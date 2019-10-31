Общество
РБКВ Нью-Йорке решили запретить фуа-гра
Городской совет Нью-Йорка 30 октября принял закон, в соответствии с которым с 2022 года в городе будет запрещено продавать фуа-гра. Об этом сообщает The New York Times. За нарушение предусмотрен штраф в размере $2 тыс.
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Армия и оружие
Армию США признали неготовой к войне с Россией и КНР
Российская газета 07:59
Футбол
«Мы играли с Роналду на одной позиции. Он советовался». Белорус, который застал Криша в Португалии, Мальдини в «Милане» и Конте в «Бари»
Каким был Роналду до «МЮ», и кто был талантливее него в тот момент в «Спортинге»
Матч ТВ 02:10
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Политика
НАТО и Украина призвали Россию отдать Крым
Россия должна передать контроль над Крымом Украине, говорится в заявлении комиссии Украина – НАТО.
Взгляд.ру 07:25
Игры
Новые скриншоты PC-версии Red Dead Redemption 2 в 4K-разрешении
Компания Nvidia в своём официальном Twitter-аккаунте опубликовала три новых скриншота PC-версии Red Dead Redemption 2 в 4K-разрешении.
Игромания.ру 06:00
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
РИА Новости вчера в 19:44
Общество
Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
В министерстве обороны РФ опровергли, что распространенная в СМИ видеозапись с издевательствами над солдатом имеет отношение к рядовому Рамилю Шамсутдинову, который 25 октября расстрелял сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае.
Российская газета 06:03
Транспорт
Опубликовано расписание поездов через Крымский мост
В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
Российская газета 04:24
Политика
Путин призвал улучшить доступность Калининградской области
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области заявил о необходимости дополнительных шагов по улучшению транспортной доступности города.
Известия 08:13
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Армия и оружие
Немецкая армия получила первый танк Leopard 2A7V
Как сообщает блог bmpd, 29 октября компания Krauss-Maffei Wegmann передала немецкой армии первый основной боевой танк Leopard 2A7V.
Naked Science вчера в 09:43
Армия и оружие
Пушилин объявил о масштабных учениях МЧС, МВД и Народной милиции ДНР
Плановые учения подразделений МЧС, Народной милиции и министерства внутренних дел пройдут в Донецкой Народной Республике.
ИА Новороссия вчера в 08:54
Футбол
Моуриньо хочет возглавить «Арсенал»
Soccer.ru вчера в 10:41
Космос
Рогозин назвал сроки начала испытаний «водородной» ракеты «Ангара»
Летные испытания ракеты-носителя "Ангара-А5В" с кислородно-водородной ступенью начнутся на космодроме Восточный в 2026-2027 годах, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 07:34
Армия и оружие
В Британии оценили пуск ракеты «Булава» подлодкой «Князь Владимир»
Британский таблоид The Daily Mail написал о пуске баллистической ракеты «Булава» подводным крейсером стратегического назначения «Князь Владимир».
ФАН 02:28
Политика
Лавров оценил решение Дании по газопроводу
Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил решение Датского энергетического агентства выдать разрешение на прокладку участка газопровода "Северный поток - 2", передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post 07:28
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора об «убогом» русском языке
В своем посте преподаватель ВШЭ Гусейнов возмутился тем, что в московских киосках почти невозможно найти прессу на других языках, кроме русского, который он назвал "убогим клоачным".
Московский Комсомолец вчера в 09:31
Политика
Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru вчера в 14:54
Наука
Ученые назвали тревожный признак скорой смерти
Группа американских и канадских ученых выяснила, какой признак может говорить о том, что человек сильнее всего подвержен риску травм, инвалидности и смерти.
РЕН ТВ вчера в 23:54
Авто
На российском рынке представят лицензионные BMW из Вьетнама
В 2018 году во Франции компания представила седан Lux A2.0, который построен на «БМВ» 5 Series предыдущего поколения.
ГЛАС.RU вчера в 15:56
Фигурное катание
Алена Косторная заявила три тройных акселя на этап Гран-При во Франции
Комсомольская правда 04:35
Происшествия
Деревянный замок из списка ЮНЕСКО сгорел в Японии
Площадь пожара превысила 4 тыс. кв.м. Огонь уничтожил семь строений на территории замка, в том числе главный дворец.
Интерфакс 07:03
Политика
Зеленский анонсировал начало разведения сил в Петровском
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил в Петровском в Донбассе.
РИА Новости 05:50
Политика
Путин ответил на вопрос об ужесточении наказания за врачебные ошибки
Президент России Владимир Путин не исключил ужесточение наказания для медиков, которые допускают ошибки при обследовании пациентов и установлении инвалидности.
Известия 06:43
Шоу-бизнес
Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости вчера в 10:24
Технологии
Вывод на рынок новых продуктов потребовал от AMD увеличения расходов на маркетинг
Источник изображения: AMD Стало известно, например, что на направлениях вычислительных продуктов и графики выручка AMD за минувший квартал выросла на 36 %, и поставки усреднённой по типу продукции в натуральном выражении выросли на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя цена реализации поднялась сразу на 40 %.
3DNews 07:10
Гаджеты
Стартовал международный бета-тест EMUI 10
Полный список поддерживаемых устройств: Huawei Mate 20 Huawei Mate 20 Lite Huawei Mate 20 Pro Huawei Mate 20 X Huawei P30 Lite Huawei Nova 5T Huawei P Smart 2019 Huawei P Smart+ 2019 Обратите внимание на то, что список смартфонов для международного бета-теста является другим.
iXBT.com 05:56
Технологии
Вышло обновление PowerToys 0.12 для Windows 10: тёмная тема и новая утилита
Первая версия набора PowerToys была представлена Microsoft ещё для Windows 95.
3DNews вчера в 04:34