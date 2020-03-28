Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Нью-Йорке зараженные коронавирусом начали умирать каждые 17 минут

Количество зараженных коронавирусом в США превысило 100 тысяч. По данным Daily Mail, в городе Нью-Йорк зараженные начали умирать каждые 17 минут. Отмечается, что вызовы бригады парамедиков резко возросли на 40 процентов.
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В Нью-Йорке зараженные коронавирусом начали умирать каждые 17 минут

Lenta.ru11:41

В Нью-Йорке смерть от коронавируса фиксируют каждые 17 минут

Московский Комсомолец12:21

«Ад уже здесь»: Заражённые коронавирусом ньюйоркцы умирают каждые 17 минут - Daily Mail

Царьград13:23

СМИ: в Нью-Йорке от коронавируса начали умирать каждые 17 минут

Новые Известия14:24

В Нью-Йорке смерть от коронавируса фиксируют каждые 17 минут

RuNews24.ru16:32

В Нью-Йорке зараженные коронавирусом умирают каждые 17 минут

ToDay News Ufa14:25
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 19:31, Ашберн
Здоровье

Назвали новый признак заражения коронавирусом

Специалисты Американской академии офтальмологии предупредили о том, что один из ранних признаков заражения коронавирусом – это конъюнктивит, представляющий собой воспаление слизистой оболочки глаза.
ToDay News Ufa 07:31
Политика

В Петербург стягивают военную технику

Несколько военных грузовиков направились в сторону Петербурга со стороны трассы «Скандинавия», сообщил в редакцию читатель «Росбалта» днем 27 марта.
Росбалт вчера в 10:05
Происшествия

Поиски пилота разбившегося в Черном море Су-27 прекратились

Поиски пилота истребителя Су-27, который ранее разбился над Черным морем, прекращены спустя двое суток.
Известия вчера в 18:23
Здоровье

Диетологи рассказали, как сделать перекус полезным

Ридус вчера в 08:11
Футбол

Защитник «Интера» Годин: в Италии считали коронавирус проблемой Китая

Защитник миланского "Интера" и сборной Уругвая Диего Годин высказался о пандемии коронавирусной инфекции, которая сильно затронула Аппенинский полуостров.
Газета.Ru 18:49
Политика

Глава правительства России ограничил движение через границу страны

Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
REGNUM 10:49
Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

РИА Новости 09:03
Футбол

Семин отреагировал на информацию о переходе Кокорина в «Локомотив»

Gazeta.SPb вчера в 04:40
Общество

СМИ сообщают об отчаянной экономической ситуации в Италии

На фоне бушующей эпидемии коронавируса в Италии усугубляются экономические проблемы.
Известия 16:56
Здоровье

Грузинский министр: страна находится на грани полномасштабной эпидемии

Опасность превращения эпидемии в неуправляемый процесс озвучил министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Амиран Гамкрелидзе, 29 марта сообщает Газета.ru.
Красная весна 19:09
Общество

В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса

Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
РБК 17:31
Экономика

«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле

Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
ТАСС 13:53
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
Космос

Curiosity, Sol 2715-2716: Еще раз

AstroNews.ru 11:43
Наука

Найдены механизмы, предотвращающие болезнь Крона

Команда американских специалистов провела исследование, в рамках которого смогла определить механизмы для предотвращения болезни Крона.
Anonsens 11:58
Общество

Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса

Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Эхо Москвы 26 марта в 14:30
Происшествия

В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом

В больнице Оренбурга скончался 57-летний россиянин, инфицированный коронавирусом.
RT на русском 05:37
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Игры

Пользователи Steam смогут поиграть в Cities: Skylines бесплатно

NewInform 10:59
Космос

Встречи ученых из России и Германии по «Спектру-РГ» отменили

Прямые встречи Объединенного комитета по немецкому телескопу eROSITA на обсерватории "Спектр-РГ" временно отменены на фоне пандемии коронавируса, но работы по проекту продолжаются.
ТАСС 26 марта в 19:46
Шоу-бизнес

Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко

Московский Комсомолец вчера в 06:37
Здоровье

В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом

В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом В Красноярске первичный тест на коронавирус оказался положительным у медсестры больницы скорой медицинской помощи (БСМП), которая работала с зараженными коронавирусом, сообщает местный телеканал "Енисей".
Медиазона 09:45
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 10:10
Политика

Тысячи людей скопились на границе Польши и Украины

В пятницу, 27 марта, за несколько часов до полного закрытия границы для пассажирских рейсов на КПП остаются тысячи человек, сообщает «Страна.ua».
Известия вчера в 18:34
Наука

Биологи выяснили, как прожить 490 миллионов лет

ToDay News Ufa 26 марта в 11:38
Общество

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК 09:29
Технологии

«Яндекс.облако» и Nvidia помогут внедрить искусственный интеллект

Облачная платформа «Яндекс.облако» в партнерстве с американской технологической компанией Nvidia открывают для российских компаний библиотеку приложений для работы с искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением – Nvidia GPU Cloud (NGC).
CNews 26 марта в 07:27
Общество

Число заболевших коронавирусом в США превысило 100 тысяч человек

Российская газета вчера в 19:40
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big показал новый танец

Танцор из клипа группы Little Big на песню Uno Дмитрий Красилов показал новый танец.
РЕН ТВ вчера в 08:58
Происшествия

В США подросток с коронавирусом умер из-за отсутствия страховки

В Калифорнии зараженный коронавирусом 17-летний американец скончался после отказа в медицинской помощи из-за отсутствия страховки, сообщает телеканал CBS.
Российская газета 14:51
Главное