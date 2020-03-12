Здоровье

Gazeta.SPbGazeta.SPbВ ОАЭ еще один россиянин заразился коронавирусом

Общее число заболевших новым типом коронавируса в Объединенных Арабских Эмиратах выросло 85 человек. Число заразившихся россиян в ОАЭ достигло четырех человек, один из них уже выздоровел и выписан из больницы. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россияне заболели коронавирусом в ОАЭ.
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В ОАЭ россиянин заразился коронавирусом

В Объединенных Арабских Эмиратах выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, среди заболевших — один россиянин, заявил местный Минздрав. Как сообщает агентство новостей WAM, все больные помещены в карантин.
РИА Новости10:02

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В ОАЭ коронавирус выявили у еще одного россиянина

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РЕН ТВ10:18

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Lenta.ru10:13

В ОАЭ у россиянина выявили коронавирус

Коммерсантъ10:31

В ОАЭ россиянин заразился коронавирусом

РИА Новости10:02
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