарь сборной Турции Рюштю находится в критическом состоянии

Стамбул, Турция, 31 марта 2020, 14:37 — REGNUM Бывший вратарь сборной Турции по футболу Рюштю Речбер находится в критическом состоянии после заражения коронавирусом.
REGNUM 07:37
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Общество

Власти Туркмении запретили слово «коронавирус»

Власти Туркмении запретили слово "коронавирус", чтобы не допустить паники в стране, пишет организация "Репортёры без границ".
Газета.Ru 08:28
Общество

В Воронежской области введен режим всеобщей самоизоляции

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о всеобщей самоизоляции на территории региона.
Гудвилл.онлайн 06:41
Общество

В России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Московский Комсомолец 05:04
Происшествия

Дмитрий Лобанов приговорен к восьми годам строгого режима

Как только что сообщил ИА "Взгляд-инфо" из зала суда адвокат подсудимого Дмитрий Хорешко, по второму эпизоду Наталия Рубанова признала Лобанова виновным (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорила к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в пятикратном размере взятки - более 19 млн рублей.
Взгляд-инфо 04:52
Политика

Испытатель рассказал о преимуществах нового ракетоносца Ту-160М

Результатом проведенных работ стало значительное увеличение общей эффективности авиационного комплекса при применении по назначению.
РИА Новости 07:34
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:08
Экономика

Мишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты

Москва, 31 марта 2020, 13:27 — REGNUM Зарплатные счета населения в банках не подпадают под действие нового налога на проценты с вкладов.
REGNUM 06:27
Авто

Новый «Соболь Next» вышел на тесты

Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Автоновости дня 04:18
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru вчера в 12:20
Общество

В Татарстане тестируют сервисы для получения пропуска на выход из дома

Во время режима самоизоляции разрешено совершать покупки в ближайшем магазине или аптеке и выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания, а также имея пропуск посещать место работы.
Новый Век 04:37
Общество

Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку

В разгар эпидемии COVID-19 министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов попросил освободить его от занимаемой должности.
Medvestnik.ru 06:02
Футбол

«Матч ТВ» покажет киберспортивный матч «Спартак» — ЦСКА

«Матч ТВ» покажет московское дерби «Спартак» — ЦСКА.
Soccer.ru 06:10
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
RT на русском 08:13
Общество

В России приостановят регистрацию браков

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству юстиции и регионам временно прекратить торжественную регистрацию браков в ЗАГСах.
Российская газета 07:38
Шоу-бизнес

Друг Джигарханяна назвал его «овощем»

iReactor 08:16
Общество

Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
ТАСС 06:21
Технологии

Huawei при поддержке России готовит революцию в сети Интернет

Китайский техногигант Huawei предлагает Международному союзу связи заменить использующийся сегодня протокол связи TCP/IP новым стандартом.
Дни24 03:43
Общество

Евгений Куйвашев рассказал, как гулять с детьми во время карантина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на несколько вопросов жителей региона о карантинном режиме.
Коммерсантъ Екатеринбург 08:15
Общество

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
РИА Новости 29 марта в 13:20
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Андрей Александрович Травников
Российский политик
Российский политик. Губернатор Новосибирской области с 14 сентября 2018. Член президиума Госсовета РФ.
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