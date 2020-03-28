Количество зараженных коронавирусом в США превысило 100 тысяч. По данным Daily Mail, в городе Нью-Йорк зараженные начали умирать каждые 17 минут. Отмечается, что вызовы бригады парамедиков резко возросли на 40 процентов.

В Нью-Йорке зараженные коронавирусом начали умирать каждые 17 минут

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Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.

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Путешествия Сочинские отели начали выселять туристов Отели и гостиницы Сочи начали выселять туристов в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте.

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Футбол Чеферин рассказал, когда начнется Евро-2020 Президент УЕФА Александер Чеферин спрогнозировал, когда начнется Евро-2020, который перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.Я думаю, что чемпионат Европы начнется 11 июня 2021 года.

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