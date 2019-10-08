Политика
ИзвестияВ ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России
Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России. Этот факт вызвал возмущение у посла Украины в Австрии Александра Щербы. Об этом 8 октября сообщают «РИА Новости».
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Армия и оружие
США отказались участвовать в военной операции Турции на севере Сирии
РЕН ТВ 06 октября в 23:24
Транспорт
«РЖД» подготовила финансовую модель ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» разработало финансовую модель высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва.
REGNUM вчера в 14:45
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Происшествия
СК назвал причину смерти актера Марьянова
Причиной смерти актера Дмитрия Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Известия 06:22
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Общество
Объявлены нобелевские лауреаты по физике
Нобелевская премия по физике за 2019 год присуждена Джеймсу Пиблзу (Канада), Мишелю Майору (Швейцария) и Дидье Келозу (Швейцария) за работы в области астрономии и астрофизики, сообщает РИА Новости со ссылкой на Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.
BFM.ru 06:10
Политика
Глава МИД Украины рассказал о вариантах развития ситуации в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о трёх основных сценариях развития ситуации в Донбассе.
RT на русском 05:52
Политика
Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
РБК 04:46
Гаджеты
Xiaomi начинает продажи Redmi Note 8 Pro в России
Китайская компания Xiaomi выпустит на российском рынке свою новинку Redmi Note 8 Pro уже сегодня, 8 октября.
Народные новости вчера в 20:37
Политика
Песков: смысл слов Трампа «поладить с Россией» не раскрыт до сих пор
Слова американского президента Дональда Трампа о стремлении «поладить с Россией» расходятся с действительностью, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
RT на русском 06:19
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
Единоборства
Боец ММА умер после поединка в Грозном
4 октября 27-летний Нурматов (13 поединков, 11 побед) провел бой с россиянином Бесланом Исаевым в Грозном — в рамках турнира по смешанным боевым искусствам (ММА) Absolute Championship Akhmat 100.
Рамблер 05:25
Футбол
Тедеско в Москве согласовал контракт со «Спартаком»
Московский Комсомолец вчера в 08:21
Шоу-бизнес
Платье от Вирджила Абло и кольца: Хейли Бибер показала фото со свадьбы
Джастин и Хейли Бибер / instagram.com / haileybieber Наряд Хейли создал Вирджил Абло — на своей странице в Instagram дизайнер поделился эскизами платья.
Salt Mag 05:34
Шоу-бизнес
Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова
Кирилл Сафонов танцует со своей дочерью на ее свадьбе Напомним, что матерью Анастасии является женщина по имени Елена, на которой Кирилл женился, когда той было всего 16 лет.
Вокруг ТВ вчера в 06:38
Здоровье
Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru 04:16
Гаджеты
Apple выпустила новую версию macOS Catalina
Американская корпорация Apple выпустила новую версию операционной системы macOS Catalina для персональных компьютеров и серверов, сообщается на сайте компании.
Life.ru вчера в 17:23
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Происшествия
Бизнесмен из Екатеринбурга отправится в колонию за истязание ребёнка
Гражданин приговорён к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима.
REGNUM 04:31
Экономика
Экс-глава «Магнита» нашла новую работу
Бывший генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова, покинувшая пост главы ретейлера в июне 2019 года, возглавила логистическую компанию LORUS SCM, основным акционером которой является председатель совета директоров «Соллерс» и основной владелец этой компании Вадим Швецов.
РБК 06:05
Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
РБК 06 октября в 18:13
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
РИА Новости вчера в 04:13
Энергетика
Минэнерго предупредило о риске падения спроса на нефть
«Прогнозируется замедление роста мирового спроса на нефть после 2025 года с возможным достижением пика спроса ранее 2030-х годов», — сказано в документе.
РБК 05:07
Происшествия
Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана» о насилии силовиков
Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана», организованную движением «Ассоциация худших художников».
Lenta.ru 05:14
Общество
Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными
С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными.
Известия 05:33