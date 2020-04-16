Общество
Континент Сибирь OnlineВ Новосибирской области введены дополнительные ограничения
В Постановление губернатора Новосибирской области от 27 марта 2020 года №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» внесены изменения, согласно которым все религиозные объединения региона должны временно приостановить посещение культовых зданий и мест захоронения.
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Закрытие рынков в Новосибирске из-за коронавируса: до какого числа и почему закрывают
КП - Новосибирсквчера в 22:56
Рынки и церкви запретят посещать из-за коронавируса в Новосибирской области
Вести Новосибирсквчера в 22:52
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Политика
Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен
Газета.Ru 03:40
Кино
Вышел трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди
В сети появился трейлер фильма о знаменитом американском гангстере Аль Капоне. Недавно он получил новое название.
Piter.tv 03:44
Общество
Власти Москвы не рассматривают введение карточек на продукты
Столичные власти пока не рассматривают введение в городе продуктовых карточек, так как спрос в магазинах стабилизировался.
ТАСС 02:57
Политика
Путин сегодня вновь выступит с обращением
Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
Общество
Глазьев заметил происходящее раз в столетие состояние резонанса
Сегодня в мире одновременно идут технологическая и институциональная революции, что случается один раз в столетие, заявил в интервью телеканалу РБК министр Евразийской экономической комиссии и бывший советник президента Сергей Глазьев.
РБК 04:00
Общество
Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани
В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.
RT на русском вчера в 22:59
Общество
За сутки коронавирусом заразились 3448 россиян
За минувшие сутки в России подтвердили 3448 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах.
МордовМедиа 03:51
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело вчера в 04:50
Экономика
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
Общество
В Кузбассе подтверждены четыре новых случая заражения коронавирусом
Ещё один пациент после лечения был выписан из больницы Новокузнецка.
REGNUM 00:50
Политика
СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны
«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане», — говорится на сайте.
RT на русском 02:36
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Общество
Заразившийся COVID-19 журналист рассказал об особенностях болезни
Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в больнице Милана, рассказал о "странностях" болезни.
Газета.Ru 02:42
Спорт
Назван состав сборной России по лыжным гонкам на следующий сезон
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала список спортсменов, которые в следующем сезоне будут проходить подготовку в сборной России.
Pravda.Ru 03:01
Происшествия
В Костромской области растет число заражений SARS-CoV2
Кострома, 16 апреля 2020, 10:04 — REGNUM В Костромской области подтверждено ещё 11 новых случаев заражения SARS-CoV2.
REGNUM 03:04
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Псковской области
Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП в Псковской области. Два автомобиля лоб в лоб столкнулись на трассе Псков – Гдов.
Известия 03:50
Общество
«РИА Новости» обвинили «Медузу» во вранье из-за статьи о Борисе Джонсоне
«РИА Новости» рассматривают возможность подачи иска к «Медузе» из-за сообщения о якобы выдуманной новости по возможному подключению премьера Великобритании Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Rambler News Service вчера в 13:02
Общество
В Удмуртии подтверждено 58 случаев заражения коронавирусом
Ижевск, 16 апреля 2020, 09:46 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 16 апреля выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:46
Политика
Захарова назвала виновных в сносе памятника Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняло не руководство Чехии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:24
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
Здоровье
В Саратовской области выявили 49 случаев коронавируса
В Саратовской области лабораторно подтверждено еще 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекций.
Четвертая Власть 14 апреля в 01:53
Происшествия
Причину бунта в колонии ИК-15 назвал омбудсмен Иркутской области
Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко выступил с докладом в Законодательном собрании региона.
КП - Иркутск вчера в 07:14
Общество
Власти Японии расширили режим ЧС на территорию всей страны
Правительство Японии решило расширить действие режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса на территорию всей страны.
Взгляд.ру 03:59
Футбол
Андрей Канчельскис — лучший россиянин в истории АПЛ
Известное спортивное медиа beIN Sports опубликовало свой рейтинг лучших российских футболистов, когда-либо выступавших в английской Премьер-лиге.
Bethub.org вчера в 05:42
Армия и оружие
Названы сроки возвращения в строй флагмана ЧФ крейсера «Москва»
Как сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны страны, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» вернется в состав флота 9 мая.
Военное дело 03:46
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
Политика
Горбачев призвал все страны сократить военные расходы
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в своей статье для американского еженедельника Time призвал все страны сократить военные расходы на 10-15% на фоне коронавируса.
Rambler News Service 01:32