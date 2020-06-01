Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Нью-Йорке введен комендантский час

Из-за протестов и беспорядков, прокатившихся по городам США после резонансной смерти афроамериканца Джорджа Флойда, власти Нью-Йорка решили ввести с вечера понедельника на утро вторника комендантский час, передает ТАСС.
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Власти Нью-Йорка решили ввести комендантский час

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