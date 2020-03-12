Здоровье
Мой БрянскВ ОАЭ россиянин заразился коронавирусом
В Объединенных Арабских Эмиратах коронавирусом заболел россиянин, пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав ОАЭ. Отмечается, что в ОАЭ выявлено 11 новых случаев заражения. Всех заболевших поместили на карантин.
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с чего всё началось
В Объединенных Арабских Эмиратах выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, среди заболевших — один россиянин, заявил местный Минздрав. Как сообщает агентство новостей WAM, все больные помещены в карантин.РИА Новости10:02
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