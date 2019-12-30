Армия и оружие

REGNUMREGNUMВ ОАК анонсировали новые вооружения для истребителя Су-57

Для истребителя пятого поколения Су-57 разрабатываются новые типы вооружений. Об этом рассказал генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в интервью РИА Новости.
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Глава ОАК рассказал о разработке новых видов вооружения для Су-57

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Для истребителя пятого поколения Су-57, разрабатываются новые виды вооружения, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
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РЕН ТВвчера в 19:55
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