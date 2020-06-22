Общество
РБКВласти решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке
Памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке будет демонтирован. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на заявление президента учреждения и городские власти.
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Общество
Посольство РФ в Индонезии поможет семье погибшей на Бали россиянки
Российская газета вчера в 22:42
Гаджеты
Зачем в современных смартфонах устанавливают ИК-порт
Эксперты раскрыли причину, по которой в ряде современных смартфонов предусмотрен ИК-порт.
Актуальные Новости 20 июня в 05:11
Происшествия
В управлении лесами Алтайского края идут обыски
Оперативно-следственные мероприятия проводятся в понедельник в управлении лесами Алтайского края в рамках возбужденного уголовного дела.
ТАСС вчера в 23:17
Общество
Вакцина НИЦ Гамалеи и Минобороны защитит от коронавируса на два года
Вакцина от коронавируса, клинические испытания которой на добровольцах проводят Минообороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, сможет защитить человека от COVID-19 на срок два года и более.
Ведомости вчера в 20:07
Происшествия
Прокуратура начала проверку после утечки дизельного топлива в Якутии
ТАСС вчера в 21:41
Культура
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова из Театра Сатиры
REGNUM вчера в 12:13
Космос
«Роскосмос» завершил испытания нового ионного двигателя ИД-200 КР
Базируется принцип функционирования ионных двигателей на обеспечении реактивной тяги с использованием ионизированного газа.
Актуальные Новости 20 июня в 23:29
Музыка
У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»
Фанаты конкурса «Евровидение» «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном фестивале 2008 года.
Известия вчера в 15:58
Шоу-бизнес
Бывший парень умершей участницы «Дома-2» предположил причину её смерти
Бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Анастасию Тарасюк могли убить, сообщил её экс-бойфренд Альберт Резин в интервью StarHit.
Московский Комсомолец вчера в 23:36
Авто
Минпромторг предоставил россиянам скидки от 10 до 25% на покупку авто
Размер скидки остался неизменным: максимальные 25% по-прежнему могут получить только жители Дальнего Востока (достаточно даже временной регистрации), а всем остальным положены стандартные 10%, пишет iReactor.
Автоновости дня вчера в 11:55
Политика
Болтон заявил, что Путин лучше Трампа готовится к встречам
Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что российский лидер Владимир Путин готовится к деловым встречам лучше, чем это делает глава Соединенных Штатов Америки.
Газета.Ru вчера в 23:34
Шоу-бизнес
Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "Собеседнику" назвал причину, по которой его подзащитный сел пьяным за руль.
РИА Новости вчера в 22:53
Общество
Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров
Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия 20 июня в 03:43
Хоккей
СКА передумал подписывать контракт с нападающим Найджелом Доусом
Стало известно, что петербургский СКА передумал подписывать контракт с экс-нападающим «Автомобилиста», канадцем Найджелом Доусом.
Невские Новости 20 июня в 08:33
Общество
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе
На следующей неделе у россиян будет четыре рабочих дня вместо пяти, поскольку 24 июня объявлено выходным днем из-за переноса на эту дату парада Победы.
Известия вчера в 18:54
Единоборства
В турнире UFC Волков проиграл Блэйдсу
Главный турнир UFC (Ultimate Fighting Championship) в июне между российским бойцом Александром Волковым и американским бойцом Кёртисом Блэйдсом 21 июня закончился победой последнего.
ИА Красная Весна вчера в 15:07
Политика
Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России
Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 07:36
Политика
Путин заявил, что отношения России и Украины могут ухудшиться
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут ухудшить отношения с Россией, заявил глава РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 04:43
Экономика
Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз
В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз — с $0,1 трлн до $1,6 трлн.
Коммерсантъ вчера в 21:46
Киберспорт
Apex Legends получит кроссплей и появится в Steam и на Switch
Городской портал Новый Нижний 19 июня в 12:00
Происшествия
Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы
В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости вчера в 10:11
Политика
Путин раскритиковал чиновников за выпячивание благосостояния
Вообще, если человек приходит на государственную службу, он приходит для того, чтобы служить государству.
Российская газета вчера в 07:44
Гаджеты
Компания Apple может переименовать iOS в iPhone OS
Мало кто знает, что iOS до середины 2010 года называлась iPhone OS. Выходит, что компания решила вернуть старое название.
Что происходит 19 июня в 04:24
Игры
Выпуск игры Cyberpunk 2077 вновь перенесли
Дата выхода долгожданной ролевой игры Cyberpunk 2077 вновь перенесена, на этот раз на ноябрь.
Известия 18 июня в 22:05
Общество
На Чукотке оценили оскорбительность названия мороженого «Эскимо»
Составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка и литературы Наталья Радунович прокомментировала новость о том, что американская компания Dreyer`s намерена сменить название своего мороженого Eskimo Pie, так как это «уничижительный термин» для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Чукотки.
Известия вчера в 00:34
Энергетика
Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ
Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 02:59
Технологии
Эксперт назвал способ защитить смартфон от самовозгорания в жару
Руководитель Hi-Tech mail.ru Дмитрий Рябинин в интервью радио Sputnik 22 июня рассказал, как обезопасить смартфон от самовозгорания в жару.
Известия вчера в 23:48
Армия и оружие
На Украине допустили ракетный удар по российским кораблям
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов в беседе с изданием «Деловая столица» допустил, что новая крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» может достать до российских кораблей в Новороссийске.
Lenta.ru 20 июня в 23:22
Происшествия
В Китае школьники пытались спасти тонущего друга, погибли 8 детей
Российская газета вчера в 22:50
Космос
Названо число инопланетных океанов в галактике
Lenta.ru вчера в 23:37