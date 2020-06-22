Политика
РИА НовостиВ Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times. Бронзовый монумент Рузвельту, который находился у власти с 1901 по 1909 год, воздвигли в 1940-м.
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Политика
Ветеран передал Путину письмо и попал на видео
Lenta.ru 05:54
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Политика
Песков заявил об отсутствии у РФ территориальных претензий к соседям
Вопрос территориальных претензий России к соседним государствам прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика сегодня 04:42
Политика
Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
Технологии
В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС
В компьютерной игре Minecraft воссоздали копию Чернобыльской АЭС. Автром выступил игрок под ником Janisko, сообщает сайт 3dnews.ru.
Piter.tv вчера в 13:58
Политика
Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
Армия и оружие
Sohu сравнило межконтинентальные ракеты РФ, США и Китая
Аналитики китайского издания Sohu сравнили характеристики межконтинентальных ракет РФ, США и Китая, придя к выводу, что российская МБР превосходит американские и китайские аналоги.
HotGeo 20 июня в 03:53
Культура
В Волгограде концерт на Мамаевом кургане увидит вся страна
В масштабном концерте примут участие не только музыканты, но и актеры Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Сергей Безруков.
МТВ онлайн 20 июня в 05:31
Кино
Фильм «Первый выстрел». Как началась Великая Отечественная война
Вашему вниманию документальный фильм «Первый выстрел» автора Сергея Абрамова о самом первом выстреле в Великой Отечественной войне по немецкому захватчику, который в Севастополе совершила зенитная батарея №74 лейтенанта Ивана Козовника.
ForPost вчера в 20:14
Политика
Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в случае принятия соответствующий поправки в Конституцию.
Вести Татарстан вчера в 08:46
Космос
Новосибирцы сфотографировали солнечное затмение
ЧС-ИНФО собрал по социальным сетям фотографии частичного солнечного затмения, которое можно было наблюдать в Сибири 21 июня 2020 года.
ЧС-ИНФО вчера в 06:32
Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
Российская газета 05:44
Экономика
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
С учетом комплексного страхования ставка составит 7,9%. При рефинансировании ипотечных кредитов других банков предусмотрена скидка в 0,9 п. п.
Ведомости 04:29
Экономика
«Ведомости»: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги
Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
Газета.Ru 03:48
Шоу-бизнес
Мама Тимати высказалась по поводу отписки от Решетовой в Instagram
Несколько дней мама Тимати провела в кругу сына и его избранницы.
StarHit.ru вчера в 06:34
Происшествия
Блогер из России погибла в ДТП на Бали
Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
Общество
ПФР готовит новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей
Выплаты в размере 10 тысяч рублей получат семьи с детьми в возрасте от 17 до 18 лет.
NewInform вчера в 11:02
Спорт
Чемпионка Европы по стрельбе погибла после родов
REGNUM вчера в 18:21
Общество
За сутки в России выявлено 7 600 заболевших коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 7 600 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 473 (32,5%).
Стерлеград 03:37
Здоровье
В Свердловской области зафиксировано 197 случаев коронавируса
Екатеринбург в эфире 05:07
Здоровье
В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса
Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
Экономика
Частное богатство жителей России выросло в 16 раз за 20 лет
Москва, 22 июня 2020, 12:08 — REGNUM Жители России за период с 1999 по 2019 год довели свои частные состояния до $1,6 трлн, увеличив их в 16 раз.
REGNUM 05:08
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
Здоровье
219 новых случаев коронавируса выявлено в Нижегородской области
Как сообщил замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, по данным на 22 июня, от коронавируса умерли еще трое жителей области, число летальных случаев теперь составляет 201.
Время Н 02:19
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020.
Lenta.ru 02:02
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
Экономика
За два года пересчитают и вернут пенсионерам недополученную пенсию
Пенсионерам могут перечислить недополученные ими денежные средства за 2016-2018 годы. В Госдуму РФ внесли соответствующий законопроект.
Live24 20 июня в 04:23
Общество
Россияне с длительным трудовым стажем смогут выйти на пенсию раньше
Граждане России, имеющие трудовой стаж больше 30 лет, смогут выйти на пенсию раньше общепринятого пенсионного возраста на два года, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).
NewInform 20 июня в 07:14
Шоу-бизнес
Звезду «Неудержимых» раскритиковали за восхваление чернокожего отцовства
Звезда франшизы «Неудержимые» Терри Крюс был раскритикован за пост в Instagram, в котором восхвалил отцовство.
Lenta.ru 05:44