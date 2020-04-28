Коронавирус
РИА НовостиВ Новосибирской области выявили 60 новых случаев коронавируса
Шестьдесят новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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Новый антирекорд: 60 случаев заражения COVID-19 выявили за сутки в Новосибирской области
Вести Новосибирсквчера в 23:56
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Народные новости вчера в 23:46
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Коммерсантъ вчера в 10:37
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Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса.
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"В регионе зафиксирована первая смерть от ковидной пневмонии (сопутствующие заболевания - сахарный диабет и гипертоническая болезнь)", - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Челябинск Сегодня 02:16
Авто
Новый внедорожник Nissan Pathfinder показали в Сети
В 2020 году Nissan представит новое поколение модели Pathfinder.
Тарантас Ньюс вчера в 23:44
Общество
Новый КоАП принесет автовладельцам новые штрафы
В редакции КоАП, которая вступит в силу с 1 января 2021 года, появятся новые штрафы для автомобилистов России.
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Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса
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Спорт
Оргкомитет Игр в Токио допустил отмену Олимпиады в 2021 году
Игры в Токио в 2021 году могут быть отменены, в том случае, если коронавирус продолжит угрожать населению.
Vprognoze.ru 03:29
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В Петербурге суд арестовал недвижимость экс-главы Метростроя
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РИА Новости вчера в 18:37
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Гендиректор Huawei Рен Чжэнфей: «HarmonyOS нужно не более 300 лет, чтобы догнать Android и iOS»
Гендиректор компании Рен Чжэнфей недавно заявил, что "HarmonyOS нужно не более 300 лет, чтобы догнать Android и iOS".
Дни24 02:30
Политика
В Госдуму внесут проект о наказании чиновников за хамство
Мы прописываем, что в случае, если оскорбление совершено лицом, замещающим государственную или муниципальную должность в связи с осуществлением своих полномочий, то здесь наказание следует совершенно отдельное - не только крупный штраф, но и дисквалификация, то есть лишение права работать", - сказал Хинштейн в эфире радиостанции "Вести ФМ".
РИА Новости 02:50
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Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продовольственные рынки в стране при условии соблюдения всех правил безопасности смогут возобновить работу с 1 мая.
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Общероссийский Народный Фронт вчера в 13:45
Общество
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С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
Lenta.ru 01:45
Здоровье
В Амурской области выявлено пять новых случаев коронавируса
В Амурской области зарегистрировано пять новых лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
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Депутат Госдумы оценил вероятность продления самоизоляции на год
Депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин оценил вероятность продления режима самоизоляции из-за коронавируса на год.
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Общество
Правительство изменило сроки сдачи СЗВ-ТД
Постановление Правительства РФ, вводящее новый порядок сдачи СЗВ-ТД, официально опубликовано и вступило в силу с 27 апреля.
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Губернаторы ждут. Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников предполагает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
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Застрявшие в США российские школьники вернутся на родину
Дипломат добавил, что проблема возвращения школьников не будет решена этим рейсом, поскольку посольство еще выясняет точное число российских учеников, которые сейчас находятся в США, их имена и контакты.
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