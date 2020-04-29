Происшествия
REGNUMВ Нью-Йорке обнаружили грузовики с разлагающимися трупами
Нью-Йорк, США, 30 апреля 2020, 10:12 — REGNUM Десятки человеческих тел обнаружены в четырёх грузовиках возле одного из похоронных бюро в американском Нью-Йорке. В инциденте разбираются правоохранители, передаёт 30 апреля CNN. О грузовиках, из которых сочится жидкость, сообщили жители района Бруклин.
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с чего всё началось
Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times.Известиявчера в 22:24
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В Сеть утекли фотографии с Сигурни Уивер со съемок нового «Аватара»
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Действие документа определено с 23 апреля по 15 мая.
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В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
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