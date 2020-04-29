с чего всё началось

Десятки разлагающихся тел были обнаружены в среду в грузовиках недалеко от похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине, сообщает газета New York Times. Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США.

В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел

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Общество Источник назвал возможную причину смерти мэра Ставрополя Смерть главы Ставрополя Андрея Джатдоева не связана с коронавирусом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. 8

Общество Коронавирус в Крыму подтвердили у трех человек Среди заболевших есть беременная женщина В Крыму коронавирус диагностировали трем гражданам.

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Общество Жителей Петербурга с 30 апреля призвали носить маски Согласно тексту документа, с 30 апреля горожанам и гостям города рекомендовано носить маски, респираторы, а также другие средства индивидуальной защиты. 865

Транспорт В Новокузнецке перевозчики решили устроить забастовку Некоторые маршруты в городе объявили о забастовке и не вышли на рейс. Протест связан с транспортной реформой в Новокузнецке. 20

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Кино Культовые «Ужастики» Р. Л. Стайна превратят в новый сериал Sony Pictures TV и Scholastic Entertainment готовят сериал по мотивам книг серии «Ужастики» Роберта Лоуренса Стайна.

Происшествия В Приамурье выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом Результаты подтверждены в установленном порядке. Новые случаи выявлены по одному в Белогорске, Серышевском районе и Прогрессе.

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