Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВ Нью-Йорке запретят продажу фуа-гра

Городской совет Нью-Йорка принял закон о запрете на продажу фуа-гра с 2022 года, сообщает телеканал CNN. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио подтвердил каналу, что он подпишет закон. Для нарушителей предусмотрено наказание в виде штрафа от $2 тыс. за каждый случай.
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В Нью-Йорке намерены запретить фуа-гра

Газета.Ru09:53

NYT: в Нью-Йорке запретят торговать фуа-гра

ТАСС04:23

В Нью-Йорке ресторанам запретили продавать фуа-гра

РИА Новости06:10

В Нью-Йорке запретили продавать фуа-гра

Известия06:06

В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра

Российская газета05:09

Нью-йоркские законодатели запретили продавать фуа-гра

Телеканал 360°04:44

В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра

РБК06:17
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Происшествия

В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду

В Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе (НАО) мужчина, вооруженный ножом, ворвался в детский сад «Сказка», где убил одного из детей.
РБК 08:57
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета вчера в 10:17
Общество

«Аэрофлот» начал закрывать доступ в VIP-залы пассажирам бизнес-класса

"Аэрофлот" с 1 ноября закроет бесплатный доступ в VIP-зал аэропорта Магнитогорска владельцам "платиновых" бонусных карт и пассажирам бизнес-класса, следует из материалов авиакомпании.
Интерфакс 09:22
Театры

Серебренников и Богомолов стали номинантами на премию «Золотая маска»

ТАСС 08:17
Общество

ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов

Фактически речь идет о совместных силовых рейдах в структурах, занимающихся клининговым бизнесом.
Коммерсантъ 08:44
Шоу-бизнес

Рудковская и Собчак представили новое реалити-шоу «ЯнаСупер»

Проект гостям представили главная героиня реалити Яна Рудковская и генеральный продюсер телеканала Ксения Собчак.
Passion.ru 06:16
Политика

Кремль опроверг сообщения о встрече в «нормандском формате» 15 ноября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в «нормандском формате» 15 ноября.
Известия 09:46
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова считает себя плохой мамой

Сама Решетова признается, что всё равно чувствует себя плохой мамой, оставляя ребёнка даже на пару часов.
Bimru.ru 04:47
Авто

На «Автоторе» стартовало производство Kia Soul по полному циклу

Kia Soul стал четвертой моделью корейской компании, которую в РФ начали производить по полному циклу.
Tvoe-avto.com 10:44
Политика

«Исламское государство» подтвердило смерть аль-Багдади

Lenta.ru 11:20
Политика

Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей

На встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области была поднята проблема ответственности медиков и медицинских организаций за ошибки при назначении инвалидности.
Российская газета 07:06
Транспорт

Опубликовано расписание поездов через Крымский мост

В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
Российская газета 04:24
Наука

Назван тревожный признак скорой смерти

Группа ученых из США и Канады выяснила, что пожилые люди, у которых наблюдаются случайные изменения в ежедневной двигательной активности, сильнее всего подвержены риску травм, инвалидности и смерти.
Lenta.ru вчера в 23:25
Гаджеты

За 20 минут взломали смартфон при помощи отпечатков на стакане

Как сообщил Чэнь Юя, возглавляющий компанию, чтобы получить точную копию отпечатка пальца необходимо приобрести за 140 долларов оборудование, а также иметь смартфон и специальное приложение.
В городе R 08:16
Политика

В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
RT на русском 09:47
Хоккей

«Сибирь» обыграла ЦСКА, одержав шестую победу подряд

Чемпионат 10:42
Политика

В Санкт-Петербурге обнародовали характеристику КГБ на Путина

Известия 02:13
Здоровье

Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин

Вечерний курьер вчера в 16:58
Происшествия

Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой

Первый замглавы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Подмосковье, сообщают источники.
Газета.Ru 03:24
Кино

Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian

Российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian.
Дни24 10:08
Космос

Lamborghini отправила в космос карбон для будущих суперкаров

Plastinfo 28 октября в 15:52
Общество

Счетная палата нашла средства на поддержку российского кино в офшорах

Как следует из отчета надзорного ведомства, система господдержки российского кино непрозрачна, а выделяемые на кино деньги уходят в офшоры.
Газета.Ru 04:18
Наука

Ученые выявили причину тяги к алкоголю

Американские исследователи узнали, какой участок мозга отвечает за создание вредных привычек, в числе которых — тяга к алкоголю и сладкому.
УтроNews 10:18
Здоровье

Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах

В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru 02:43
Происшествия

Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде

Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
РБК 05:25
Космос

Американский космоплан X-37B вернулся из экспериментального полета

ВВС США доставили на орбиту новые компактные спутники в рамках миссии экспериментального беспилотного космоплана X-37B.
Профиль 28 октября в 05:45
Происшествия

Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье

Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Общество

Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью

Gazeta.SPb вчера в 17:46
Спорт

Спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в России

Позднее в некоторых всероссийских командных видах спорта спортсмены из Белоруссии утратили статус легионеров.
РИА Новости 09:40
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