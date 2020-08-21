Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

В ОАО РЖД объяснили причины скопления вагонов на границе с КНР

Новые требования властей КНР к качеству угля являются причиной скопления вагонов на российско-китайской границе, заявили в ОАО РЖД, 21 августа пишет «Коммерсантъ». Скопление на границе связаны со сложностями пропуска через погранпереходы с Китаем вагонов с углем.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе

Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе Российские угольщики, ОАО РЖД и чиновники жалуются на проблемы с экспортом угля через погранпереходы с Китаем: власти страны снизили объем импорта российского угля по железной дороге в 2020 году на 14%.
Коммерсантъ20 августа в 17:59
Подробнее о событии
Дума ТВ

На границе с РФ скопились вагоны из-за новых требований КНР

Дума ТВ21 августа в 09:01
Интерфакс

Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Интерфакс21 августа в 01:40
Lenta.ru

Китай отказался от плохого российского угля

Lenta.ru21 августа в 05:43
ИА Красная Весна

В ОАО РЖД объяснили причины скопления вагонов на границе с КНР

ИА Красная Весна21 августа в 03:41
Anews

Из-за китайской таможни на границе скопились российские вагоны с углем

Anews21 августа в 02:41
Ruposters.ru

Китай начал отказываться от некачественного российского угля

Ruposters.ru21 августа в 06:57
Коммерсантъ

Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе

Коммерсантъ20 августа в 17:59

В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — цитирует его «Интерфакс».
Известия00:32
52

Двое подростков погибли и двое ранены в ДТП под Волгоградом

В Волгограде следственное управление и облпрокуратура начали проверку по факту дорожной аварии в Городищенском районе области, в результате которой погибли двое подростков 16 и 14 лет, еще двое госпитализированы с травмами.
Российская газета05:13
15

Свежий ролик Necromunda: Underhive Wars посвящён тактической составляющей сражений

Напомним, события Necromunda: Underhive Wars разворачиваются в городе-улье, где игрокам предстоит возглавить и развить банды одного из трёх домов: Орлок, Эшер или Голиаф — которые сражаются за власть, богатство и честь.
Игромания.рувчера в 02:35

ВЦИОМ: 52% россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что 42% россиян готовы сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». О нежелании прививаться заявили 52% опрошенных.
Коммерсантъвчера в 06:46
1,9K

Зеленский высказался за повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте белорусского лидера Александра Лукашенко провел бы в короткие сроки повторные президентские выборы, чтобы решить вопрос с протестами в республике.
Известия20:20
2K