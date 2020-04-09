7 апреля в Нью-Йорке (США) коронавирусом был установлен очередной трагический рекорд - в городе скончался 731 зараженный человек. Об этом сообщил Эндрю Куомо, губернатор штата.

Пандемия: в Нью-Йорке поставлен суточный рекорд по смертности

Технологии Фото: Sony неожиданно показала геймпад PlayStation 5 Вашингтон, 8 апреля 2020, 00:41 — REGNUM Компания Sony выложила в сеть фотографии геймпада PlayStation 5. Изображения были выложены 7 апреля в официальном блоге PlayStation.

Общество Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Шоу-бизнес Брюс Уиллис и Деми Мур устроили пижамную вечеринку Пока что речь о возобновлении отношений на прежнем уровне речь не идет, однако, ничего не помешало актерам устроить своеобразную пижамную вечеринку вместе с дочерями.

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Политика Коломойский заявил, что власти Украины выбрали «путь в никуда» Украинский олигарх Игорь Коломойский прокомментировал в интервью изданию "Новое время" принятие Верховной радой закона, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их бывшим владельцам, назвав данный документ "антиукраинским", а шаги властей - "путем в никуда".

Происшествия Дочь Сергея Доренко получила травмы в конфликте с соседкой Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина обратилась в больницу подмосковного Одинцово с травмами, полученными в ссоре с соседкой по даче.

Здоровье Врач дал рекомендации о способах уберечь питомцев от коронавируса Врач Тимур Пестерев дал рекомендации о том, как не заразить домашнего питомца коронавирусом и что делать, если у животного возникнут симптомы заболевания.

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Энергетика Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.