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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

В ОАО РЖД объяснили причины скопления вагонов на границе с КНР

Новые требования властей КНР к качеству угля являются причиной скопления вагонов на российско-китайской границе, заявили в ОАО РЖД, 21 августа пишет «Коммерсантъ». Скопление на границе связаны со сложностями пропуска через погранпереходы с Китаем вагонов с углем.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе

Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе Российские угольщики, ОАО РЖД и чиновники жалуются на проблемы с экспортом угля через погранпереходы с Китаем: власти страны снизили объем импорта российского угля по железной дороге в 2020 году на 14%.
Коммерсантъвчера в 17:59
Подробнее о событии
Дума ТВ

На границе с РФ скопились вагоны из-за новых требований КНР

Дума ТВвчера в 09:01
Интерфакс

Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Интерфаксвчера в 01:40
ИА Красная Весна

В ОАО РЖД объяснили причины скопления вагонов на границе с КНР

ИА Красная Веснавчера в 03:41
Anews

Из-за китайской таможни на границе скопились российские вагоны с углем

Anewsвчера в 02:41
Lenta.ru

Китай отказался от плохого российского угля

Lenta.ruвчера в 05:43
ПРАЙМ

Дайджест российских СМИ – 21 августа

ПРАЙМвчера в 21:58
Коммерсантъ

Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе

Коммерсантъвчера в 17:59

В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ
Интерфаксвчера в 16:57
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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Омские врачи предложили помощь немецкой клинике в лечении Навального

Лайнер Bombardier Challenger 604 приземлился в Берлине 22 августа в 8.45 по местному времени, после чего Навального в сопровождении машин отправили в клинику Charite для дальнейшего лечения.
Общественная служба новостей10:05
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Диетолог: состояние Навального могло ухудшиться из-за жесткой диеты

О состоянии здоровья блогера Алексея Навального беспокоится много людей, еще больше людей обсуждают возможную причину, почему ему стало резко плохо на утреннем рейсе из Томска в Москву 20 августа.
Слово и Дело10:22

Зеленский выступил против изменения места переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский не считает целесообразным менять Минск как место проведения переговоров по урегулированию в Донбассе в связи с ситуацией, которая сложилась после выборов в Белоруссии.
Известия06:39
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ВЦИОМ: 52% россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что 42% россиян готовы сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». О нежелании прививаться заявили 52% опрошенных.
Коммерсантъ06:46
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Спутник Planet обнаружил изменения на российской базе в Арктике

Как следует из публикации, объект будет работать круглый год, а удлинение взлетно-посадочной полосы позволит принимать на аэродром военной базы «Арктический трилистник» любой самолет, находящийся на вооружение российской армии, в том числе тактические боевые самолеты, такие как истребитель-перехватчик МиГ-31.
Военное дело06:50
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