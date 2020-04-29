с чего всё началось

Нью-Йорк, США, 30 апреля 2020, 10:12 — REGNUM Десятки человеческих тел обнаружены в четырёх грузовиках возле одного из похоронных бюро в американском Нью-Йорке. В инциденте разбираются правоохранители, передаёт 30 апреля CNN. О грузовиках, из которых сочится жидкость, сообщили жители района Бруклин.

В Нью-Йорке обнаружили грузовики с разлагающимися трупами

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Происшествия В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.

Происшествия Начальника участковых полицейских в Новосибирске уволили по итогам проверки Начальник службы участковых Новосибирска Елена Устинова, чьи высказывания с приказами набрать определенное количество штрафов за нахождение на улице в период самоизоляции распространили в социальных сетях, уволена по результатам служебной проверки. 21

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Общество График выплаты пенсий изменится в мае в Алтайском крае График доставки майских пенсий и других социальных выплат через отделения «Почты России» в связи с предстоящими майскими праздничными и выходными днями будет скорректирован с учетом режима работы почтового ведомства, сообщает Отделение Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю.

Кино Сеть кинотеатров AMC отказалась от показа фильмов Universal Сеть кинотеатров AMC прекратила сотрудничество с компанией Universal после того, как показ мультфильма "Тролли: Мировой тур" на VOD принес студии более $100 млн. 7

Экономика Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода. 26

Экономика Бывший партнер Босова возглавил крупнейший угольный проект в России Александр Исаев, недавно уволенный из «Востокугля» Дмитрия Босова, возглавил компанию «Эльгауголь», созданную для управления крупнейшим в России Эльгинским угольным месторождением в Якутии с запасами 2,2 млрд т. Это следует из данных СПАРК.