Коронавирус

Комсомольская правдаКомсомольская правдаВ Нью-Йорке журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы

В Нью-Йорке съемочную группу ВГТРК атаковали сотрудники больницы. Инцидент произошел, когда журналисты брали интервью у врача, который комментировал ситуацию с коронавирусом в городе.
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Раскрыты подробности нападения на российских журналистов в Нью-Йорке

Известиявчера в 21:04

Сотрудники больницы в Нью-Йорке напали на съемочную группу ВГТРК

ТАССвчера в 19:30

Журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы в Нью-Йорке

News.ruвчера в 15:26

Журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы в Нью-Йорке

Lenta.ruвчера в 16:58

В Нью-Йорке журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы

Комсомольская правдавчера в 15:39

В ВГТРК рассказали о нападении на журналистов у больницы в Нью-Йорке

РИА Новостивчера в 18:03

Журналистов ВГТРК «атаковали» в больнице Нью-Йорка

Газета.Ruвчера в 15:17
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Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС вчера в 04:55
Общество

Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ для искусственной вентиляции легких.
BFM.ru вчера в 17:36
Общество

Турецкая вакцина от коронавируса успешно испытана на животных

Piter.tv вчера в 14:46
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Общество

В обсерваторе Новосибирска объявили голодовку красноярцы

Красноярцы, находящиеся в новосибирском обсерваторе, объявили голодовку из-за плохих условий содержания.
Байкал24 вчера в 09:47
Общество

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Российская газета вчера в 15:54
Футбол

66-летний ветеран «Спартака» рассказал о встрече с росгвардейцами во дворе

Двукратный чемпион СССР по футболу в составе «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал об общении с сотрудниками Росгвардии во дворе собственного дома в Москве.
Lenta.ru вчера в 17:07
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:52
Происшествия

В Москве нашли двух детей, сбежавших с чемоданом вещей из дома

В Москве полицейские нашли двух детей, которые ушли из дома вечером 5 апреля и не выходили на связь.
Газета.Ru вчера в 18:34
Общество

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
RT на русском вчера в 23:19
Здоровье

Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
ТАСС вчера в 15:06
Энергетика

Цена нефти марки Brent упала до $31,69 за баррель

По состоянию на 1.19 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась до $31,69 за баррель (на 9,02%).
Газета.Ru вчера в 18:53
Общество

Осипов призвал ослабить меры изоляции в районах Забайкалья, где нет опасности распространения коронавируса

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил ослабить меры изоляции в тех районах края, где нет угрозы распространения коронавруса.
ZAB.RU вчера в 22:41
Экономика

Меры поддержки: что делает город для бизнеса

Центр поддержки экономики Москвы Метро в два раза снизит плату за право торговли на его территории Поддержка резидентов, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса Второй пакет мер поддержки предполагает помощь резидентам Московского инновационного кластера, занятым в ИТ-сфере, промышленности и науке, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:09
Происшествия

Усольчанку оштрафуют за фейк о враче с коронавирусом

Полицейские установили личность автора ложного сообщения в соцсетях о враче, заразившемся коронавирусом, сообщает 6 апреля 2020 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 23:10
Происшествия

Мужчина застрелил пять человек в Рязанской области

Вечерняя Москва 04 апреля в 20:11
Армия и оружие

США продолжают сканировать российские С-400 в Крыму и Сирии

Специалисты смогли выяснить, что парная работа американских военных самолётов и беспилотников у побережья Крыма и российской военной авиабазы «Хмеймим» в Сирии связана со сканированием частот российских систем С-400, получив контроль над которыми, американская сторона сможет беспрепятственно нарушать границы России.
Avia.pro вчера в 23:34
Происшествия

В Красноярском крае зарегистрировано 29 случаев COVID-19

Красноярск, 6 апреля 2020, 05:28 — REGNUM На утро 6 апреля у жителей города Красноярска зарегистрировано 29 случаев коронавирусной инфекции (плюс четыре за сутки), в том числе пять человек выздоровели (плюс один за сутки).
REGNUM вчера в 22:28
Общество

Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
РБК 04 апреля в 06:35
Общество

Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет

Укрепление иммунитета - наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
РИА Новости вчера в 21:00
Авто

Опубликована информация о новом пикапе Toyota Tundra

Под капотом Toyota Tundra установили 3,5-литровый бензинной мотор на 450 л.с. в максимальном исполнении с турбиной.
Rusargument вчера в 12:35
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова обратилась к помощи психолога

КМВ Новости вчера в 04:22
Происшествия

Буйного жителя Благовещенска с COVID-19 госпитализировали с полицией

В Благовещенске сотрудники полиции доставили в больницу человека, зараженного коронавирусом.
РЕН ТВ 00:19
Политика

Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей

Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
News.ru вчера в 13:28
Музыка

Группа Little Big даст онлайн-концерт

ТАСС 03 апреля в 04:55
Общество

На Сахалине еще у пяти человек подозревают коронавирус

Коронавирусную инфекцию подозревают у еще пяти жителей Сахалина, сообщил в понедельник губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости вчера в 23:23
Общество

Власти Ростовской области запретили охоту на фоне пандемии

Власти Ростовской области установили запрет на охоту в регионе из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 17:01
Здоровье

На Украине нашли единственный не пораженный коронавирусом регион

Николаевская область оказалась единственным не пораженным коронавирусом регионом на Украине.
Lenta.ru вчера в 07:49
Здоровье

Контроль над ситуацией с коронавирусом усилят на Камчатке

Власти Камчатского края усилят контроль над ситуацией с коронавирусом.
EastRussia вчера в 23:00
Общество

Роспотребнадзор выявит россиян с иммунитетом к коронавирусу

Как пояснила Попова, «на следующей неделе регистрируем тест-систему, ее сделал «Вектор», она определяет антитела».
Журналистская правда вчера в 13:04
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