Коронавирус

Gazeta.SPbGazeta.SPbВ ОАЭ еще один россиянин заразился коронавирусом

Общее число заболевших новым типом коронавируса в Объединенных Арабских Эмиратах выросло 85 человек. Число заразившихся россиян в ОАЭ достигло четырех человек, один из них уже выздоровел и выписан из больницы. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россияне заболели коронавирусом в ОАЭ.
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В ОАЭ коронавирус выявили у еще одного россиянина

РБК10:39

В ОАЭ у россиянина выявили коронавирус

Коммерсантъ10:31

Россиянин заразился коронавирусом в ОАЭ

Lenta.ru10:13

Еще один россиянин заразился коронавирусом в ОАЭ

РЕН ТВ10:18

Россиянин в ОАЭ заразился коронавирусом

Фонтанка.Ру10:04

В ОАЭ россиянин заразился коронавирусом

РИА Новости10:02

Россиянин заразился коронавирусом в ОАЭ

ТАСС09:31
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Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор

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Вышел новый обзор BadComedian. В этот раз блогер критикует последнего «Терминатора»

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На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
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Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
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Российский старшеклассник открыл стрельбу в школе

Учащийся одной из школ города Свободный Амурской области открыл стрельбу из пневматического оружия в учебном заведении.
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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Лидеры двух стран обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Сообщается, что разговор глав государств состоялся по инициативе Москвы.
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Общество

США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»

Соединенные Штаты вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как они утверждают, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.
ТАСС 13:38
Общество

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В Израиле зафиксировали два случая заражения коронавирусом COVID-19 у организованных туристов из Москвы.
Коммерсантъ 21:21
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В Госдуме обнуление президентских сроков решили обсудить с Путиным

Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что ее депутаты поддержат поправку об обнулении президентских сроков в связи с принятием новой Конституции.
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Группа Little Big показала клип на песню для «Евровидения»

В эфире передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале состоялась премьера клипа на песню "Uno", с которой группа Little Big представит Россию на "Евровидении".
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Сериал «Чужак» по Стивену Кингу стал рекордсменом по просмотрам в HBO

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В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК вчера в 14:38
Армия и оружие

США нанесли ответный удар в Ираке

Вашингтон, 13 марта 2020, 02:55 — REGNUM Войска Соединенных Штатов нанесли удары по позициям повстанческой группировки в Ираке в ответ на обстрел базы Эт-Таджи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
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В Подмосковье горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club

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В штаб-квартире ООН подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден среди сотрудников в штаб-квартире ООН, источник в организации сообщил РИА Новости, что вирус диагностирован у сотрудницы представительства Филиппин.
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Главный тренер «Арсенала» Артета заразился коронавирусом

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микел Артета заразился коронавирусом.
Газета.Ru 19:08
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В Москве до шести тысяч звонков поступает в call-центр по коронавирусу

Около 5-6 тысяч звонков в сутки принимают операторы горячей линии столичного департамента здравоохранения по вопросам, связанным с коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения call-центра.
РИА Новости 10:16
Происшествия

Депздрав подтвердил, что умерший в Коммунарке не болел коронавирусом

Пресс-служба столичного департамента здравоохранения подтвердила, что смерть мужчины в медицинском центре в Коммунарке никак не связана с коронавирусной инфекцией.
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Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
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Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.
Газета.Ru 11:41
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Онищенко прокомментировал объявление ВОЗ пандемии коронавируса

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал RT объявление Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавирусной инфекции в мире.
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Страх перед вирусом: в 22-м туре РПЛ ограничат число зрителей

В пятницу стартует 22-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором матч московского ЦСКА пройдет с ограничением по количеству зрителей из-за распространения эпидемии коронавируса.
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» впервые в своей истории проводит матч без зрителей

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между австрийским ЛАСКом и английским «Манчестер Юнайтед» проходит без зрителей из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.
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Формула-1. Гран-при Австралии официально отменен

Стартовый этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Австралии не состоится.
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Hyundai показала новую Elantra на видео

Южнокорейский бренд сообщил о скорой премьере обновлённой модели Hyundai Elantra. Он состоится 17 марта текущего года.
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Apple и Эрмитаж сняли пятичасовой фильм о музее на iPhone

Компания Apple совместно с Эрмитажем создали фильм о музее, снятый одним кадром.
Discover24 10 марта в 03:51
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Кудрин допустил рост бедности в России

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
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