Общество

РБКРБКВласти решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке

Памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке будет демонтирован. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на заявление президента учреждения и городские власти.
Читать в источнике
Комментировать178

Подробнее о событии

Власти решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке

РБКвчера в 23:15

В Нью-Йорке будет демонтирован памятник Теодору Рузвельту

Вести.Ruвчера в 21:49

Памятник Рузвельту в Нью-Йорке решено демонтировать

Взгляд.рувчера в 18:45

Музей естественной истории в Нью-Йорке демонтирует памятник Рузвельту

Российская газетавчера в 20:38

Памятник Теодору Рузвельту у музея в Нью-Йорке демонтируют

Известиявчера в 20:06

Памятник Рузвельту снесут у музея естественной истории в США

News.ruвчера в 19:52

В Нью-Йорке решили убрать памятник Теодору Рузвельту

РИА Новостивчера в 21:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Общество

Посольство РФ в Индонезии поможет семье погибшей на Бали россиянки

Российская газета вчера в 22:42
1,9K
Гаджеты

Зачем в современных смартфонах устанавливают ИК-порт

Эксперты раскрыли причину, по которой в ряде современных смартфонов предусмотрен ИК-порт.
Актуальные Новости 20 июня в 05:11
Происшествия

В управлении лесами Алтайского края идут обыски

Оперативно-следственные мероприятия проводятся в понедельник в управлении лесами Алтайского края в рамках возбужденного уголовного дела.
ТАСС вчера в 23:17
4
Общество

Вакцина НИЦ Гамалеи и Минобороны защитит от коронавируса на два года

Вакцина от коронавируса, клинические испытания которой на добровольцах проводят Минообороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, сможет защитить человека от COVID-19 на срок два года и более.
Ведомости вчера в 20:07
691
Происшествия

Прокуратура начала проверку после утечки дизельного топлива в Якутии

ТАСС вчера в 21:41
207
Культура

Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова из Театра Сатиры

REGNUM вчера в 12:13
203
Космос

«Роскосмос» завершил испытания нового ионного двигателя ИД-200 КР

Базируется принцип функционирования ионных двигателей на обеспечении реактивной тяги с использованием ионизированного газа.
Актуальные Новости 20 июня в 23:29
80
Музыка

У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»

Фанаты конкурса «Евровидение» «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном фестивале 2008 года.
Известия вчера в 15:58
118
Шоу-бизнес

Бывший парень умершей участницы «Дома-2» предположил причину её смерти

Бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Анастасию Тарасюк могли убить, сообщил её экс-бойфренд Альберт Резин в интервью StarHit.
Московский Комсомолец вчера в 23:36
Авто

Минпромторг предоставил россиянам скидки от 10 до 25% на покупку авто

Размер скидки остался неизменным: максимальные 25% по-прежнему могут получить только жители Дальнего Востока (достаточно даже временной регистрации), а всем остальным положены стандартные 10%, пишет iReactor.
Автоновости дня вчера в 11:55
21
Политика

Болтон заявил, что Путин лучше Трампа готовится к встречам

Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что российский лидер Владимир Путин готовится к деловым встречам лучше, чем это делает глава Соединенных Штатов Америки.
Газета.Ru вчера в 23:34
Шоу-бизнес

Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "Собеседнику" назвал причину, по которой его подзащитный сел пьяным за руль.
РИА Новости вчера в 22:53
26
Общество

Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров

Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия 20 июня в 03:43
913
Хоккей

СКА передумал подписывать контракт с нападающим Найджелом Доусом

Стало известно, что петербургский СКА передумал подписывать контракт с экс-нападающим «Автомобилиста», канадцем Найджелом Доусом.
Невские Новости 20 июня в 08:33
Общество

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

На следующей неделе у россиян будет четыре рабочих дня вместо пяти, поскольку 24 июня объявлено выходным днем из-за переноса на эту дату парада Победы.
Известия вчера в 18:54
34
Единоборства

В турнире UFC Волков проиграл Блэйдсу

Главный турнир UFC (Ultimate Fighting Championship) в июне между российским бойцом Александром Волковым и американским бойцом Кёртисом Блэйдсом 21 июня закончился победой последнего.
ИА Красная Весна вчера в 15:07
11
Политика

Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России

Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 07:36
17K
Политика

Путин заявил, что отношения России и Украины могут ухудшиться

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут ухудшить отношения с Россией, заявил глава РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 04:43
210
Экономика

Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз

В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз — с $0,1 трлн до $1,6 трлн.
Коммерсантъ вчера в 21:46
198
Киберспорт

Apex Legends получит кроссплей и появится в Steam и на Switch

Городской портал Новый Нижний 19 июня в 12:00
Происшествия

Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы

В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости вчера в 10:11
1,2K
Политика

Путин раскритиковал чиновников за выпячивание благосостояния

Вообще, если человек приходит на государственную службу, он приходит для того, чтобы служить государству.
Российская газета вчера в 07:44
4,3K
Гаджеты

Компания Apple может переименовать iOS в iPhone OS

Мало кто знает, что iOS до середины 2010 года называлась iPhone OS. Выходит, что компания решила вернуть старое название.
Что происходит 19 июня в 04:24
40
Игры

Выпуск игры Cyberpunk 2077 вновь перенесли

Дата выхода долгожданной ролевой игры Cyberpunk 2077 вновь перенесена, на этот раз на ноябрь.
Известия 18 июня в 22:05
84
Общество

На Чукотке оценили оскорбительность названия мороженого «Эскимо»

Составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка и литературы Наталья Радунович прокомментировала новость о том, что американская компания Dreyer`s намерена сменить название своего мороженого Eskimo Pie, так как это «уничижительный термин» для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Чукотки.
Известия вчера в 00:34
722
Энергетика

Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 02:59
297
Технологии

Эксперт назвал способ защитить смартфон от самовозгорания в жару

Руководитель Hi-Tech mail.ru Дмитрий Рябинин в интервью радио Sputnik 22 июня рассказал, как обезопасить смартфон от самовозгорания в жару.
Известия вчера в 23:48
3
Армия и оружие

На Украине допустили ракетный удар по российским кораблям

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов в беседе с изданием «Деловая столица» допустил, что новая крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» может достать до российских кораблей в Новороссийске.
Lenta.ru 20 июня в 23:22
2,9K
Происшествия

В Китае школьники пытались спасти тонущего друга, погибли 8 детей

Российская газета вчера в 22:50
2
Космос

Названо число инопланетных океанов в галактике

Lenta.ru вчера в 23:37
Как работают Яндекс.Новости?
Волна беспорядков в СШАБольше новостей по теме
Главное