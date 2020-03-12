Общее число заболевших новым типом коронавируса в Объединенных Арабских Эмиратах выросло 85 человек. Число заразившихся россиян в ОАЭ достигло четырех человек, один из них уже выздоровел и выписан из больницы. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россияне заболели коронавирусом в ОАЭ.

В ОАЭ еще один россиянин заразился коронавирусом

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