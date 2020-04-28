Коронавирус
РИА НовостиВ Новосибирской области выявили 60 новых случаев коронавируса
Шестьдесят новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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Новый антирекорд: 60 случаев заражения COVID-19 выявили за сутки в Новосибирской области
Вести Новосибирсквчера в 23:56
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Политика
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ вчера в 07:08
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru 26 апреля в 12:39
Общество
В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой
Подкомитет по этике Совета Федерации принял к рассмотрению жалобу на действия сенатора Людмилы Нарусовой — в них увидели признаки конфликта интересов.
РБК вчера в 10:17
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно снова сменило курс
Piter.tv 26 апреля в 06:29
Здоровье
В Москве умерли 44 пациента с коронавирусом
В Москве умерли 44 пациента с коронавирусом, свидетельствуют данные оперштаба на официальном сайте.
Lenta.ru вчера в 16:04
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Роскачество обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк
В свекольных чипсах «Здороведа» выявлены и кадмий, и мышьяк.
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Политика
Стало известно о нескольких предупреждениях о коронавирусе Трампу
Американские спецслужбы более десятка раз предупреждали президента США Дональда Трампа об опасности коронавируса.
Lenta.ru 00:45
Культура
Раскрыты сюжетные ходы второго сезона «Ведьмака»
Второй сезон «Ведьмака» начали снимать в феврале, но съемки приостановили из-за пандемии.
RuNews24.ru 01:55
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
Общество
В Роспотребнадзоре назвали возможные сроки отмены самоизоляции
Поэтапное снятие режима самоизоляции может начаться в России 12 мая, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru 01:59
Экономика
Россия приостановила экспорт зерна
Россия приостановила до 1 июля экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз.
Город N (Ростов) вчера в 07:51
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн вчера в 05:52
Здоровье
В США расширили список симптомов коронавируса
Ранее американский санитарный регулятор описывал лишь три общих симптома коронавируса: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание.
РИА Новости 26 апреля в 14:34
Энергетика
Мировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
Lenta.ru 01:45
Общество
В Москве число госпитализированных с пневмонией увеличилось на 70%
«Количество госпитализированных с пневмонией за эту неделю увеличилось на 70%, поэтому говорить сейчас о том, что мы имеем какое-то снижение либо улучшение динамики -- у нас не проходит»,-- сказала вице-мэр в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ вчера в 15:23
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Авто
Changan начал продажи нового Changan CS75 FL на рынке РФ
Кроме новой мультимедии, в функциональное оборудование CS75 FL вошли акустическая система Hi-End с 8 динамиками, двухзонный климат-контроль, интеллектуальный SMART-ключ, камера заднего вида с динамической разметкой и целый комплекс электронных помощников.
Автоновости дня вчера в 05:08
Политика
Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 15:02
Наука
Дыра, которую мы залатаем
Хлор, пожиратель озона В начале 1970-х годов химики Франк Шервуд Роуленд и Марио Молина заинтересовались судьбой хлорфторуглеродов (ХФУ) в атмосфере.
N+1 25 апреля в 08:24
Здоровье
Минздрав Хакасии вышел на связь с медиками, борющимися с коронавирусом
В Хакасии коллектив скорой помощи ищет президентские деньги Так, коллектив Абаканской скорой помощи обратился к губернатору Валентину Коновалову с просьбой рассмотреть вопрос о выплатах медикам, обещанных президентом в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ИА Хакасия вчера в 08:00
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
Футбол
Новым главным тренером «Локомотива» может стать серб Николич
Возможный новый тренер "Локо" – Николич: был чемпионом, ругался с руководством, обзывал подопечного Николич может сменить Семина на посту главного тренера "Локомотива" Кикнадзе: у меня нет конфликта с Семиным.
Metaratings 26 апреля в 10:12
Энергетика
Польша намерена арестовать активы «Северного потока – 2»
Польша готова добиваться ареста активов российского "Северного потока – 2", если "Газпром" не выполнит решение Арбитражного суда в Стокгольме о пересмотре цены по Ямальскому контракту, заявил заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost.
Газета.Ru 01:16
Общество
Вирусолог рассказал, когда ждать конца эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн выступил с прогнозом о том, когда в России стабилизируется ситуация с коронавирусом, а число заболевших COVID-19 пойдет на спад.
Ридус вчера в 23:52
Футбол
«Крылья Советов» накажут Фролова за критику правительства России
Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов дал интервью, в котором раскритиковал правительство России.
Евро-футбол.ру вчера в 10:49
Здоровье
Как на Чаяндинском месторождении борются с коронавирусом
Опасным очагом стало Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение, где коронавирус нашли среди рабочих, которые приехали отрабатывать свою вахтовую смену.
ИА ЯСИА 01:28
Происшествия
В Екатеринбурге столкнулись трамвай и грузовик
ДТП с участием грузовика и трамвая произошло утром во вторник в Екатеринбурге, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления ГИБДД.
РИА Новости 01:53