Количество зараженных коронавирусом в США превысило 100 тысяч. По данным Daily Mail, в городе Нью-Йорк зараженные начали умирать каждые 17 минут. Отмечается, что вызовы бригады парамедиков резко возросли на 40 процентов.

В Нью-Йорке зараженные коронавирусом начали умирать каждые 17 минут

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