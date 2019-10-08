Политика
ИзвестияВ ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России
Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России. Этот факт вызвал возмущение у посла Украины в Австрии Александра Щербы. Об этом 8 октября сообщают «РИА Новости».
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Политика
Александр Калашников назначен директором ФСИН
"Калашников Александр Петрович" указано на сайте ведомства в разделе "Директор ФСИН России".
ТАСС 06:57
Политика
Лукашенко назвал Украину подарком для США и НАТО
ИА Новороссия 06:50
Политика
Владимир Путин наградил орденами троих дагестанцев
Зори Табасарана 07:28
Финансы
Официальный курс евро на среду вырос до 71,24 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 9,08 копейки - до 71,2372 рубля, курс доллара увеличился на 4,13 копейки - до 64,8672 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:16
Армия и оружие
В Сирии турецкие ВВС атаковали штаб курдских формирований
Комсомольская правда 01:58
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк обратился к ее поклонникам
Чуть позже с официальным заявлением выступил и ее директор Стас Христов, который попросил публику не спекулировать болезнью артистки.
StarHit.ru вчера в 04:00
Политика
Песков прокомментировал идею подключения США к «нормандскому формату»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идеи подключения США к "нормандскому формату" по Украине не находят поддержки у участников.
РИА Новости 05:29
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Девочка родилась с меланоцитарным невусом — темным родимым пятном на пол-лица, в ее случае напоминающим по форме маску супергероя Бэтмана.
РБК 07:26
Происшествия
Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова
Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.
Интерфакс 03:44
Гаджеты
Apple выпустила стабильную версию macOS Catalina
Стоит отметить, что в macOS Catalina отсутствует iTunes, но появилась функция Sidecar, позволяющая iPad становится дополнительным монитором или устройством ввода с использованием стилуса Apple Pencil.
Astera 04:21
Энергетика
Минск и Москва проведут переговоры по газу на этой неделе
Минск и Москва на текущей неделе проведут переговоры по газовому контракту на 2020 год, заявил во вторник глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич.
РИА Новости 07:11
Шоу-бизнес
Мама Сергея Лазарева рассказала, как его изменили дети
Напомним, что детей певцу родили суррогатные матери. По словам Сергея, у Никиты и Анны одна мама, но вынашивали их разные женщины.
Летидор 05:30
Происшествия
Опубликована запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца
Газета.Ru 07:47
Общество
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
Лауреатами Нобелевской премии в области физики за 2019 год стали Джеймс Пиблз, Мишель Майор и Дидье Келоз.
RT на русском 06:01
Политика
В Кремле отказались анонсировать грядущие отставки губернаторов
Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила о возможной волне отставок губернаторов, которая может начаться во второй половине октября и затронуть регионы, выборы глав которых должны пройти в 2020 году.
REGNUM 06:41
Космос
На обсерваторию «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие в космосе
Космическая обсерватория российско-германского производства «Спектр-РГ» подверглась потенциально опасному неизвестному воздействию в космосе.
RT на русском 07:11
Общество
В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков
Бразильские студенты нашли на побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул бутылку с посланием на русском языке. Об этом сообщила телекомпания Globo.
РИА Новости 04:26
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.
РИА Новости 06:20
Политика
Допрошенная ФБР депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела в Москву
Из Нью-Йорка в Москву вылетел Boeing 777, на борту которого находится депутат Госдумы России Инга Юмашева.
Российская газета вчера в 20:37
Футбол
Уткин назвал Канделаки «немолодой» женщиной
Уткин сравнил Канделаки с колумбийской девушкой и опубликовал видео, где женщина в форму сборной Колумбии набивает мяч.
Pravda.Ru 05:38
Происшествия
Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле
На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.
Газета.Ru 04:45
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Культура
Владимир Соловьёв объяснил, зачем кричит в эфирах
Теле- и радиоведущий рассказал, почему в эфирах он так часто повышает голос.
Ореанда-Новости 07:05
Политика
Медведев потребовал завершить дискуссию по закону о защите инвестиций
Глава правительства Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями заявил о необходимости завершить затянувшиеся споры по поводу законопроекта о защите и поощрении капитальных вложений и инвестиционной деятельности.
РБК 07:45
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово
По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
BFM.ru 06:38
Армия и оружие
Производство Су-34 могут перенести из Новосибирска
Сборку фронтовых бомбардировщиков Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.
Коммерсантъ 02:35
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55