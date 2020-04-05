Коронавирус
Комсомольская правдаВ Нью-Йорке журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы
В Нью-Йорке съемочную группу ВГТРК атаковали сотрудники больницы. Инцидент произошел, когда журналисты брали интервью у врача, который комментировал ситуацию с коронавирусом в городе.
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Экономика
Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы
В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
Общество
Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ для искусственной вентиляции легких.
Общество
Турецкая вакцина от коронавируса успешно испытана на животных
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Общество
В обсерваторе Новосибирска объявили голодовку красноярцы
Красноярцы, находящиеся в новосибирском обсерваторе, объявили голодовку из-за плохих условий содержания.
Общество
Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной
Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Футбол
66-летний ветеран «Спартака» рассказал о встрече с росгвардейцами во дворе
Двукратный чемпион СССР по футболу в составе «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал об общении с сотрудниками Росгвардии во дворе собственного дома в Москве.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Происшествия
В Москве нашли двух детей, сбежавших с чемоданом вещей из дома
В Москве полицейские нашли двух детей, которые ушли из дома вечером 5 апреля и не выходили на связь.
Общество
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
Здоровье
Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области
Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
Энергетика
Цена нефти марки Brent упала до $31,69 за баррель
По состоянию на 1.19 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась до $31,69 за баррель (на 9,02%).
Общество
Осипов призвал ослабить меры изоляции в районах Забайкалья, где нет опасности распространения коронавируса
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил ослабить меры изоляции в тех районах края, где нет угрозы распространения коронавруса.
Экономика
Меры поддержки: что делает город для бизнеса
Центр поддержки экономики Москвы Метро в два раза снизит плату за право торговли на его территории Поддержка резидентов, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса Второй пакет мер поддержки предполагает помощь резидентам Московского инновационного кластера, занятым в ИТ-сфере, промышленности и науке, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса.
Происшествия
Усольчанку оштрафуют за фейк о враче с коронавирусом
Полицейские установили личность автора ложного сообщения в соцсетях о враче, заразившемся коронавирусом, сообщает 6 апреля 2020 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Происшествия
Мужчина застрелил пять человек в Рязанской области
Армия и оружие
США продолжают сканировать российские С-400 в Крыму и Сирии
Специалисты смогли выяснить, что парная работа американских военных самолётов и беспилотников у побережья Крыма и российской военной авиабазы «Хмеймим» в Сирии связана со сканированием частот российских систем С-400, получив контроль над которыми, американская сторона сможет беспрепятственно нарушать границы России.
Происшествия
В Красноярском крае зарегистрировано 29 случаев COVID-19
Красноярск, 6 апреля 2020, 05:28 — REGNUM На утро 6 апреля у жителей города Красноярска зарегистрировано 29 случаев коронавирусной инфекции (плюс четыре за сутки), в том числе пять человек выздоровели (плюс один за сутки).
Общество
Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
Общество
Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет
Укрепление иммунитета - наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
Авто
Опубликована информация о новом пикапе Toyota Tundra
Под капотом Toyota Tundra установили 3,5-литровый бензинной мотор на 450 л.с. в максимальном исполнении с турбиной.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова обратилась к помощи психолога
Происшествия
Буйного жителя Благовещенска с COVID-19 госпитализировали с полицией
В Благовещенске сотрудники полиции доставили в больницу человека, зараженного коронавирусом.
Политика
Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей
Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
Музыка
Группа Little Big даст онлайн-концерт
Общество
На Сахалине еще у пяти человек подозревают коронавирус
Коронавирусную инфекцию подозревают у еще пяти жителей Сахалина, сообщил в понедельник губернатор Валерий Лимаренко.
Общество
Власти Ростовской области запретили охоту на фоне пандемии
Власти Ростовской области установили запрет на охоту в регионе из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Здоровье
На Украине нашли единственный не пораженный коронавирусом регион
Николаевская область оказалась единственным не пораженным коронавирусом регионом на Украине.
Здоровье
Контроль над ситуацией с коронавирусом усилят на Камчатке
Власти Камчатского края усилят контроль над ситуацией с коронавирусом.
Общество
Роспотребнадзор выявит россиян с иммунитетом к коронавирусу
Как пояснила Попова, «на следующей неделе регистрируем тест-систему, ее сделал «Вектор», она определяет антитела».