Происшествия
РБКАмериканский истребитель F-16 разбился при посадке в Нью-Мексико
Истребитель Военно-воздушных сил США F-16 Viper разбился во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико. Об этом сообщает в Facebook 49-я эскадрилья ВВС страны.
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Экономика
Состояние Потанина сократилось на $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля»
Как отмечает Forbes, за 4 июня состояние Потанина, которому принадлежит 34% «Норникеля», сократилось на $1,5 млрд, акции компании упали до 19 738 руб. за штуку.
РБК вчера в 20:47
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
Известия вчера в 22:05
Здоровье
235 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выявили за сутки
За сутки в Алтайском крае еще у 235 человек было подтверждено заражение коронавирусом, 37 человек выздоровели, 4 — скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений.
Kursk.com вчера в 02:10
Общество
Сафронов не признаёт свою вину в госизмене
Как заявил адвокат подозреваемого Иван Павлов, Сафронов своей вины не признаёт.
REGNUM 01:18
Гаджеты
Oppo анонсировала выход сверхбыстрой зарядки для смартфонов
В прошлом году, напомним, что компания провела презентацию SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт, которую получил смартфон OPPO Reno Ace.
Astera вчера в 14:22
Технологии
Россиянам рассказали о правилах создания надежного пароля
Следует выбрать любое предложение с цифрами и запомнить его при помощи мнемоники, после чего по первым букам слов составить личный пароль.
Evo-rus.com вчера в 09:28
Футбол
«МЮ» упустил победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» в понедельник, 13 июля, сыграл вничью (2:2) с «Саутгемптоном» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), тем самым упустив шанс войти в зону Лиги чемпионов.
Известия вчера в 19:07
Происшествия
Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест
Депутата законодательного собрания Омской области отправили под домашний арест по делу о мошенничестве, сообщило управление Следственного комитета России по региону.
РИА Новости 00:26
Политика
МИД Южной Кореи выразил протест Японии из-за островов Токто
МИД Южной Кореи выразил протест в связи с притязанием Японии на спорные острова Токто (японское название – Такесима), а также вызвал японского посла, чтобы сделать ему представление.
РИА Новости 01:05
Шоу-бизнес
Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена.
CT news вчера в 18:31
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Происшествия
В Новосибирске при обрушении перекрытия в жилом доме погиб мужчина
Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в двухэтажном жилом доме на улице Владимирский спуск, 2 произошло обрушение перекрытий, под завалами может находиться человек.
REGNUM 00:40
Шоу-бизнес
Айза Анохина прокомментировала скандал с Юлией Барановской
35-летняя Айза Анохина стала участницей шоу «Осторожно, Собчак», в эфире которого рассказала о конфликте с Юлией Барановской.
Bimru.ru вчера в 07:44
Общество
Режим карантина из-за коронавируса в Казахстане продлили до 2 августа
Власти Казахстана приняли решение о продлении ограничительных карантинных мер в связи с распространением коронавируса до 2 августа.
Известия 01:03
Происшествия
Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере
РБК вчера в 17:59
Армия и оружие
КНР: Замена старых ядерных бомбардировщиков в РФ упирается в финансы
Российские ядерные силы воздушного базирования включают в себя 68 стратегических бомбардировщиков. Из них 50 могут наносить ядерные удары.
RuNews24.ru 01:38
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском вчера в 08:08
Шоу-бизнес
Продюсер «Ласкового мая» Разин похудел на 43 килограмма
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сбросил 43 килограмма. Как рассказал Разин в Instagram, сейчас он весит 107 килограммов.
Москва 24 вчера в 22:37
Происшествия
Собчак обратилась в СКР с заявлением о нападении в монастыре на Урале
Известия вчера в 16:04
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт вчера в 07:56
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат вчера в 04:10
Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:36
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Здоровье
В Башкирии число заболевших коронавирусом преодолело отметку в 6000
По данным ведомства, количество заболевших вирусом COVID-19 за все время, начиная с марта, преодолело шеститысячный рубеж и составляет 6014 человек.
МедиаКорСеть 01:42
Наука
5 функций, которые мозг выполняет во время сна
Популярная механика вчера в 05:04
Футбол
Кикнадзе и Карпина могут отстранить от футбольной деятельности
Генерального директора московского "Локомотива" Василия Кикнадзе и тренера "Ростова" Валерия Карпина могут отстранить от футбольной деятельности, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:32
Армия и оружие
Парламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт
В заявлении парламента отмечается, что вооруженные силы Египта имеют право вмешаться, если они увидят неизбежную угрозу безопасности двух стран – Египта и Ливии, сообщает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 20:40
Общество
Врач рассказала, как спать в жару без кондиционера
Член Российского общества сомнологов, врач Алена Максимова рассказала в беседе с телеканалом "Звезда", как спать в жару без кондиционера.
РИА Новости вчера в 21:49