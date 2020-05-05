В районе ан-Нахда в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты) в произошёл крупный пожар в высотном жилом здании. Об этом информирует портал Emaratalyoum.com со ссылкой на Управление гражданской обороны. По его данным, жильцов дома эвакуировали.

В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

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