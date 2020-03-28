Коронавирус
Lenta.ruВ Нью-Йорке зараженные коронавирусом начали умирать каждые 17 минут
Количество зараженных коронавирусом в США превысило 100 тысяч. По данным Daily Mail, в городе Нью-Йорк зараженные начали умирать каждые 17 минут. Отмечается, что вызовы бригады парамедиков резко возросли на 40 процентов.
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Здоровье
Назвали новый признак заражения коронавирусом
Специалисты Американской академии офтальмологии предупредили о том, что один из ранних признаков заражения коронавирусом – это конъюнктивит, представляющий собой воспаление слизистой оболочки глаза.
Политика
В Петербург стягивают военную технику
Несколько военных грузовиков направились в сторону Петербурга со стороны трассы «Скандинавия», сообщил в редакцию читатель «Росбалта» днем 27 марта.
Происшествия
Поиски пилота разбившегося в Черном море Су-27 прекратились
Поиски пилота истребителя Су-27, который ранее разбился над Черным морем, прекращены спустя двое суток.
Здоровье
Диетологи рассказали, как сделать перекус полезным
Футбол
Защитник «Интера» Годин: в Италии считали коронавирус проблемой Китая
Защитник миланского "Интера" и сборной Уругвая Диего Годин высказался о пандемии коронавирусной инфекции, которая сильно затронула Аппенинский полуостров.
Политика
Глава правительства России ограничил движение через границу страны
Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
Футбол
Семин отреагировал на информацию о переходе Кокорина в «Локомотив»
Общество
СМИ сообщают об отчаянной экономической ситуации в Италии
На фоне бушующей эпидемии коронавируса в Италии усугубляются экономические проблемы.
Здоровье
Грузинский министр: страна находится на грани полномасштабной эпидемии
Опасность превращения эпидемии в неуправляемый процесс озвучил министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Амиран Гамкрелидзе, 29 марта сообщает Газета.ru.
Общество
В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса
Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
Экономика
«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле
Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Космос
Curiosity, Sol 2715-2716: Еще раз
Наука
Найдены механизмы, предотвращающие болезнь Крона
Команда американских специалистов провела исследование, в рамках которого смогла определить механизмы для предотвращения болезни Крона.
Общество
Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса
Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Происшествия
В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом
В больнице Оренбурга скончался 57-летний россиянин, инфицированный коронавирусом.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Космос
Встречи ученых из России и Германии по «Спектру-РГ» отменили
Прямые встречи Объединенного комитета по немецкому телескопу eROSITA на обсерватории "Спектр-РГ" временно отменены на фоне пандемии коронавируса, но работы по проекту продолжаются.
Шоу-бизнес
Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко
Здоровье
В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом
В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом В Красноярске первичный тест на коронавирус оказался положительным у медсестры больницы скорой медицинской помощи (БСМП), которая работала с зараженными коронавирусом, сообщает местный телеканал "Енисей".
Происшествия
В Москве умерла пациентка с коронавирусом
В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
Политика
Тысячи людей скопились на границе Польши и Украины
В пятницу, 27 марта, за несколько часов до полного закрытия границы для пассажирских рейсов на КПП остаются тысячи человек, сообщает «Страна.ua».
Наука
Биологи выяснили, как прожить 490 миллионов лет
Общество
Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей
«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
Технологии
«Яндекс.облако» и Nvidia помогут внедрить искусственный интеллект
Облачная платформа «Яндекс.облако» в партнерстве с американской технологической компанией Nvidia открывают для российских компаний библиотеку приложений для работы с искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением – Nvidia GPU Cloud (NGC).
Общество
Число заболевших коронавирусом в США превысило 100 тысяч человек
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big показал новый танец
Танцор из клипа группы Little Big на песню Uno Дмитрий Красилов показал новый танец.
Происшествия
В США подросток с коронавирусом умер из-за отсутствия страховки
В Калифорнии зараженный коронавирусом 17-летний американец скончался после отказа в медицинской помощи из-за отсутствия страховки, сообщает телеканал CBS.