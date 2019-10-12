Происшествия

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургВ Нью-Йорке четыре человека погибли в результате стрельбы в клубе

В Нью-Йорке четыре человека погибли и несколько человек пострадали в результате стрельбы в одном из клубов, сообщает New York Post. Инцидент произошел в 7 утра по местному времени.
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