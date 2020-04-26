Коронавирус
РИА НовостиВ Новосибирской области выявили 58 новых больных COVID-19
"По данным оперативного штаба на 10.00 (06.00 мск) 26 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 58 пациентов с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
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58 заражённых за сутки: более 300 случаев коронавируса выявили в Новосибирской области
Вести Новосибирск00:24
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Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc).
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ТАСС 23 апреля в 17:54
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По словам главы американского промоушена, дагестанский чемпион организации в легком весе сойдётся с победителем поединка Гэтжи – Фергюсон.
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями медиков за их добросовестную работу, заслуги в сфере здравоохранения, а также о присвоении званий "заслуженный врач России".
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НТВ 24 апреля в 11:03
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России режим самоизоляции необходимо продлить еще на две недели.
АБН 01:54
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Вести.Ru вчера в 02:46
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На сегодняшний день многие дилеры занимаются продажей не только новых машин, но и автомобилей с пробегом, которые были выкуплены у бывших владельцев или взяты на реализацию.
Car.ru вчера в 13:28
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Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
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Повышенная фиксированная выплата 80-летним пенсионерам
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Слава Севастополя 24 апреля в 05:00
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Власти Петербурга заявили о смерти четырех медсестер с коронавирусом
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Завтра, 26 апреля, ориентировочно в 18:00 в эфир федерального телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет известного шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
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Украинские СМИ объяснили, почему Саакашвили не сможет быть чиновником
Киев, 26 апреля 2020, 06:54 — REGNUM Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не сможет работать в правительстве Украины из-за имеющейся у него судимости, сообщили 25 апреля в киевском издании «Обозреватель».
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Армия и оружие
ВДВ России впервые в истории десантировались с высоты 10 км в Арктике
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В Коммунарке обновили данные по числу пациентов с коронавирусом
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