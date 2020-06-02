Общество

РЕН ТВРЕН ТВВ Нью-Йорке ввели комендантский час

В Нью-Йорке, где проходят акции протеста после убийства Джорджа Флойда, решением властей вводится комендантский час. Действовать он будет с 23.00 понедельника до 5.00 вторника, сообщили в пресс-службе губернатора.
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