В Нью-Йорке четыре человека погибли и несколько человек пострадали в результате стрельбы в одном из клубов, сообщает New York Post. Инцидент произошел в 7 утра по местному времени.

В Нью-Йорке четыре человека погибли в результате стрельбы в клубе

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