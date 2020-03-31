Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Новосибирской области введен режим самоизоляции

Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса. Об этом во вторник, 31 марта, заявил глава области Андрей Травников.
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Что запрещено на карантине в Новосибирской области

Тайга.инфо05:22

Причины выхода из квартиры в Новосибирске во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей

КП - Новосибирск04:00

В Новосибирской области ввели режим самоизоляции

ТАСС01:52

Режим самоизоляции вводят в Новосибирской области из-за коронавируса

Новосибирские новости02:33

Тотальный COVID-карантин для новосибирцев ввели с 20:00 31 марта

Вести Новосибирск03:16

В Новосибирской области введен режим самоизоляции

Сибкрай.ru03:00

Что отныне запрещено жителям Новосибирска: объясняем коротко в 5 пунктах

НГС02:22
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Происшествия

На Кубани два пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

«Состояние 12 человек удовлетворительное, два человека в тяжелом состоянии», - уточнили в минздраве.
Деловая газета. Юг 03:06
Общество

Налог на самозанятых распространят на всю страну

Право принимать решение о введении специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» предоставят самим региональным властям.
Современный Предприниматель 03:20
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ 03:54
Авто

Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 появилась на видео

Китайский полноразмерный внедорожник Hengtian L4600, ставший «нелицензионной копией» Toyota Land Cruiser 200, впервые засняли на видео.
Автоновости дня 02:00
Общество

В Пензенской области выявлено пять новых случаев коронавируса

Оперативную информацию по коронавирусу в регионе предоставила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.
Пенза-взгляд 04:22
Общество

В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.
Российская газета 05:00
Здоровье

Обнаружили связь между ожирением и коронавирусом

Пока связь не доказана, однако уже известно, что заболевание у пациентов с ожирением бывает в более тяжелой форме.
МедиаПоток 04:12
Космос

Телескоп ALMA обнаружил струи, исходящие из черной дыры

Команда использовала телескоп ALMA для наблюдения объекта под названием MG J0414 + 0534.
Российская газета вчера в 09:16
Общество

Госдума в первом чтении приняла проект о повышении больничного до МРОТ

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о повышении больничных до уровня МРОТ.
Ореанда-Новости 03:43
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Известия 29 марта в 19:18
Здоровье

Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом

Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Московский Комсомолец 02:37
Спорт

Губерниев отреагировал на слова Резцовой о карантине

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на нежелание олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой самоизолироваться во время пандемии коронавируса.
Нева Спорт 29 марта в 12:52
Общество

Еще 4 пациента с коронавирусом скончались в Москве

РИАМО вчера в 15:21
Общество

Минтруд напомнил о незаконности неоплачиваемого отпуска

В Минтруда посоветовали сотрудникам, которых принудительно отправляют в отпуск за свой счет, обращаться в трудовую инспекцию и подавать в суд на работодателя.
Петрозаводск говорит 01:41
Общество

Жители Московского региона освобождаются от платы за капремонт

С 1 апреля по 30 июня жители Москвы будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт.
Вести.Ru 03:44
Политика

Лукашенко назвал самую большую проблему Белоруссии

По мнению Лукашенко, лидер США сумел быстро сориентироваться в ситуации как бывший бизнесмен, призвав граждан возвращаться на предприятия для того, чтобы не допустить падения экономики и безработицы в стране.
Lenta.ru 05:25
Общество

Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей

Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.
REGNUM 01:13
Общество

Минтруд предложил проводить заочное освидетельствование инвалидности

Предлагается до 1 октября этого года проводить освидетельствование инвалидности в особом порядке.
NewInform 04:19
Общество

В Башкирии для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

31 марта с 20.00 в Башкирии начинает действовать режим самоизоляции.
Стерлеград 04:05
Политика

Россия прислала в США самолет с медоборудованием

Газета.Ru вчера в 18:33
Общество

Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков

Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
РИА Новости 05:26
Экономика

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Вести.Ru вчера в 17:09
Армия и оружие

Бой на Кушке: как Россия и Британия оказались на грани войны

Бой на Кушке стал кульминацией "Большой игры" - англо-русского противостояния в Средней Азии.
Российская газета вчера в 03:10
Шоу-бизнес

Тимати предложил Джигану психологическую помощь

Тимати предложил Джигану психологическую помощь Тимати обеспокоен состоянием Джигана.
Экспресс газета 03:59
Общество

В Крыму зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

Второй случай передачи коронавирусной инфекцией выявлен на территории Крыма, сообщил на ежедневном совещании штаба по предупреждению распространения заболевания на полуострове глава Крыма Сергей Аксенов.
Городовой 04:02
Общество

Роспотребнадзор создал высокоточный тест на коронавирус

В Роспотребнадзоре отметили, что новый тест позволяет в одном исследовании не только выявлять COVID-19, но и дифференцировать его от других родственных коронавирусов, а также от MERS-CoV (ближневосточного респираторного синдрома).
RT на русском вчера в 20:36
Футбол

Головин назвал лучшего футболиста, с которым он играл

Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин ответил на вопрос, кого он считает лучшим футболистом, с которым ему доводилось играть.
RT на русском вчера в 12:33
Происшествия

В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до пяти

Как сообщал ранее РБК Ростов, за последние сутки число людей, которые находятся под наблюдением по коронавирусу в Ростовской области, выросло на 100 - на утро 30 марта их насчитывалось 4,3 тыс. человек.
РБК Ростов-на-Дону 05:09
Здоровье

Американские ученые опровергли один из мифов о коронавирусе

Ученые из США опровергли миф, который гласит о том, что больные ОРВИ меньше заражаются COVID-19.
Телеканал Санкт-Петербург 03:25
Общество

Крупные ритейлеры перестанут принимать наличные

Компании запретят принимать наличные или банковские карты.
Прецедент-Новосибирск вчера в 21:45
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Андрей Александрович Травников
Российский политик
Российский политик. Губернатор Новосибирской области с 14 сентября 2018. Член президиума Госсовета РФ.
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