Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России. Этот факт вызвал возмущение у посла Украины в Австрии Александра Щербы. Об этом 8 октября сообщают «РИА Новости».

В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России

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