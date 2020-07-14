Происшествия

РБКРБКАмериканский истребитель F-16 разбился при посадке в Нью-Мексико

Истребитель Военно-воздушных сил США F-16 Viper разбился во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико. Об этом сообщает в Facebook 49-я эскадрилья ВВС страны.
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Истребитель ВВС США разбился во время приземления на авиабазе

РИА Новости00:22

В Нью-Мексико при посадке разбился истребитель F-16

Известия01:24

Американский истребитель F-16 разбился во время приземления на авиабазе

Lenta.ru01:20

Американский истребитель F-16 разбился при посадке в Нью-Мексико

РБК01:55

В Нью-Мексико разбился при посадке истребитель F-16

Российская газета00:13

В Нью-Мексико разбился истребитель ВВС США

RT на русском00:10

Истребитель F-16 разбился при посадке в Нью-Мексико

ТАССвчера в 23:59
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 02:06, Ашберн
Экономика

Состояние Потанина сократилось на $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля»

Как отмечает Forbes, за 4 июня состояние Потанина, которому принадлежит 34% «Норникеля», сократилось на $1,5 млрд, акции компании упали до 19 738 руб. за штуку.
РБК вчера в 20:47
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Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
Известия вчера в 22:05
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Здоровье

235 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выявили за сутки

За сутки в Алтайском крае еще у 235 человек было подтверждено заражение коронавирусом, 37 человек выздоровели, 4 — скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений.
Kursk.com вчера в 02:10
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Общество

Сафронов не признаёт свою вину в госизмене

Как заявил адвокат подозреваемого Иван Павлов, Сафронов своей вины не признаёт.
REGNUM 01:18
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Гаджеты

Oppo анонсировала выход сверхбыстрой зарядки для смартфонов

В прошлом году, напомним, что компания провела презентацию SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт, которую получил смартфон OPPO Reno Ace.
Astera вчера в 14:22
7
Технологии

Россиянам рассказали о правилах создания надежного пароля

Следует выбрать любое предложение с цифрами и запомнить его при помощи мнемоники, после чего по первым букам слов составить личный пароль.
Evo-rus.com вчера в 09:28
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Футбол

«МЮ» упустил победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в понедельник, 13 июля, сыграл вничью (2:2) с «Саутгемптоном» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), тем самым упустив шанс войти в зону Лиги чемпионов.
Известия вчера в 19:07
Армия и оружие

В Сирии задержали боевиков, собиравших сведения о российских объектах

REGNUM 00:23
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Происшествия

Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест

Депутата законодательного собрания Омской области отправили под домашний арест по делу о мошенничестве, сообщило управление Следственного комитета России по региону.
РИА Новости 00:26
19
Политика

МИД Южной Кореи выразил протест Японии из-за островов Токто

МИД Южной Кореи выразил протест в связи с притязанием Японии на спорные острова Токто (японское название – Такесима), а также вызвал японского посла, чтобы сделать ему представление.
РИА Новости 01:05
Шоу-бизнес

Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ

Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена.
CT news вчера в 18:31
7
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
1,5K
Происшествия

В Новосибирске при обрушении перекрытия в жилом доме погиб мужчина

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в двухэтажном жилом доме на улице Владимирский спуск, 2 произошло обрушение перекрытий, под завалами может находиться человек.
REGNUM 00:40
6
Шоу-бизнес

Айза Анохина прокомментировала скандал с Юлией Барановской

35-летняя Айза Анохина стала участницей шоу «Осторожно, Собчак», в эфире которого рассказала о конфликте с Юлией Барановской.
Bimru.ru вчера в 07:44
2
Общество

Режим карантина из-за коронавируса в Казахстане продлили до 2 августа

Власти Казахстана приняли решение о продлении ограничительных карантинных мер в связи с распространением коронавируса до 2 августа.
Известия 01:03
2
Происшествия

Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере

РБК вчера в 17:59
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Армия и оружие

КНР: Замена старых ядерных бомбардировщиков в РФ упирается в финансы

Российские ядерные силы воздушного базирования включают в себя 68 стратегических бомбардировщиков. Из них 50 могут наносить ядерные удары.
RuNews24.ru 01:38
29
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

RT на русском вчера в 08:08
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Шоу-бизнес

Продюсер «Ласкового мая» Разин похудел на 43 килограмма

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сбросил 43 килограмма. Как рассказал Разин в Instagram, сейчас он весит 107 килограммов.
Москва 24 вчера в 22:37
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Происшествия

Собчак обратилась в СКР с заявлением о нападении в монастыре на Урале

Известия вчера в 16:04
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Общество

СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей

Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт вчера в 07:56
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Игры

Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2

Чемпионат вчера в 04:10
5
Кино

Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев

Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
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Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:36
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Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
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Здоровье

В Башкирии число заболевших коронавирусом преодолело отметку в 6000

По данным ведомства, количество заболевших вирусом COVID-19 за все время, начиная с марта, преодолело шеститысячный рубеж и составляет 6014 человек.
МедиаКорСеть 01:42
Наука

5 функций, которые мозг выполняет во время сна

Популярная механика вчера в 05:04
Футбол

Кикнадзе и Карпина могут отстранить от футбольной деятельности

Генерального директора московского "Локомотива" Василия Кикнадзе и тренера "Ростова" Валерия Карпина могут отстранить от футбольной деятельности, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:32
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Армия и оружие

Парламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт

В заявлении парламента отмечается, что вооруженные силы Египта имеют право вмешаться, если они увидят неизбежную угрозу безопасности двух стран – Египта и Ливии, сообщает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 20:40
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Общество

Врач рассказала, как спать в жару без кондиционера

Член Российского общества сомнологов, врач Алена Максимова рассказала в беседе с телеканалом "Звезда", как спать в жару без кондиционера.
РИА Новости вчера в 21:49
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