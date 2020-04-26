Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Новосибирской области выявили 58 новых больных COVID-19

"По данным оперативного штаба на 10.00 (06.00 мск) 26 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 58 пациентов с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
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Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

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Орешкин выделил три особенности кризиса из-за коронавируса

Помощник президента РФ Максим Орешкин в телеэфире 25 апреля заявил, что наступивший мировой кризис из-за пандемии коронавируса по масштабу сравним со Второй Мировой войной.
Piter.tv вчера в 11:25
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Финансы

Россияне стали забирать валюту со вкладов

На фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне начали забирать валюту с депозитов в банках.
РИА Новости 24 апреля в 12:18
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Общество

Чехия открыла границы для выезда за рубеж

Правительство Чехии объявило о снятии запрета на свободное перемещение по стране и даже за её пределами: гражданам разрешили выезжать за границу.
Ореанда-Новости вчера в 07:39
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Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости 24 апреля в 22:23
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Происшествия

Главврач красноярского госпиталя выпала с пятого этажа

Красноярск, 26 апреля 2020, 09:15 — REGNUM С пятого этажа упала исполняющая обязанности главного врача госпиталя для ветеранов войн в Красноярском крае, сообщает издание «ТВК Красноярск».
REGNUM 02:15
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Шоу-бизнес

Яна Рудковская станцевала с мужем на балконе

Продюсер Яна Рудковская опубликовала на своей странице в соцсети видео, на котором она танцует с супругом Евгением Плющенко на балконе дома.
MedikForum.ru 24 апреля в 11:24
Экономика

Кудрин: российская экономика восстановится после кризиса

Глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил, что спад экономики страны в 2020 году может достичь 7—8%, но она восстановится после кризиса.
RT на русском 02:32
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Общество

В Волгоградской области начал работу сайт по выдаче цифровых пропусков

Как сообщает «НовостиВолгограда.ру», для получения цифрового пропуска волгоградцы могут воспользоваться сайтом пропуск34.рф или обратиться на горячую линию, если у них нет возможности оформить пропуск самостоятельно.
НовостиВолгограда.ру 02:00
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Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК вчера в 12:25
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Экономика

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%

Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc).
Коммерсантъ вчера в 21:52
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Общество

Опубликован проект нового расписания ОГЭ

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
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Религия

Православные верующие встречают Антипасху

Православные верующие 26 апреля встречают Фомино воскресенье.
Областная газета 01:52
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Музыка

The Rolling Stones посвятили сингл коронавирусу

Британская рок-группа The Rolling Stones выпустила первый за восемь лет сингл, который посвятила пандемии нового коронавируса.
ТАСС 23 апреля в 17:54
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Единоборства

Президент UFC рассказал, когда вернется Хабиб

По словам главы американского промоушена, дагестанский чемпион организации в легком весе сойдётся с победителем поединка Гэтжи – Фергюсон.
Лезги газет вчера в 15:51
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Политика

Владимир Путин подписал указ о награждении медиков орденами и медалями

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями медиков за их добросовестную работу, заслуги в сфере здравоохранения, а также о присвоении званий "заслуженный врач России".
Аргументы недели вчера в 13:00
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Общество

Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых

Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
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Общество

Роспотребнадзор подготовил правила работы парикмахерских и магазинов

В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что владельцам салонов красоты и парикмахерских, прачечных, химчисток и магазинов непродовольственных товаров придется соблюдать несколько правил.
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Общество

В Роспотребнадзоре предлагают продлить режим самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России режим самоизоляции необходимо продлить еще на две недели.
АБН 01:54
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Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

Вести.Ru вчера в 02:46
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Где лучше покупать подержанный автомобиль: у дилера или с рук?

На сегодняшний день многие дилеры занимаются продажей не только новых машин, но и автомобилей с пробегом, которые были выкуплены у бывших владельцев или взяты на реализацию.
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
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Экономика

Повышенная фиксированная выплата 80-летним пенсионерам

На установление повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости 80-летним крымчанам и севастопольцам влияет сохраненный размер* пенсии.
Слава Севастополя 24 апреля в 05:00
Происшествия

Власти Петербурга заявили о смерти четырех медсестер с коронавирусом

С начала апреля в Санкт-Петербурге умерли четыре медсестры с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
Газета.Ru 02:23
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Победитель шоу «Маска» на НТВ покажет лицо

Завтра, 26 апреля, ориентировочно в 18:00 в эфир федерального телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет известного шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Evo-rus.com 23 апреля в 14:32
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Общество

Сегодня исполнилось 34 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС

Урал-пресс-информ 02:03
Политика

Украинские СМИ объяснили, почему Саакашвили не сможет быть чиновником

Киев, 26 апреля 2020, 06:54 — REGNUM Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не сможет работать в правительстве Украины из-за имеющейся у него судимости, сообщили 25 апреля в киевском издании «Обозреватель».
REGNUM вчера в 23:54
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Армия и оружие

ВДВ России впервые в истории десантировались с высоты 10 км в Арктике

Газета.Ru 01:50
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Происшествия

В Коммунарке обновили данные по числу пациентов с коронавирусом

Накануне число пациентов на лечении в Коммунарке составляло 604 человека, коронавирус был выявлен у 408 из них.
Известия вчера в 03:20
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