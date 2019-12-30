МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Для истребителя пятого поколения Су-57, разрабатываются новые виды вооружения, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

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Для истребителя пятого поколения Су-57 разрабатываются новые типы вооружений. Об этом рассказал генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в интервью РИА Новости.

В ОАК анонсировали новые вооружения для истребителя Су-57

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