Коронавирус
Pravda.RuПандемия: в Нью-Йорке поставлен суточный рекорд по смертности
7 апреля в Нью-Йорке (США) коронавирусом был установлен очередной трагический рекорд - в городе скончался 731 зараженный человек. Об этом сообщил Эндрю Куомо, губернатор штата.
Читать в источнике
Оценить77
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 23:42, Ашберн
Политика
Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Общество
В США число жертв коронавируса достигло рекордных 1736 в сутки
Количество умерших в Соединенных Штатах из-за коронавируса достигло самого высокого показателя в сутки - 1 736 человек.
Технологии
Фото: Sony неожиданно показала геймпад PlayStation 5
Вашингтон, 8 апреля 2020, 00:41 — REGNUM Компания Sony выложила в сеть фотографии геймпада PlayStation 5. Изображения были выложены 7 апреля в официальном блоге PlayStation.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Общество
Несколько десятков россиян не попали в список на вылет из Нью-Йорка
Несколько десятков россиян не попали в список вылетающих рейсом в Москву, они собралась в терминале 1 аэропорта JFK в Нью-Йорке у стойки «Аэрофлота», сообщает «РИА Новости».
Происшествия
В Иркутской области умер второй пациент с коронавирусной инфекцией
Второй пациент с коронавирусной инфекцией умер в Иркутской области, сообщается в среду в официальном Telegram-канале оперативного штаба региона.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур устроили пижамную вечеринку
Пока что речь о возобновлении отношений на прежнем уровне речь не идет, однако, ничего не помешало актерам устроить своеобразную пижамную вечеринку вместе с дочерями.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Политика
Медведев считает, что ЕР может и должна помочь людям во время пандемии
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что партия во время пандемии коронавируса должна доказать, что она работает на благо людей.
Общество
Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками
В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми
Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщили в пресс-службе Кремля.
Экономика
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Общество
Последствия ураганного ветра устраняют в Омске
Все последствия шквалистого ветра будут устранены в ближайшее время, говорится в сообщении.
Политика
Коломойский заявил, что власти Украины выбрали «путь в никуда»
Украинский олигарх Игорь Коломойский прокомментировал в интервью изданию "Новое время" принятие Верховной радой закона, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их бывшим владельцам, назвав данный документ "антиукраинским", а шаги властей - "путем в никуда".
Происшествия
Дочь Сергея Доренко получила травмы в конфликте с соседкой
Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина обратилась в больницу подмосковного Одинцово с травмами, полученными в ссоре с соседкой по даче.
Здоровье
Врач дал рекомендации о способах уберечь питомцев от коронавируса
Врач Тимур Пестерев дал рекомендации о том, как не заразить домашнего питомца коронавирусом и что делать, если у животного возникнут симптомы заболевания.
Общество
Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов
Росавиация сформировала предварительный график вывоза граждан РФ из-за рубежа до 13 апреля. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.
Энергетика
Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Общество
В Хабаровском крае умер первый пациент с коронавирусом
Первый случай гибели от новой коронавирусной инфекции зарегистрировали в Хабаровском крае.
Футбол
Минюст США обвинил ФИФА во взятке от России за ЧМ-2018
Министерство юстиции США обвинило Международную федерацию футбола (ФИФА) в получении взятки от России за проведение Чемпионата мира 2018 года.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Общество
До Москвы далеко: что входит в сухой паек для школьников в регионах
Сытость по-столичному В Москве выдают несколько вариантов продуктовых комплектов раз в неделю.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Политика
Лукашенко пригрозил правительству отставкой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил во вторник, 7 апреля, правительству страны отставкой в случае нехватки средств индивидуальной защиты у медиков в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
В Волгограде рассказали о распределении новых случаев COVID-19
Волгоград, 7 апреля 2020, 17:06 — REGNUM Среди 11 выявленных за последние сутки случаев COVID-19 шесть приходится на Волгоград.
Космос
Онлайн-путешествие в космос подготовят в «Дружбе»
Сотрудники Культурного центра «Дружба» 12 апреля проведут онлайн-программу «Путешествие в космос».
Космос
Фото дня: «Столпы Творения» в инфракрасном свете
«Столпы Творения» состоят преимущественно из холодного молекулярного водорода и пыли.