Происшествия
Lenta.ruВ Нью-Йорке начались мародерства
Протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию, охватили десятки городов США. Поводом стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался после грубого ареста.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 02:25, Ашберн
Здоровье
У 70 человек в онкодиспансере в Барнауле выявлен коронавирус
В Барнауле коронавирус подтверждён у 70 человек из онкологического диспансера. На карантин до 10 июня закрыт корпус на улице Никитина.
Evo-rus.com 01:05
Политика
Власти Зимбабве отвергли обвинения в причастности к погромам в США
Правительство Зимбабве вызвало американского посла Брайана Николса из-за заявлений Вашингтона о том, что страна якобы причастна к погромам в США, сообщил глава МИД Зимбабве Сибусисо Мойо.
Взгляд.ру вчера в 22:25
Общество
Федеральные тюрьмы в США закрыли из-за беспорядков впервые за 25 лет
Федеральные тюрьмы в Соединенных Штатах закрылись впервые за 25 лет в связи с беспорядками в стране.
Известия вчера в 23:25
Общество
Врач заявил о снижении активности коронавируса
Главврач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил о снижении активности коронавируса.
РИА Новости вчера в 05:24
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото сына Рафаэля
Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий 02:08
Политика
Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США
«Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.
РБК вчера в 19:52
Общество
«Уральские авиалинии» планируют привлечь кредиты в нескольких банках
Авиакомпания "Уральские авиалинии" проводит переговоры с несколькими банками для предоставления займов, помимо уже открытой кредитной линии от Сбербанка.
ТАСС 01:55
Здоровье
Коровы заболели бруцеллезом на ферме в Ростовской области
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 02:17
Космос
Рогозин рассказал о перспективах развития космодрома Байконур
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил сотрудников российской ракетно-космической отрасли с 65-летием первого в мире космодрома Байконур.
RT на русском вчера в 21:17
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
REGNUM вчера в 13:03
Происшествия
Под Брянском истощенную девочку доставили в больницу из приемной семьи
Проверку начали после того, как ребенка доставили в больницу с обморожением ног.
Известия вчера в 22:41
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК 31 мая в 23:00
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Будапештский меморандум был подписан в 1994 году между Украиной, Россией, США и Великобританией.
Известия 01:49
Общество
Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса
Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае
Известия вчера в 22:02
Общество
Власти Агинского считают надпись про Путина актом хулиганства
Глава поселка Агинское Андрей Дашин и председатель думы Булат Бадмацыренов заявили, что оскорбляющая президента России Владимира Путина надпись на сопке не может считаться политическим высказыванием.
Байкал24 01:59
Общество
МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
Космос
Как меняется тело человека в космосе: подробный разбор
Разумеется, костная и мышечная ткани деградируют у всех: без постоянных занятий на тренажерах потеря массы костей таза в космосе может достигать 1–2% в месяц.
Популярная механика 31 мая в 03:58
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц и отелей
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы гостиниц и отелей, а также по организации питания в них.
Daily Storm вчера в 07:25
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами
Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Гаджеты
Apple выпустила версии iOS 13.5.1 или iPadOS 13.5.1
Стоит отметить, что это обновление появилось спустя несколько дней после массового джейлбрейка (взлом) каждого устройства, которое работает под управлением версии iOS 13.5.
МИТ вчера в 14:24
Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 13:39
Здоровье
В Челябинской области умерли ещё два человека с COVID-19
Челябинск, 2 июня 2020, 09:17 — REGNUM В Челябинской области за сутки скончались ещё два человека с COVID-19.
REGNUM 02:17
Политика
Снова русские. Кому выгодно обвинять Москву в американском бунте
Массовые беспорядки в США провоцирует Москва, а демонстранты громят полицейские участки, строго следуя "русской методичке".
РИА Новости 01:00
Происшествия
В суд направлено дело москвича, распространявшего фейки ради рейтинга
Прокуратура направила в суд дело москвича, который распространял коронавирусные фейки ради накрутки рейтинга.
Российская газета вчера в 06:43
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru вчера в 07:04
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54