Политика

ИзвестияИзвестияВ ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России

Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России. Этот факт вызвал возмущение у посла Украины в Австрии Александра Щербы. Об этом 8 октября сообщают «РИА Новости».
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В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме

Газета.Ru06:12

Посол Украины удивился словам спецпредставителя ОБСЕ об истории Крыма

РБКвчера в 23:49

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме

RT на русском01:39

В Совфеде похвалили спецпредставителя ОБСЕ за знание истории Крыма

Взгляд.ру04:30

В ОБСЕ вспомнили о том, что Крым уже принадлежал России

URA.Ruвчера в 21:47

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о российских «корнях» Крыма

News.ruвчера в 21:20

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России

РИА Новостивчера в 20:27
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Политика

Александр Калашников назначен директором ФСИН

"Калашников Александр Петрович" указано на сайте ведомства в разделе "Директор ФСИН России".
ТАСС 06:57
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Лукашенко назвал Украину подарком для США и НАТО

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Владимир Путин наградил орденами троих дагестанцев

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Официальный курс евро на среду вырос до 71,24 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 9,08 копейки - до 71,2372 рубля, курс доллара увеличился на 4,13 копейки - до 64,8672 рубля, следует из данных Банка России.
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У первого вице-мэра Красноярска прошел обыск

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идеи подключения США к "нормандскому формату" по Украине не находят поддержки у участников.
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Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

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В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Девочка родилась с меланоцитарным невусом — темным родимым пятном на пол-лица, в ее случае напоминающим по форме маску супергероя Бэтмана.
РБК 07:26
Происшествия

Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова

Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.
Интерфакс 03:44
Гаджеты

Apple выпустила стабильную версию macOS Catalina

Стоит отметить, что в macOS Catalina отсутствует iTunes, но появилась функция Sidecar, позволяющая iPad становится дополнительным монитором или устройством ввода с использованием стилуса Apple Pencil.
Astera 04:21
Энергетика

Минск и Москва проведут переговоры по газу на этой неделе

Минск и Москва на текущей неделе проведут переговоры по газовому контракту на 2020 год, заявил во вторник глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич.
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Мама Сергея Лазарева рассказала, как его изменили дети

Напомним, что детей певцу родили суррогатные матери. По словам Сергея, у Никиты и Анны одна мама, но вынашивали их разные женщины.
Летидор 05:30
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Опубликована запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца

Газета.Ru 07:47
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Лауреатами Нобелевской премии в области физики за 2019 год стали Джеймс Пиблз, Мишель Майор и Дидье Келоз.
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Политика

В Кремле отказались анонсировать грядущие отставки губернаторов

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила о возможной волне отставок губернаторов, которая может начаться во второй половине октября и затронуть регионы, выборы глав которых должны пройти в 2020 году.
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Космос

На обсерваторию «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие в космосе

Космическая обсерватория российско-германского производства «Спектр-РГ» подверглась потенциально опасному неизвестному воздействию в космосе.
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Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.
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Политика

Допрошенная ФБР депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела в Москву

Из Нью-Йорка в Москву вылетел Boeing 777, на борту которого находится депутат Госдумы России Инга Юмашева.
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Уткин назвал Канделаки «немолодой» женщиной

Уткин сравнил Канделаки с колумбийской девушкой и опубликовал видео, где женщина в форму сборной Колумбии набивает мяч.
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Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле

На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.
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Происшествия

ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Культура

Владимир Соловьёв объяснил, зачем кричит в эфирах

Теле- и радиоведущий рассказал, почему в эфирах он так часто повышает голос.
Ореанда-Новости 07:05
Политика

Медведев потребовал завершить дискуссию по закону о защите инвестиций

Глава правительства Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями заявил о необходимости завершить затянувшиеся споры по поводу законопроекта о защите и поощрении капитальных вложений и инвестиционной деятельности.
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Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово

По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
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Армия и оружие

Производство Су-34 могут перенести из Новосибирска

Сборку фронтовых бомбардировщиков Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.
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Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
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