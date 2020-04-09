Коронавирус

Pravda.RuPravda.RuПандемия: в Нью-Йорке поставлен суточный рекорд по смертности

7 апреля в Нью-Йорке (США) коронавирусом был установлен очередной трагический рекорд - в городе скончался 731 зараженный человек. Об этом сообщил Эндрю Куомо, губернатор штата.
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Нью-Йорк обновил антирекорд по числу умерших пациентов с COVID-19 за сутки

Известия13:24

В штате Нью-Йорк произошёл рекордный скачок смертей из-за COVID-19

Говорит Москва13:36

Рекордный скачок смертей от коронавируса произошел в штате Нью-Йорк

Взгляд.ру13:35

В штате Нью-Йорк произошел рекордный скачок смертей зараженных коронавирусом

ТАСС14:09

В штате Нью-Йорк произошёл значительный прирост жертв COVID-19

RT на русском13:23

Нью-Йорк отчитался о рекордном числе смертей от коронавируса

News.ru13:15

В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 5,4 тысячи человек

РИА Новости11:39
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Политика

Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 15:14
Общество

В США число жертв коронавируса достигло рекордных 1736 в сутки

Количество умерших в Соединенных Штатах из-за коронавируса достигло самого высокого показателя в сутки - 1 736 человек.
Газета.Ru 20:54
Технологии

Фото: Sony неожиданно показала геймпад PlayStation 5

Вашингтон, 8 апреля 2020, 00:41 — REGNUM Компания Sony выложила в сеть фотографии геймпада PlayStation 5. Изображения были выложены 7 апреля в официальном блоге PlayStation.
REGNUM 17:41
Общество

Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Общество

Несколько десятков россиян не попали в список на вылет из Нью-Йорка

Несколько десятков россиян не попали в список вылетающих рейсом в Москву, они собралась в терминале 1 аэропорта JFK в Нью-Йорке у стойки «Аэрофлота», сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 20:22
Армия и оружие

Боевики оставили схрон с иностранными боеприпасами в сирийском Идлибе

РЕН ТВ 22:07
Происшествия

В Иркутской области умер второй пациент с коронавирусной инфекцией

Второй пациент с коронавирусной инфекцией умер в Иркутской области, сообщается в среду в официальном Telegram-канале оперативного штаба региона.
ТАСС 23:00
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур устроили пижамную вечеринку

Пока что речь о возобновлении отношений на прежнем уровне речь не идет, однако, ничего не помешало актерам устроить своеобразную пижамную вечеринку вместе с дочерями.
Bimru.ru 08:50
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
Политика

Медведев считает, что ЕР может и должна помочь людям во время пандемии

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что партия во время пандемии коронавируса должна доказать, что она работает на благо людей.
ТАСС 08:30
Общество

Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками

В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
РБК вчера в 06:00
Общество

Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми

Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости 12:27
Экономика

Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Lenta.ru 17:31
Общество

Последствия ураганного ветра устраняют в Омске

Все последствия шквалистого ветра будут устранены в ближайшее время, говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 23:17
Политика

Коломойский заявил, что власти Украины выбрали «путь в никуда»

Украинский олигарх Игорь Коломойский прокомментировал в интервью изданию "Новое время" принятие Верховной радой закона, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их бывшим владельцам, назвав данный документ "антиукраинским", а шаги властей - "путем в никуда".
РИА Новости 22:33
Происшествия

Дочь Сергея Доренко получила травмы в конфликте с соседкой

Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина обратилась в больницу подмосковного Одинцово с травмами, полученными в ссоре с соседкой по даче.
Российская газета 11:24
Здоровье

Врач дал рекомендации о способах уберечь питомцев от коронавируса

Врач Тимур Пестерев дал рекомендации о том, как не заразить домашнего питомца коронавирусом и что делать, если у животного возникнут симптомы заболевания.
Известия 21:56
Происшествия

Один человек погиб в результате взрыва газа в Нижегородской области

Коммерсантъ 19:48
Общество

Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов

Росавиация сформировала предварительный график вывоза граждан РФ из-за рубежа до 13 апреля. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.
ТАСС 18:18
Энергетика

Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Известия 07:03
Общество

В Хабаровском крае умер первый пациент с коронавирусом

Первый случай гибели от новой коронавирусной инфекции зарегистрировали в Хабаровском крае.
ТАСС 23:19
Футбол

Минюст США обвинил ФИФА во взятке от России за ЧМ-2018

Министерство юстиции США обвинило Международную федерацию футбола (ФИФА) в получении взятки от России за проведение Чемпионата мира 2018 года.
МонаВиста 13:16
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Общество

До Москвы далеко: что входит в сухой паек для школьников в регионах

Сытость по-столичному В Москве выдают несколько вариантов продуктовых комплектов раз в неделю.
НГС.Кемерово 20:00
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru 07:27
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
РИА Новости вчера в 20:19
Политика

Лукашенко пригрозил правительству отставкой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил во вторник, 7 апреля, правительству страны отставкой в случае нехватки средств индивидуальной защиты у медиков в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Известия 08:10
Происшествия

В Волгограде рассказали о распределении новых случаев COVID-19

Волгоград, 7 апреля 2020, 17:06 — REGNUM Среди 11 выявленных за последние сутки случаев COVID-19 шесть приходится на Волгоград.
REGNUM 10:06
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Онлайн-путешествие в космос подготовят в «Дружбе»

Сотрудники Культурного центра «Дружба» 12 апреля проведут онлайн-программу «Путешествие в космос».
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Фото дня: «Столпы Творения» в инфракрасном свете

«Столпы Творения» состоят преимущественно из холодного молекулярного водорода и пыли.
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