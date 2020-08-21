В ОАО РЖД объяснили причины скопления вагонов на границе с КНР

ИА Красная Весна 6

Новые требования властей КНР к качеству угля являются причиной скопления вагонов на российско-китайской границе, заявили в ОАО РЖД, 21 августа пишет «Коммерсантъ». Скопление на границе связаны со сложностями пропуска через погранпереходы с Китаем вагонов с углем.