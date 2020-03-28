Коронавирус
Lenta.ruВ Нью-Йорке зараженные коронавирусом начали умирать каждые 17 минут
Количество зараженных коронавирусом в США превысило 100 тысяч. По данным Daily Mail, в городе Нью-Йорк зараженные начали умирать каждые 17 минут. Отмечается, что вызовы бригады парамедиков резко возросли на 40 процентов.
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Политика
Савченко рассказала о «глотке воздуха перед смертью» для украинцев
Деньги, которые Украина получит от МВФ за принятие закона о продаже земли, даст жителям страны лишь "глоток воздуха перед смертью", заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Экономика
«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении российской нефтегазовой компании.
Общество
В Москве проведут масштабную дезинфекцию
Заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков сообщил в субботу, что в Москве пройдет масштабная дезинфекция в целях борьбы с пандемией коронавируса.
Общество
В Петербурге умер первый пациент с коронавирусом
В субботу, 28 марта, стало известно, что в петербургской Боткинской больнице скончался первый пациент с коронавирусом.
Здоровье
Американская медсестра обратилась к людям серьезно отнестись к проблеме коронавирусной инфекции
С самыми большими проблемами во время пандемии, по понятным причинам, сталкиваются жители мегаполисов.
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Экономика
Минстрой РФ предлагает субсидировать ипотеку
Минстроем страны был предложен ряд мер, направленных на поддержку строительной отрасли, включающий субсидирование ипотечных кредитов, объявление кредитных и налоговых каникул для застройщиков, а также поддержку сферы ЖКХ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Происшествия
Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец
Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Энергетика
Bloomberg предрек долгую нефтяную войну между Москвой и Эр-Риядом
Заявление Эр-Рияда свидетельствует, что Саудовская Аравия и Россия готовы к долгой ценовой войне, несмотря на протесты членов ОПЕК, считает агентство.
Финансы
Резервы ЦБ за неделю упали почти на рекордную величину
Международные резервы Банка России за неделю, завершившуюся 20 марта, упали на $29,8 млрд — до $551,2 млрд, сообщил ЦБ 26 марта.
Общество
Хотин предложил властям свои бизнес-центры для борьбы с коронавирусом
Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин предложил властям бесплатно использовать свою коммерческую недвижимость для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Хотина Александра Нарышкина.
Общество
Нигерия сообщает о первом умершем от коронавируса
Нигерия заявила о своей первой смерти, связанной с коронавирусом, в понедельник, сообщил Центр контроля заболеваний страны (NCDC).
Происшествия
При тушении крупного пожара в Ростове-на-Дону погиб пожарный
При тушении крупного пожара, возникшего в камышах в Ростове-на-Дону, погиб пожарный, сообщили ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области.
Технологии
В Half‑Life: Alyx добавили мод для игры с клавиатурой и мышью
Фанаты Half‑Life: Alyx создали первый мод, который позволяет играть в шутер для VR-устройств с помощью клавиатуры и мыши.
Общество
Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт
К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
Общество
Минтруд дал рекомендации работодателям в связи с нерабочей неделей
Министерство труда России дало рекомендации работодателям и сотрудникам в связи с нерабочей неделей из-за распространения COVID-19.
Путешествия
Сочинские отели начали выселять туристов
Отели и гостиницы Сочи начали выселять туристов в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте.
Общество
Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей
«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
Политика
Посольство России направило протест газете La Stampa
Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
Экономика
Россияне нашли способ спасти рублевые сбережения
Россияне с помощью ипотеки спасают свои рублевые сбережения от обесценивания.
Происшествия
Состояние трех жителей Черновицкой области с коронавирусом ухудшилось
Украинские медики борются за жизнь троих жителей Черновицкой области, у которых выявлен коронавирус, сообщила пресс-служба администрации области 28 марта на официальном сайте.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Футбол
Чеферин рассказал, когда начнется Евро-2020
Президент УЕФА Александер Чеферин спрогнозировал, когда начнется Евро-2020, который перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.Я думаю, что чемпионат Европы начнется 11 июня 2021 года.
Происшествия
В Москве ребенка ранили из пистолета на площадке
Московского школьника, игравшего в футбол, ранили в грудь из пистолета, сообщает ТАСС.
Политика
В России ограничат движение через пункты пропуска на границе
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Происшествия
В Смоленской области наказали нарушителя карантина
Сотрудники региональных управлений Роспотребнадзора и МВД в ходе совместного контроля граждан, находящихся на карантине по коронавирусу, установили факт нарушения режима самоизоляции.
Общество
В России увеличат штрафы за нарушение режима карантина
Правительство России предложило увеличить размеры штрафов за нарушение режима карантина для граждан, должностных лиц и компаний.