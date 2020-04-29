Происшествия
РИА НовостиВ Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел
Десятки разлагающихся тел были обнаружены в среду в грузовиках недалеко от похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине, сообщает газета New York Times. Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США.
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с чего всё началось
Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times.Известиявчера в 22:24
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Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило 100 тысяч
Число заболевших коронавирусом в России превысило 100 тысяч человек, достигнув отметки в 106 498 подтвержденных случае заражения в 85 регионах страны.
Daily Storm 04:05
Происшествия
Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге
Известия вчера в 20:31
Здоровье
Коронавирус может оставаться глубоко в легких у выздоровевших людей
Частицы COVID-19 могут оставаться глубоко в легких переболевшего пациента.
Live24 02:05
Происшествия
В Харькове задержали женщину с отрезанной головой ребенка в пакете
Полицейские Харькова задержали на одной из улиц города обнаженную женщину, в руках у которой был нож и пакет с отрезанной головой ребенка.
ТАСС 04:06
Происшествия
Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева
Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
Общество
Источник назвал возможную причину смерти мэра Ставрополя
Смерть главы Ставрополя Андрея Джатдоева не связана с коронавирусом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 03:07
Общество
Коронавирус в Крыму подтвердили у трех человек
Среди заболевших есть беременная женщина В Крыму коронавирус диагностировали трем гражданам.
SM News 03:17
Общество
В России выявили 7099 новых случаев заражения коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в России превысило 100 тысяч, за сутки прибавилось 7099, рассказали в оперативном штабе.
РИА Новости 03:38
Экономика
Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СПБ) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 02:51
Общество
В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом
За последние сутки в России выявлено еще 7 099 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:36
Общество
Жителей Петербурга с 30 апреля призвали носить маски
Согласно тексту документа, с 30 апреля горожанам и гостям города рекомендовано носить маски, респираторы, а также другие средства индивидуальной защиты.
Известия вчера в 18:47
Кино
Опубликовано фото со съемок сиквелов «Аватара» с Сигурни Уивер
«Появилась возможность разобрать фотографии со съемок сиквелов "Аватара"», — отметил Ландау.
Культуромания 03:37
Происшествия
В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации
RT на русском 04:14
Общество
В Татарстане за сутки COVID-19 обнаружили у 71 жителя. В России новый антирекорд
Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась еще у 71 жителя Татарстана. Об этом сообщает оперативный штаб России.
Chelny-biz.ru 03:51
Транспорт
В Новокузнецке перевозчики решили устроить забастовку
Некоторые маршруты в городе объявили о забастовке и не вышли на рейс. Протест связан с транспортной реформой в Новокузнецке.
Новокузнецк.ру 00:29
Политика
Путин поручил подготовить план по выходу из самоизоляции
Владимир Путин поручил подготовить рекомендации, критерии и параметры последовательных шагов поэтапного выхода из режима ограничений начиная с 12 мая.
Forbes 28 апреля в 10:57
Общество
В Госдуме призвали проверить закупку масок в Саратовской области
В Госдуме попросили проверить информацию о закупке в Саратовской области медицинских масок стоимостью 425 рублей каждая.
Известия 03:08
Футбол
Аршавин рассказал, почему он перешел в «Кубань», а не в «Краснодар»
Спорт-Экспресс вчера в 13:54
Политика
Песков не исключил оказание прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:54
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:28
Здоровье
Сотрудники РКБ в Башкирии записали видеообращение к Владимиру Путину
В Сети распространилось видеообращение сотрудников печально известной Республиканской клинической больницы имени Куватова к Владимиру Путину и Правительству РФ.
Горобзор.ру 02:37
Кино
Культовые «Ужастики» Р. Л. Стайна превратят в новый сериал
Sony Pictures TV и Scholastic Entertainment готовят сериал по мотивам книг серии «Ужастики» Роберта Лоуренса Стайна.
Киноафиша России 02:52
Происшествия
В Приамурье выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом
Результаты подтверждены в установленном порядке. Новые случаи выявлены по одному в Белогорске, Серышевском районе и Прогрессе.
РИА Новости 03:26
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших перешагнуло отметку в 10 тысяч
Число летальных случаев достигло 261. Днём ранее на Украине было зафиксировано 456 новых случаев.
Свободная Пресса 02:24
Энергетика
Мировые цены на нефть пошли вверх
На марку Brent цена выросла на 6,2%, на WTI подорожала на 9,6%. Цены на нефть маркерных сортов Brent и WTI.
МР7.ру 00:05
Хоккей
Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»
Ранее Ламса руководил командами «Пеликанс» и «Йокерит». Цулыгин стал главным тренером «Салавата Юлаева» в начале прошлого сезона.
ProstoProSport вчера в 08:00
Финансы
Сбербанк отчитался о падении квартальной прибыли почти на 50%
Чистая прибыль группы Сбербанк с января по март составила составила 120,5 млрд. руб. В прошлом году за тот же период Сбербанк показал прибыль в 226,6 млрд руб. Прибыль на акцию, соответственно, упала на 46,9% — с 10,55 руб. до 5,6 руб. Количество активных клиентов банка вместе с тем увеличилось до 96,3 млн.
РБК 03:18
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
Экономика
Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
RT на русском 27 апреля в 23:15