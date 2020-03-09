Ранее у двоих российских велогонщиков в ОАЭ был обнаружен коронавирус. Уточнялось, что россияне контактировали с заболевшими итальянцами. В России, по последним данным, зарегистрированы 23 случая заражения.

У россиянина в ОАЭ обнаружили коронавирус

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