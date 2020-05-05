Происшествия
Lenta.ruВ ОАЭ загорелся 48-этажный небоскреб
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Общество
В Москве умерли еще 50 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 50 человек, у которых был зафиксирован коронавирус, сообщает столичный оперативный штаб.
РБК 15:36
Общество
Министр просвещения надеется, что 1 сентября школы откроются
Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил журналистам о том, что ведомство надеется на то, что учащиеся школ смогут с 1 сентября полноценно обучаться в стенах своих учебных заведений.
Live24 05:20
Гаджеты
Утечка раскрыла характеристики Qualcomm Snapdragon 875
В начале этого года появились том, что Qualcomm Snapdragon 875 будет производиться с использованием 5-нанометрового техпроцесса TSMC.
Игромания.ру 15:13
Общество
Куйвашев дал понять, что самоизоляция после 11 мая сохранится
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о том, когда будет приниматься решение о снятии режима самоизоляции в Свердловской области.
Московский Комсомолец Екатеринбург 11:37
Происшествия
Из госпиталя в Подмосковье сбежал пациент с коронавирусом
Мужчина с подтвержденным коронавирусом сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске, ведутся его поиски.
ТАСС 14:38
Экономика
Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам
Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости 09:02
Хоккей
В «Спартаке» рассказали о неудавшемся обмене Хохлачева в СКА
Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал обмен с «Авангардом», в результате которого москвичи приобрели нападающего Сергея Широкова, а омский клуб получил форварда Александра Хохлачева.
Нева Спорт вчера в 01:25
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова доставлен в одну из больниц Москвы
Абулманап Нурмагомедов, отец российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, был доставлен спецборотом из Махачкалы в Москву.
Вести.Ru 07:01
Политика
МИД Чехии направил России ноту с призывом к нормализации отношений
МИД Чехии предложил российской стороне начать переговоры по урегулированию споров, сообщил министр иностранных дел Томаш Петржичек.
Коммерсантъ 13:30
Общество
В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса
Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
Политика
Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
Космос
Китай запустил в космос очередную ракету-носитель «Чанчжэн-5B»
Канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая: С космодрома Вэньчан в провинции Хайнань был произведён успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-5B".
ДВ-РОСС 14:28
Общество
Вирусолог оценил вероятность выхода России на плато по коронавирусу
Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.
RT на русском 10:03
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
РИА Новости 04:32
Игры
Warner Bros анонсировала игру LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
Новую игру по мотивам любимых миллионами людей саги «Звездных воин» анонсировала компания Warner Bros.
Live24 03:52
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Общество
В Подмосковье камеры выявили 150 водителей без пропусков
Discover24 07:42
Наука
Ученые выяснили, где вероятность заразиться коронавирусом выше всего
Ученые в рамках исследования сумели установить, где существует наиболее значительная вероятность заразиться коронавирусом.
Актуальные Новости 03:11
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления
Народная артистка России Надежда Бабкина, которую в апреле госпитализировали с пневмонией, дала первое интервью после выздоровления.
Lenta.ru 10:06
Общество
Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС
Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 08:31
Авто
Компания Mazda назвала преемника кроссовера Mazda CX-5
32CARS.ru 12:35
Здоровье
Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима
Регион пока не достиг плато по коронавирусу.
REGNUM 10:07
Единоборства
Александр Емельяненко хотел бы провести боксерский поединок с Тайсоном
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко признался, что хотел бы провести бой против американского боксера Майка Тайсона.
РИА Новости 14:58
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева устроили громкую вечеринку
В семье Галкина и Пугачёвой есть домашняя сцена, которая может превращаться в кинотеатр, там можно либо петь, либо играть на музыкальных инструментах, либо устраивать театральные постановки.
Bimru.ru 04:28
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Здоровье
Врач объяснил опасность антибиотиков для профилактики коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил опасность употребления антибиотиков для профилактики коронавируса в своем Instagram.
Lenta.ru вчера в 15:30
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости 11:14
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Общество
В Псковской области пообещали ввести перчаточный режим
Необходимость введения перчаточного режима Михаил Ведерников объяснил тем, что заражение может происходить не только воздушно-капельным путем, но и при контакте с поверхностями.
Российская газета 11:13