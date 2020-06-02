Общество
РЕН ТВВ Нью-Йорке ввели комендантский час
В Нью-Йорке, где проходят акции протеста после убийства Джорджа Флойда, решением властей вводится комендантский час. Действовать он будет с 23.00 понедельника до 5.00 вторника, сообщили в пресс-службе губернатора.
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Авто
Власти с 1 июня расширили программы льготного автокредитования
Льготное автокредитование представлено с 2018 года программами "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", которые позволяют получить субсидирование ставки при покупке автомобиля в кредит.
Вести.Ru 03:47
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Энергетика
США побили все рекорды ввоза золота
Оценить масштабы перемещения золота позволила статистика по экспорту и импорту, а также комментарии ведущих игроков ведущих компаний по транспортировке и доставке драгоценных металлов.
Expert.ru 11:49
Космос
Потенциально опасный астероид подлетает к Земле
Газета.Ru 20:41
Происшествия
Украинский националист обвиняется в наезде на протестующих в США
По информации Fox9, водитель автоцистерны, 35-летний украинец Богдан Вечирко пытался на большой скорости въехать в толпу протестующих, которые перекрыли трассу из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Российская газета 06:59
Общество
Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате
Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета 08:24
Общество
В Совфеде предложили правительству ввести страхование от безработицы
Члены Совета Федерации предложили правительству рассмотреть возможность страхования граждан от потери работы.
РБК 14:09
Политика
Киев заявил о планах принять стратегию «деоккупации» Крыма в этом году
Киев намерен в этом году утвердить так называемую стратегию «деоккупации» Крыма.
Известия 12:22
Политика
Путин уволил четырех генералов
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей четырех генералов.
Lenta.ru 11:13
Экономика
Средний размер ипотечных кредитов в России в апреле сократился на 8%
Средний размер выданных ипотечных кредитов в апреле 2020 года уменьшился по сравнению с мартом на 8%, до 2,39 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
ТАСС 04:11
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
РИА Новости 09:27
Общество
Коронавирус диагностировали у сотрудника Читинской Думы
Заражение коронавирусом диагностировали 1 июня у одного из сотрудников аппарата городской Думы.
ZAB.RU 21:01
Общество
Врач заявил о снижении активности коронавируса
Главврач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил о снижении активности коронавируса.
РИА Новости 05:24
Космос
Как меняется тело человека в космосе: подробный разбор
Разумеется, костная и мышечная ткани деградируют у всех: без постоянных занятий на тренажерах потеря массы костей таза в космосе может достигать 1–2% в месяц.
Популярная механика вчера в 03:58
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США нацеливаются на Крым
Российские истребители приблизились к самолетам стратегической авиации В-1В, после чего американские бомбардировщики изменили направление полета, повернув от государственной границы РФ.
Свободная Пресса вчера в 09:01
Здоровье
В Бурятии выявили 50 новых случаев COVID-19
РИА Новости 00:46
Энергетика
Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию
В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м). По поставкам СПГ на турецкий рынок Россию практически догнали США, увеличившие в этом году свои поставки на 300%.
Коммерсантъ вчера в 20:43
Финансы
В США перестали верить в доллар
Один из крупнейших инвестиционных банков США, Goldman Sachs, перестал верить в доллар и начал открывать короткие позиции по нему на валютном рынке, пишет CNBC.
Lenta.ru 11:53
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Политика
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Газета.Ru 11:50
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон продаст обнаженную фотографию для борьбы с вирусом
Фотография 1995 года, на которой актриса Дженнифер Энистон предстала обнаженной, будет выставлена на аукцион в благотворительных целях.
Lenta.ru 19:53
Единоборства
Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в UFC
Шевченко пропустила 202 удара, 45 из которых пришлись в голову.
РИА Новости вчера в 05:19
Наука
«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
РИА Новости 20:44
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян могут вырасти уже в 2021 году
Согласно квартальному отчету Института народохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года упадут на 5,2%.
Известия 18:00
Футбол
Глушаков может вернуться в «Спартак»
Soccer.ru 30 мая в 08:36
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32