Здоровье
Gazeta.SPbВ ОАЭ еще один россиянин заразился коронавирусом
Общее число заболевших новым типом коронавируса в Объединенных Арабских Эмиратах выросло 85 человек. Число заразившихся россиян в ОАЭ достигло четырех человек, один из них уже выздоровел и выписан из больницы. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россияне заболели коронавирусом в ОАЭ.
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с чего всё началось
В Объединенных Арабских Эмиратах выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, среди заболевших — один россиянин, заявил местный Минздрав. Как сообщает агентство новостей WAM, все больные помещены в карантин.РИА Новости10:02
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