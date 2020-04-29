Происшествия
Lenta.ruДесятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке
Жители Бруклина в среду, 29 апреля, пожаловались в полицию на неприятный запах. Приехав на место, правоохранители обнаружили возле их домов грузовики с трупами. Как сообщил газете анонимный источник, похоронное бюро хранило тела в грузовиках, так как его морозильные камеры перестали работать.
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с чего всё началось
Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times.Известиявчера в 22:24
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