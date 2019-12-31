Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ ОБСЕ назвали давление на Sputnik Эстония проблемой для свободы СМИ

Стремление Таллина распространить действие персональных санкций ЕС против гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева на журналистов Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ, заявил представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Арлем Дезир.
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В РФ призвали мировое сообщество поддержать Sputnik в Эстонии

Радио Sputnik09:34

Россия ждет реакции Совета Европы касательно давления эстонских властей на неугодные СМИ

Новостной фронт04:04

Пушков оценил разъяснения Таллина по поводу Sputnik Estonia

Известия06:05

Пушков раскритиковал объяснение Таллина ситуации со Sputnik

РЕН ТВ04:54

СЖР призвал журналистов по всему миру поддержать Sputnik Эстония

РИА Новости08:25

В ОБСЕ отреагировали на санкции эстонских властей в отношении агентства Sputnik

Rambler News Serviceвчера в 07:03

ОБСЕ: распространение санкций на Sputnik Эстония - угроза свободе СМИ

Вести.Ruвчера в 06:49
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Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:24
Здоровье

Роспотребнадзор: 78% школьников употребляют фастфуд и газировку

Порядка 78% учащихся российских школ употребляют газированные напитки и фастфуд, что способно привести к ожирению и возникновению эндокринных заболеваний, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Activityedu.ru вчера в 08:29
Происшествия

В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы

Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.
Вести.Ru 10:42
Происшествия

В Башкирии погиб 17-летний школьник из-за несчастного случая

В Баймаке 30 декабря погиб 17-летний школьник из-за несчастного случая.
Горобзор.ру 07:27
Спорт

Клебо: борьба за победу на «Тур де Ски» закончена. У меня нет шансов

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал неудачное выступление в гонке на 15 км свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.
Чемпионат 08:15
Политика

Над посольством США в Багдаде появились боевые вертолёты

Над комплексом зданий посольства США в Ираке появились боевые вертолёты AH-64E Apache, сообщают 31 декабря в соцсетях очевидцы событий.
REGNUM 12:49
Гаджеты

До анонса рассекречены характеристики новых процессоров Intel

Новые процессоры Intel Comet Lake-S ещё не вышли, но в сети уже появились полные характеристики 11 моделей линейки — от Core i3 до i9.
Ferra 28 декабря в 05:52
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском 10:52
Футбол

Егоров заставлял инспекторов менять оценки судьям («Бизнес Online»)

Если Егоров не соглашался с оценкой, а работу судьи критиковали в СМИ, процедуру проводили с учетом регламента: рапорт возвращали инспектору, а если он не менял оценку, случай отправляли на рассмотрение экспертно-судейской комиссии РФС.
Sports.ru вчера в 09:25
Общество

Рогозин назвал восторги вокруг Илона Маска преувеличенными

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал восторги вокруг гендиректора SpaceX Илона Маска и владельца аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса преувеличенными.
РБК 12:42
Здоровье

Петербуржцев предупредили о рисках салатов на новогоднем столе

Многокомпонентные салаты в Роспотребнадзоре называют «отличной питательной средой для развития микробов и вирусов» и просят петербуржцев воздержаться от их большого количества на новогоднем столе.
АБН 01:39
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM вчера в 22:33
Здоровье

Врачи рассказали о последствиях отказа от алкоголя

Немецкие специалисты рассказали об изменениях, происходящих в организме человека после отказа от алкоголя.
Известия 00:42
Происшествия

Девушка героя мема про повара найдена мертвой в Петербурге

Полицейские обнаружили тело 17-летней девушки в квартире на Загородном проспекте в Петербурге, в которой она проживала вместе с 24-летним мужчиной.
Взгляд.ру 11:14
Энергетика

«Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите

Платеж российской компании оказался на уровне контракта 2009 года «Нафтогаз» и «Газпром» подписали новый пятилетний контракт по транзиту газа ровно за сутки до истечения срока действия предыдущего — 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 06:14
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Политика

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил найти нового поставщика нефти в страну, сообщил Sputnik Беларусь.
РИА Новости 12:44
Гаджеты

Слухи: «большой» Navi 21 для флагманского Radeon будет в два раза больше и быстрее Navi 10

Сообщается, что площадь кристалла нового GPU составляет 505 мм2, что практически в два раза больше по сравнению с Navi 10 (видеокарты Radeon RX 5700-й серии), площадь которого достигает 251 мм2.
3DNews 13:10
Политика

Рогозин рассказал о повышении зарплат строителям космодрома Восточный

О планах повышения зарплат строителям космодрома Восточный сообщил 31 декабря гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью «России-24».
REGNUM 11:02
Гаджеты

В Россию пришел смартфон с NFC и огромным экраном за 7990 рублей

Российская газета вчера в 11:15
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал недавнее заявление журналиста Сергея Соседова, который назвал певицу Аллу Пугачевой «немощной».
iReactor вчера в 18:01
Хоккей

К. Марченко – о пяти очках: жалко, что не реализовал все моменты

Жалко, что не реализовал все моменты.
Чемпионат 12:13
Футбол

ФИФА может изменить правила определения офсайда

ФИФА рассматривает возможность изменения правил определения офсайда.
Soccer.ru 04:41
Происшествия

В Москве с ножом напали на пассажира автобуса

В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
РБК 11:07
Общество

В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
РИА Новости вчера в 22:19
Общество

Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом, пожелав им благополучия.
РБК 07:25
Шоу-бизнес

Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность

В 2011 году популярный шоумен Андрей Малахов женился на дочке своего босса Наталье Шкулевой.
Uznayvse.ru 12:24
Политика

Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО

Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Газета.Ru 05:41
Политика

В России ответили на заявление посла США о Второй мировой войне

Российские дипломаты и политики усомнились в знаниях посла США в Польше Джорджетты Мосбахер об истории после того, как она возложила вину за начало Второй мировой войны на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, назвав Польшу "жертвой конфликта".
РИА Новости вчера в 15:50
Общество

Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии в Ливан

Бывший глава автоконцерна «Nissan — Renault» Карлос Гон сбежал из Японии. По решению суда он находился под домашним арестом.
Пятый канал 03:40
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