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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

В ОАО РЖД объяснили причины скопления вагонов на границе с КНР

Новые требования властей КНР к качеству угля являются причиной скопления вагонов на российско-китайской границе, заявили в ОАО РЖД, 21 августа пишет «Коммерсантъ». Скопление на границе связаны со сложностями пропуска через погранпереходы с Китаем вагонов с углем.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе

Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе Российские угольщики, ОАО РЖД и чиновники жалуются на проблемы с экспортом угля через погранпереходы с Китаем: власти страны снизили объем импорта российского угля по железной дороге в 2020 году на 14%.
Коммерсантъвчера в 17:59
Подробнее о событии
Дума ТВ

На границе с РФ скопились вагоны из-за новых требований КНР

Дума ТВвчера в 09:01
ПРАЙМ

Дайджест российских СМИ – 21 августа

ПРАЙМвчера в 21:58
ИА Красная Весна

В ОАО РЖД объяснили причины скопления вагонов на границе с КНР

ИА Красная Веснавчера в 03:41
Anews

Из-за китайской таможни на границе скопились российские вагоны с углем

Anewsвчера в 02:41
Интерфакс

Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Интерфаксвчера в 01:40
Lenta.ru

Китай отказался от плохого российского угля

Lenta.ruвчера в 05:43
Коммерсантъ

Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе

Коммерсантъвчера в 17:59

В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала
РБК22:45
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Вирусолог назвал факторы широкого распространения коронавируса в США

Высокая активность населения и недостаточно жёсткие карантинные меры привели к широкому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории США, считает американский вирусолог Константин Чумаков.
RT на русском05:28
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МИД Греции ответил на превращение в мечеть еще одной церкви в Турции

"Сегодняшнее решение турецких властей превратить монастырь Хора в мечеть является еще одним вызовом, наносящим ущерб религиозным людям во всем мире и международному сообществу, которое уважает памятники человеческой цивилизации", - приводит агентство слова представителя МИД Греции.
РЕН ТВвчера в 06:32
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В Узбекистане начнется производство электромобилей за 3 тыс. долларов

В Поднебесной Luxing LSEV оснащается электрическим двигателем с отдачей 100 л.с. Без подзарядки новинка может проехать до 150 км. Цена на новинку в Узбекистане - около 3 тысяч долларов или 224 тысячи рублей по актуальному курсу.
Новые автомобили23:53
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