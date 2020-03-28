Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Нью-Йорке зараженные коронавирусом начали умирать каждые 17 минут

Количество зараженных коронавирусом в США превысило 100 тысяч. По данным Daily Mail, в городе Нью-Йорк зараженные начали умирать каждые 17 минут. Отмечается, что вызовы бригады парамедиков резко возросли на 40 процентов.
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В Нью-Йорке зараженные коронавирусом начали умирать каждые 17 минут

Lenta.ru11:41

В Нью-Йорке смерть от коронавируса фиксируют каждые 17 минут

Московский Комсомолец12:21

«Ад уже здесь»: Заражённые коронавирусом ньюйоркцы умирают каждые 17 минут - Daily Mail

Царьград13:23

В Нью-Йорке от COVID-19 умирают каждые 17 минут, и Трамп наконец задумался о карантине

Аргументы недели13:36

В Нью-Йорке зараженные коронавирусом начали умирать каждые 17 минут

ToDay News Ufa14:25
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Политика

Савченко рассказала о «глотке воздуха перед смертью» для украинцев

Деньги, которые Украина получит от МВФ за принятие закона о продаже земли, даст жителям страны лишь "глоток воздуха перед смертью", заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:31
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении российской нефтегазовой компании.
РБК 13:53
Общество

В Москве проведут масштабную дезинфекцию

Заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков сообщил в субботу, что в Москве пройдет масштабная дезинфекция в целях борьбы с пандемией коронавируса.
Московский Комсомолец 03:34
Общество

В Петербурге умер первый пациент с коронавирусом

В субботу, 28 марта, стало известно, что в петербургской Боткинской больнице скончался первый пациент с коронавирусом.
Форпост Северо-Запад 09:13
Здоровье

Американская медсестра обратилась к людям серьезно отнестись к проблеме коронавирусной инфекции

С самыми большими проблемами во время пандемии, по понятным причинам, сталкиваются жители мегаполисов.
Первый канал 14:25
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM вчера в 03:05
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости вчера в 11:00
Экономика

Минстрой РФ предлагает субсидировать ипотеку

Минстроем страны был предложен ряд мер, направленных на поддержку строительной отрасли, включающий субсидирование ипотечных кредитов, объявление кредитных и налоговых каникул для застройщиков, а также поддержку сферы ЖКХ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.
TATRE.ru вчера в 05:01
Происшествия

Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Интерфакс 11:49
Энергетика

Bloomberg предрек долгую нефтяную войну между Москвой и Эр-Риядом

Заявление Эр-Рияда свидетельствует, что Саудовская Аравия и Россия готовы к долгой ценовой войне, несмотря на протесты членов ОПЕК, считает агентство.
РИА Новости 11:48
Финансы

Резервы ЦБ за неделю упали почти на рекордную величину

Международные резервы Банка России за неделю, завершившуюся 20 марта, упали на $29,8 млрд — до $551,2 млрд, сообщил ЦБ 26 марта.
РБК 03:11
Общество

Хотин предложил властям свои бизнес-центры для борьбы с коронавирусом

Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин предложил властям бесплатно использовать свою коммерческую недвижимость для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Хотина Александра Нарышкина.
РБК 09:06
Общество

Нигерия сообщает о первом умершем от коронавируса

Нигерия заявила о своей первой смерти, связанной с коронавирусом, в понедельник, сообщил Центр контроля заболеваний страны (NCDC).
Обзор газет вчера в 07:00
Происшествия

При тушении крупного пожара в Ростове-на-Дону погиб пожарный

При тушении крупного пожара, возникшего в камышах в Ростове-на-Дону, погиб пожарный, сообщили ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области.
Коммерсантъ 12:04
Технологии

В Half‑Life: Alyx добавили мод для игры с клавиатурой и мышью

Фанаты Half‑Life: Alyx создали первый мод, который позволяет играть в шутер для VR-устройств с помощью клавиатуры и мыши.
CyberSport.ru 12:19
Общество

Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт

К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
Live24 07:14
Общество

Минтруд дал рекомендации работодателям в связи с нерабочей неделей

Министерство труда России дало рекомендации работодателям и сотрудникам в связи с нерабочей неделей из-за распространения COVID-19.
Газета.Ru вчера в 09:34
Путешествия

Сочинские отели начали выселять туристов

Отели и гостиницы Сочи начали выселять туристов в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте.
ТАСС 08:53
Общество

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК 09:29
Политика

Посольство России направило протест газете La Stampa

Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
RT на русском вчера в 04:04
Экономика

Россияне нашли способ спасти рублевые сбережения

Россияне с помощью ипотеки спасают свои рублевые сбережения от обесценивания.
Lenta.ru вчера в 02:46
Происшествия

Состояние трех жителей Черновицкой области с коронавирусом ухудшилось

Украинские медики борются за жизнь троих жителей Черновицкой области, у которых выявлен коронавирус, сообщила пресс-служба администрации области 28 марта на официальном сайте.
Красная весна 14:42
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Футбол

Чеферин рассказал, когда начнется Евро-2020

Президент УЕФА Александер Чеферин спрогнозировал, когда начнется Евро-2020, который перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.Я думаю, что чемпионат Европы начнется 11 июня 2021 года.
Soccer.ru 05:39
Происшествия

В Москве ребенка ранили из пистолета на площадке

Московского школьника, игравшего в футбол, ранили в грудь из пистолета, сообщает ТАСС.
Российская газета 14:42
Политика

В России ограничат движение через пункты пропуска на границе

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:24
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru 26 марта в 19:41
Происшествия

В Смоленской области наказали нарушителя карантина

Сотрудники региональных управлений Роспотребнадзора и МВД в ходе совместного контроля граждан, находящихся на карантине по коронавирусу, установили факт нарушения режима самоизоляции.
Smolnarod.ru 06:46
Общество

В России увеличат штрафы за нарушение режима карантина

Правительство России предложило увеличить размеры штрафов за нарушение режима карантина для граждан, должностных лиц и компаний.
Молодежь Дагестана 26 марта в 15:49
Главное