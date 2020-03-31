Коронавирус
ИзвестияВ Новосибирской области введен режим самоизоляции
Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса. Об этом во вторник, 31 марта, заявил глава области Андрей Травников.
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Происшествия
На Кубани два пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
«Состояние 12 человек удовлетворительное, два человека в тяжелом состоянии», - уточнили в минздраве.
Общество
Налог на самозанятых распространят на всю страну
Право принимать решение о введении специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» предоставят самим региональным властям.
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Авто
Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 появилась на видео
Китайский полноразмерный внедорожник Hengtian L4600, ставший «нелицензионной копией» Toyota Land Cruiser 200, впервые засняли на видео.
Общество
В Пензенской области выявлено пять новых случаев коронавируса
Оперативную информацию по коронавирусу в регионе предоставила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.
Общество
В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.
Здоровье
Обнаружили связь между ожирением и коронавирусом
Пока связь не доказана, однако уже известно, что заболевание у пациентов с ожирением бывает в более тяжелой форме.
Космос
Телескоп ALMA обнаружил струи, исходящие из черной дыры
Команда использовала телескоп ALMA для наблюдения объекта под названием MG J0414 + 0534.
Общество
Госдума в первом чтении приняла проект о повышении больничного до МРОТ
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о повышении больничных до уровня МРОТ.
Политика
Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Здоровье
Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом
Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Спорт
Губерниев отреагировал на слова Резцовой о карантине
Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на нежелание олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой самоизолироваться во время пандемии коронавируса.
Общество
Еще 4 пациента с коронавирусом скончались в Москве
Общество
Минтруд напомнил о незаконности неоплачиваемого отпуска
В Минтруда посоветовали сотрудникам, которых принудительно отправляют в отпуск за свой счет, обращаться в трудовую инспекцию и подавать в суд на работодателя.
Общество
Жители Московского региона освобождаются от платы за капремонт
С 1 апреля по 30 июня жители Москвы будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт.
Политика
Лукашенко назвал самую большую проблему Белоруссии
По мнению Лукашенко, лидер США сумел быстро сориентироваться в ситуации как бывший бизнесмен, призвав граждан возвращаться на предприятия для того, чтобы не допустить падения экономики и безработицы в стране.
Общество
Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей
Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.
Общество
Минтруд предложил проводить заочное освидетельствование инвалидности
Предлагается до 1 октября этого года проводить освидетельствование инвалидности в особом порядке.
Общество
В Башкирии для всех жителей ввели режим полной самоизоляции
31 марта с 20.00 в Башкирии начинает действовать режим самоизоляции.
Политика
Россия прислала в США самолет с медоборудованием
Общество
Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков
Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
Экономика
Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»
Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Армия и оружие
Бой на Кушке: как Россия и Британия оказались на грани войны
Бой на Кушке стал кульминацией "Большой игры" - англо-русского противостояния в Средней Азии.
Шоу-бизнес
Тимати предложил Джигану психологическую помощь
Тимати предложил Джигану психологическую помощь Тимати обеспокоен состоянием Джигана.
Общество
В Крыму зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
Второй случай передачи коронавирусной инфекцией выявлен на территории Крыма, сообщил на ежедневном совещании штаба по предупреждению распространения заболевания на полуострове глава Крыма Сергей Аксенов.
Общество
Роспотребнадзор создал высокоточный тест на коронавирус
В Роспотребнадзоре отметили, что новый тест позволяет в одном исследовании не только выявлять COVID-19, но и дифференцировать его от других родственных коронавирусов, а также от MERS-CoV (ближневосточного респираторного синдрома).
Футбол
Головин назвал лучшего футболиста, с которым он играл
Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин ответил на вопрос, кого он считает лучшим футболистом, с которым ему доводилось играть.
Происшествия
В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до пяти
Как сообщал ранее РБК Ростов, за последние сутки число людей, которые находятся под наблюдением по коронавирусу в Ростовской области, выросло на 100 - на утро 30 марта их насчитывалось 4,3 тыс. человек.
Здоровье
Американские ученые опровергли один из мифов о коронавирусе
Ученые из США опровергли миф, который гласит о том, что больные ОРВИ меньше заражаются COVID-19.
Общество
Крупные ритейлеры перестанут принимать наличные
Компании запретят принимать наличные или банковские карты.