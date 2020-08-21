В ОАО РЖД объяснили причины скопления вагонов на границе с КНР
Новые требования властей КНР к качеству угля являются причиной скопления вагонов на российско-китайской границе, заявили в ОАО РЖД, 21 августа пишет «Коммерсантъ». Скопление на границе связаны со сложностями пропуска через погранпереходы с Китаем вагонов с углем.В источнике
С чего всё началось
Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе
Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе Российские угольщики, ОАО РЖД и чиновники жалуются на проблемы с экспортом угля через погранпереходы с Китаем: власти страны снизили объем импорта российского угля по железной дороге в 2020 году на 14%.
Коммерсантъ20 августа в 17:59
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Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе
Коммерсантъ20 августа в 17:59