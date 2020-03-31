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Футбол Экс-вратарь сборной Турции Рюштю находится в критическом состоянии Стамбул, Турция, 31 марта 2020, 14:37 — REGNUM Бывший вратарь сборной Турции по футболу Рюштю Речбер находится в критическом состоянии после заражения коронавирусом.

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