Здоровье
Gazeta.SPbВ ОАЭ еще один россиянин заразился коронавирусом
Общее число заболевших новым типом коронавируса в Объединенных Арабских Эмиратах выросло 85 человек. Число заразившихся россиян в ОАЭ достигло четырех человек, один из них уже выздоровел и выписан из больницы. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россияне заболели коронавирусом в ОАЭ.
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Комментарии
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Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
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Как сообщает LʼEquipe, УЕФА уже принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу из-за эпидемии коронавируса.
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Аналитик по макроэкономике Олег Душин допустил, что на следующей неделе может повториться ситуация 2014 года, когда курс евро достиг 100 рублей, а курс доллара перевалил за 80 рублей.
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Клопп: «„Атлетико“ мог бы играть в настоящий футбол»
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
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В Крыму полицейские вынуждены были применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя за рулем Audi 100.
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В Амурской области ученик старших классов открыл стрельбу из пневматического оружия в школе.
Армия и оружие
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