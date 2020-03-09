Коронавирус
КоммерсантъУ россиянина в ОАЭ обнаружили коронавирус
Ранее у двоих российских велогонщиков в ОАЭ был обнаружен коронавирус. Уточнялось, что россияне контактировали с заболевшими итальянцами. В России, по последним данным, зарегистрированы 23 случая заражения.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 10:19, Ашберн
Комментарии
Экономика
Минфин заявил о готовности к цене на нефть в 25 долларов
Ликвидные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) позволяют покрыть потери бюджета от падения цен на нефть до 25-30 долларов, следует из материалов, опубликованных на сайте Министерства финансов.
Происшествия
В Забайкалье полицейский избил учительницу из-за воздушных шариков
В Забайкальском крае в одном из сел полицейский избил учительницу в кафе из-за воздушных шариков.
Спорт
Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии
Экономика
Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса
Значительное негативное влияние коронавируса и запрет организованных поездок из КНР продолжают оказывать давление на российский бизнес, отмечают опрошенные РБК российские банки и платежные компании, работающие с китайскими платежными системами как эквайеры.
Экономика
Американские биржи открылись падением на 7%
Основные фондовые индексы США 9 марта открылись падением на 7% на фоне обрушения цен на нефть и обвала котировок в ряде других стран.
Футбол
«Катастрофа». Карпин оценил игру «Ростова» в матче с ЦСКА
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями от победы над ЦСКА (3:2) в матче 21-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).
Армия и оружие
Sina: Россия придумала, как обезвредить турецкие F-16 в Идлибе
Эксперты китайского издания «Sina» рассмотрели недавний инцидент с Су-22 на территории Сирии и пришли к выводу что российская сторона смогла придумать, как «избавиться» от F-16 Турции в Идлибе.
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Общество
Россиянам пообещали «нормальное лето»
Специалист центра погоды отметил, что жители центральной части России давно не видели нормального лета, но нынешнее напомнит о нем. В целом температура воздуха не будет постоянно достигать отметки в плюс 27 градусов, так как не исключены ливни, грозы и град, допускаются и ураганы.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Происшествия
Покушение совершено на премьер-министра Судана
На премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока совершили нападение, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его пресс-службу.
Кино
Во Франции скончался актер Макс фон Сюдов
Энергетика
Париж призвал Эр-Рияд к координации цен на нефть
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал Саудовскую Аравию к координации цен на нефть во избежание экономического спада в других государствах, сообщил телеканал CNBC.
Политика
Прокуратура Нидерландов изучила все доводы РФ по делу о крушении MH17
Совместная следственная группа по делу о крушении рейса MH17 решила, что самолёт был уничтожен ракетным комплексом «Бук», доставленным на Украину из России, рассказал прокурор Вард Фердинандуссе.
Политика
Партия Зеленского начала искать замену Авакову
В правящей украинской партии «Слуга народа» рассказали, что начали искать замену главе МВД Арсену Авакову.
Происшествия
В Подмосковье 36 человек поместили на карантин из-за коронавируса
В Московской области власти установили личности 36 человек, контактировавших с местной жительницей, у которой после возвращения из Цюриха диагностировали коронавирус.
Происшествия
В Екатеринбурге на женщину с ребенком с крыши рухнула глыба льда
По словам очевидцев, пострадавшая после падения льда на голову не могла стоять на ногах. Глыбой также задело и ее четырехлетнего сына.
Шоу-бизнес
Люба Успенская сказала, что обрубила с дочерью все контакты
Успенская не хочет продолжать общение, делая вид, что совершенно ничего не произошло.
Энергетика
Пять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию
Пять небольших российских нефтяных компаний начали поставки нефти в Белоруссию, в марте их суммарный объем составит 200 тыс. тонн.
Политика
Предвыборный штаб назвал дату возвращения Бжания в Абхазию
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания будет на днях выписан из больницы и 11 марта вернется в республику, чтобы продолжить участие в предвыборной гонке, сообщили в штабе кандидата.
Космос
Китай вывел на орбиту новый спутник навигационной системы Beidou
Китай в понедельник произвел успешный пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" с 54-м спутником для создаваемой КНР глобальной навигационной системы Beidou, говорится в сообщении Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).
Экономика
России предсказали санкции и доллар по 85 рублей
Курс доллара вырастет до 85 рублей, если стоимость нефти эталонной марки Brent удержится на уровне 30 долларов за баррель несколько недель.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Происшествия
В Италии начались тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом
В Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными и других ограничений в результате карантина в рамках борьбы с коронавирусом.
Здоровье
Врачи рассказали о состоянии новых пациентов с коронавирусом в Москве
Двое новых заболевших коронавирусом в Москве отправлены в инфекционную больницу №1, еще одного пациента поместили в больничный комплекс в Коммунарке, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Шоу-бизнес
«Не те мужики»: в «Уральских пельменях» высмеяли уход Михалковой
Участник юмористического шоу "Уральские пельмени" Вячеслав Мясников в интервью порталу "7 дней" связал уход Юлии Михалковой с ее планами создать семью.
Политика
Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
Футбол
Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об обстоятельствах увольнения Юрия Красножана с поста главного тренера после матча с махачкалинским «Анжи» в 2011 году.