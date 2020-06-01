Общество
МИР 24В Нью-Йорке введен комендантский час
Власти Нью-Йорка ввели в городе комендантский час. Жителям города запрещено покидать дома в ночное время, написал мэр города Билл де Блазио в Twitter.
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Наука
«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
Lenta.ru вчера в 21:14
Политика
Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США
«Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.
РБК вчера в 19:52
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
Здоровье
Энгельсские медики записали видео с жалобой на отсутствие президентских выплат
Хотим вам сказать о том, что не получили президентских выплат за работу с ковидными больными.
Взгляд-инфо 01:40
Шоу-бизнес
Глюкоза выложила фото после бани
Свои ощущения после банных процедур певица описала, как полет не во сне, а наяву – у нее блестят глаза, а на лице пылает румянец.
Newia.ru вчера в 14:30
Общество
МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
Общество
Овечкин обратился к жителям США из-за массовых беспорядков
Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался о беспорядках в США, которые были вызваны гибелью Джорджа Флойда.
Газета.Ru вчера в 23:10
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
REGNUM вчера в 13:03
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
Происшествия
Под Белгородом ураган повредил крыши нескольких домов
В посёлке Северный Белгородского района порывистый ветер снёс крышу с дома на улице Центральная.
Fonar.tv вчера в 09:49
Киберспорт
Valve упростила повышение уровня Battle Pass 2020
Valve объявила о повышении ряда наград за различные действия в Боевом пропуске 2020 для упрощения повышения уровня.
Dota2.ru вчера в 23:32
Авто
Kia XCeed: все о новом купе-кроссовере за 1,5 млн
Цены начинаются от 1,5 млн рублей Стоимость Kia XCeed начинается от 1499900 руб. за 140-сильную машину в комплектации Luxe, которая включает 16-дюймовые колеса, светодиодные фары, задний парктроник, камеру заднего вида, климат-контроль и обогрев руля.
AutoNews вчера в 08:46
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Будапештский меморандум был подписан в 1994 году между Украиной, Россией, США и Великобританией.
Известия 01:49
Политика
Канада не хочет возвращения России на саммит G7
Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru вчера в 12:26
Общество
Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса
Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru вчера в 10:49
Экономика
Оценено влияние беспорядков в США на курсы валют
Беспорядки в США, которые начались в стране после смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда, не окажут значимого влияния на курсы валют.
Lenta.ru вчера в 23:46
Происшествия
Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда
RT на русском 01:31
Технологии
Агрегаторам объявлений предложили идентификацию на портале госуслуг
Популярные сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Ведомости вчера в 23:23
Политика
Путин назначил нового главу Следственного департамента МВД России
Газета.Ru вчера в 11:22
Футбол
Бергкамп: Анри был лучшим из тех, кто мог уничтожить интригу в матче
Были такие игроки, которые могли уничтожить интригу в матче.
Чемпионат вчера в 22:20
Футбол
«Бордо» и «Ланс» интересуются Шарлем Каборе
Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе может покинуть клуб.
Metaratings 01:59
Происшествия
В суд направлено дело москвича, распространявшего фейки ради рейтинга
Прокуратура направила в суд дело москвича, который распространял коронавирусные фейки ради накрутки рейтинга.
Российская газета вчера в 06:43
Общество
На Белопорожской ГЭС в Карелии после вспышки коронавируса сменят вахту
Полную смену вахты проведут на Белопорожской ГЭС в Карелии, где выявлена вспышка COVID-19 среди рабочих, сообщила пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк.
РИА Новости вчера в 08:21
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц и отелей
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы гостиниц и отелей, а также по организации питания в них.
Daily Storm вчера в 07:25
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК 31 мая в 23:00
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на Кубани
Землетрясение, предварительно, магнитудой 3,5 произошло в Крымском районе Краснодарского края, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС России.
ТАСС вчера в 15:24
Авто
Lada Vesta стала самой экспортируемой моделью «АвтоВАЗа»
Что касается Европы, то там LADA Vesta появилась в 2017 году, однако уже в 2019-м «АвтоВАЗ» прекратил поставки своих машин на европейский рынок в связи с ужесточением экологических норм.
Автоновости дня 01:42
Шоу-бизнес
Дава закупил одежду на миллион рублей
StarHit.ru вчера в 12:00