Коронавирус
ИзвестияВ Новосибирской области введен режим самоизоляции
Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса. Об этом во вторник, 31 марта, заявил глава области Андрей Травников.
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Полиция и Росгвардия будут наказывать нарушителей новосибирского COVID-карантина
Вести Новосибирск06:05
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Политика
Песков сообщил об обсуждении Путиным и Трампом темы помощи США
Накануне Трамп сообщил, что Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Киберспорт
Team Spirit заменила двух игроков
В составе Team Spirit по Dota 2 произошли две замены.
Общество
В Кировской области ввели режим самоизоляции
В указанный период кировчанам запрещается покидать места проживания за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и следования к месту работы, а также для посещения ближайшего магазина.
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Граждане России, которые находятся на карантине из-за коронавируса, в случае нарушения ими режима самоизоляции с 3 апреля будут получать СМС-уведомления.
Общество
Госдума приняла законопроект о праве правительства вводить режим ЧС
Госдума в трех чтения приняла законопроект о праве правительства вводить режимы чрезвычайной ситуации и повышенной готовности.
Общество
В Псковской области ограничены поездки между районами
Для жителей Псковской области ограничены поездки по области, перемещаться можно только внутри границ муниципальных образований.
Энергетика
Экспорт из Казахстана в Италию снизился больше чем на четверть
Экспорт в Италию из Казахстана в январе 2020 года упал на 26%, 29 марта сообщает LSM.kz Италия, наиболее пострадавшая от распространения пандемии коронавируса страна в Европе, является главным потребителем казахстанской нефти, несмотря на то, что доля в общем объеме экспорта нефти в Италию резко снизилась.
Футбол
Форвард «Сампдории» Габбьядини вылечился от коронавируса
Нападающий «Сампдории» Маноло Габбьядини рассказал, что вылечился о коронавируса.
Футбол
Экс-вратарь сборной Турции Рюштю находится в критическом состоянии
Стамбул, Турция, 31 марта 2020, 14:37 — REGNUM Бывший вратарь сборной Турции по футболу Рюштю Речбер находится в критическом состоянии после заражения коронавирусом.
Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Общество
Власти Туркмении запретили слово «коронавирус»
Власти Туркмении запретили слово "коронавирус", чтобы не допустить паники в стране, пишет организация "Репортёры без границ".
Общество
В Воронежской области введен режим всеобщей самоизоляции
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о всеобщей самоизоляции на территории региона.
Общество
В России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Происшествия
Дмитрий Лобанов приговорен к восьми годам строгого режима
Как только что сообщил ИА "Взгляд-инфо" из зала суда адвокат подсудимого Дмитрий Хорешко, по второму эпизоду Наталия Рубанова признала Лобанова виновным (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорила к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в пятикратном размере взятки - более 19 млн рублей.
Политика
Испытатель рассказал о преимуществах нового ракетоносца Ту-160М
Результатом проведенных работ стало значительное увеличение общей эффективности авиационного комплекса при применении по назначению.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Экономика
Мишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты
Москва, 31 марта 2020, 13:27 — REGNUM Зарплатные счета населения в банках не подпадают под действие нового налога на проценты с вкладов.
Авто
Новый «Соболь Next» вышел на тесты
Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Общество
Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса
Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Общество
В Татарстане тестируют сервисы для получения пропуска на выход из дома
Во время режима самоизоляции разрешено совершать покупки в ближайшем магазине или аптеке и выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания, а также имея пропуск посещать место работы.
Общество
Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку
В разгар эпидемии COVID-19 министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов попросил освободить его от занимаемой должности.
Футбол
«Матч ТВ» покажет киберспортивный матч «Спартак» — ЦСКА
«Матч ТВ» покажет московское дерби «Спартак» — ЦСКА.
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
Общество
В России приостановят регистрацию браков
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству юстиции и регионам временно прекратить торжественную регистрацию браков в ЗАГСах.
Шоу-бизнес
Друг Джигарханяна назвал его «овощем»
Общество
Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае
Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
Технологии
Huawei при поддержке России готовит революцию в сети Интернет
Китайский техногигант Huawei предлагает Международному союзу связи заменить использующийся сегодня протокол связи TCP/IP новым стандартом.
Общество
Евгений Куйвашев рассказал, как гулять с детьми во время карантина
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на несколько вопросов жителей региона о карантинном режиме.
Общество
В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.