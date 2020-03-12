Здоровье
ДождьВ ОАЭ заразился коронавирусом еще один россиянин
В Объединенных Арабских Эмиратах обнаружено 11 новых зараженных коронавирусом, среди них есть россиянин. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения и профилактики сообщает агентство WAM.
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В Объединенных Арабских Эмиратах выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, среди заболевших — один россиянин, заявил местный Минздрав. Как сообщает агентство новостей WAM, все больные помещены в карантин.РИА Новости10:02
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Комментарии
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У главного тренера лондонского «Арсенала» выявлен коронавирус
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Сахалинские депутаты не знают реальной ситуации по ремонту дворов в Южно-Сахалинске.
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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии всех учебных заведений из-за распространения коронавируса, пишет РИА "Новости".
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
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Хоккей
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Энергетика
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Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
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Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Общество
В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
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Россия запретила въезд гражданам Италии
С 13 марта запрещен въезд на территорию РФ граждан Италии, приезжающих для обучения, работы или путешествий.
Футбол
ЦСКА с помощью жеребьёвки определит тех, кто сможет посетить матчи с «Зенитом» и «Уфой»
Московский футбольный клуб ЦСКА с помощью жеребьёвки определит болельщиков команды, которые смогут посетить матчи 22-го и 23-го туров Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» и «Уфой».
Кино
Дочь Миллы Йовович получила главные роли в двух фильмах
Старшая дочь Миллы Йовович Эвер Габо Андерсен получила главные роли в новых фильмах «Черная вдова» от Marvell и «Питер Пэн и Венди» от Disney.
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В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
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Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса
Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Футбол
«Атлетико» победил «Ливерпуль» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Первая игра в Мадриде завершилась победой команды Симеоне с таким же счетом, и поединок перешел в дополнительное время, на четвертой минуте которого Фирмино с передачи Вейналдума забил второй мяч хозяев поля.