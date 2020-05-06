Происшествия
RT на русскомВ ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании. Об этом информирует портал Emaratalyoum.com со ссылкой на управление гражданской обороны. По его данным, жильцов дома эвакуировали.
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Здоровье
Названа причина высокой смертности от коронавируса среди мужчин
Согласно исследованию, в Испании восемь процентов пациентов-мужчин скончались от заболевания, в то время как жертв среди женщин — четыре процента.
Lenta.ru 21:46
Общество
Министр просвещения надеется, что 1 сентября школы откроются
Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил журналистам о том, что ведомство надеется на то, что учащиеся школ смогут с 1 сентября полноценно обучаться в стенах своих учебных заведений.
Live24 05:20
Общество
В Кузбассе выпускные балы перенесли из-за коронавируса
Во вторник, 5 мая, стало известно, что выпускные балы учеников 11-х классов в регионе пройдут в обычном формате.
Кузбасс 07:41
Происшествия
Во Владивостоке погибла студентка из Китая, выпав из окна общежития
Студентка из Китая погибла во Владивостоке, выпав из окна 11-го этажа общежития Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском.
ТАСС 20:32
Общество
Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
Общество
В Псковской области могут ввести перчаточный режим
Власти Псковской области, жители которой обязаны носить маски в общественных местах, намерены дополнить список анти-коронавирусных мер введением перчаточного режима.
СеверИнформ 17:50
Общество
Курц напомнил об ответственности Австрии перед жертвами нацизма
Канцлер Австрии Себастьян Курц в 75-ю годовщину освобождения одного из самых крупных нацистских лагерей - Маутхаузена - напомнил об исторической ответственности страны перед жертвами нацизма.
РИА Новости 08:52
Армия и оружие
Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» провел учения в Черном море
Флагман украинских Военно-морских сил «Гетман Сагайдачный» провел учения со стрельбой в Черном море.
Военное дело вчера в 02:11
Экономика
Регионы РФ получат 2 млрд рублей от правительства на поддержку бизнеса
Малый и средний бизнес в российских регионах получит правительственную поддержку в размере двух миллиардов рублей.
Экономика сегодня вчера в 07:16
Общество
Кадыров потребовал наказывать жителей Чечни за видеосъемку задержаний
Кавказский узел вчера в 19:28
Общество
Свердловский губернатор объяснил, когда снимут ограничения с медучреждений
Один из пользователей обратился в чиновнику с просьбой снять запреты, связанные с работой медучреждений и ряда других организаций.
REGNUM 12:29
Здоровье
В Новосибирске медик с коронавирусом пожаловалась на отсутствие помощи
Фельдшер скорой помощи с коронавирусом пожаловалась на условия пребывания в обсервации Новосибирска и безразличие врачей.
Atas.info 02:55
Происшествия
Спасатели поймали змею в квартире на юго-западе Москвы
RT на русском 16:04
Общество
С Чаяндинского месторождения вывезут около трех тысяч вахтовиков
Около 3 тысяч вахтовиков вывезут до 10 мая с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, охваченного коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Республики Якутия (Саха).
РИА Новости 08:57
Культура
Стефани Майер заговорила о продолжении саги «Сумерки»
Автор серии романов «Сумерки» Стефани Майер намекнула на то, что истории о вампирах могут быть продолжены.
Что происходит 07:57
Политика
Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу
Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:23
Общество
Пленница скопинского маньяка рассказала о своей жизни
Областная Рязанская Газета вчера в 09:57
Политика
Латвия была «донором денег» в СССР, заявили в Риге
Латвийская ССР была "донором денег" в Советском Союзе, заявил министр юстиции страны Янис Борданс. Его слова передает "Sputnik Латвия".
РИА Новости 20:30
Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
30 апреля звезде 90-х Андрею Губину исполнилось 46 лет.
Uznayvse.ru 03 мая в 06:20
Финансы
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 18:45
Авто
Бюджетные автомобили Chevrolet появятся в России летом
Напомним, о возвращении «бюджетных» автомобилей марки Chevrolet на рынок России объявили в феврале нынешнего года.
Тарантас Ньюс вчера в 23:55
Политика
В Пентагоне заявили, что не знают место появления коронавируса
Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ходе брифинга в Пентагоне заявил, что американские власти не знают, где именно появился коронавирус.
RT на русском 15:32
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $32
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 17,9% - до $32,06 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 00:48 мск.
ТАСС 17:54
Общество
Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM 07:20
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
Происшествия
На юге Казахстана оказались подтоплены более 400 домов
Более 400 домов подтоплены в нескольких населенных пунктах Туркестанской области Казахстана в результате наводнения, начавшегося после прорыва дамбы в Узбекистане, сообщила пресс-служба администрации региона.
РИА Новости 03 мая в 02:34
Экономика
«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай
По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке.
РБК 14:15